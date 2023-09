Trener Olimpije po večnem derbiju neposreden: Rezultat bi moral biti drugačen

Sobotni večer v 1. SNL je zaznamoval večni derbi med Olimpijo in Mariborom, ki se je končal z zmago prvih. Kljub nekaterim težavam s poškodbami je bila domača zasedba v vlogi favorita in je to tudi upravičila. V začetku 34. minute pa je vse konkretnejša Olimpija povedla, potem ko je Sualehe podal z leve strani, Rui Pedro pa je žogo z glavo poslal pod prečko za vodstvo z 1:0 in svoj peti gol sezone. V 65. minuti je Olimpija, ki je večino časa prevladovala, podvojila prednost, ko je po prostem strelu z desne strani na drugi vratnici z glavo zadel Marcel Ratnik. Štiri minute pozneje je na drugi strani Marin Laušić po podaji z desne strani s strelom z glavo vrnil Štajerce med žive, a Maribor do konca ni več zadel.

Olimpija je slavila z 2:1. Foto: www.alesfevzer.com

Razumljivo je bil po peti prvoligaški zmagi sezone zadovoljen strateg Olimpije Joao Henriques, ki pa je bil prepričan, da bi morala biti zmaga njegovih varovancev še višja. "Rezultat bi moral biti drugačen. Imeli smo najlepše priložnosti, ki smo jih v prvem polčasu zapravili. Prvi polčas je bil zelo dober, a samo 1:0 med polčasom ni bil realen prikaz dogajanja na igrišču. V drugem smo poskušali ponoviti prvega in nam je na začetku uspelo. Po drugem golu nam je padla osredotočenost. Prejeli smo hiter zadetek, in ko se je to zgodilo, smo postali živčni in Maribor je začel verjeti. To moramo v prihodnosti izboljšati," je po koncu za kamere Šport TV dejal Portugalec na klopi Olimpije. Končno razmerje v strelih na gol 10:3 za Olimpijo, ki je imela žogo 61 odstotkov igralnega časa.

Damir Krznar z Mariborom ne najde prave forme. Foto: www.alesfevzer.com

Drugi poraz pa so zabeležili nogometaši Maribora, ki za ljubljanskim tekmecem zdaj zaostajajo štiri točke. Strateg Maribora Damir Krznar je po koncu za Šport TV priznal, da njegova ekipa ni bila na želeni ravni.

"Po takšnem derbiju, takšni tekmi se ne moreš veseliti, ampak kar se je zgodilo, se je zgodilo. Žal mi je, da so srečanje odločile prekinitve. Oba gola smo prejeli iz prekinitev. Olimpija je imela svoje priložnosti, ampak imeli smo jih tudi mi. To sem dejal že pred tekmo. Oboji bomo imeli priložnosti, vprašanje je bilo, kdo jih bo izkoristil. Olimpija je izkoristila naše napake ob prekinitvah, mi smo po zadetku imeli dve ali tri lepe priložnosti. Preprosto si, kot kaže, nismo zaslužili izenačiti. Mentalno nismo bili na pravi ravni."

Kot so zapisali pri Mariboru, so bila na novinarski konferenci po koncu tekme trenerju namenjena različna vprašanja, tudi o strahu pred morebitno izgubo službe. "Trener je v nevarnosti za svojo službo od trenutka, ko jo prevzame. Trenerji se ločijo med tistimi, ki so že dobili odpoved in tistimi, ki jo še bodo. V to ekipo vlagam ves svoj trud, da bi bili uspešni. O tem, ali je to dovolj, bodo odločali drugi ljudje," je bil jasen Krznar. "Stanje ni dobro, tega se zavedamo. Manjka nam en dober rezultat, da obrne krivuljo navzgor. Zdaj je naš izziv, da to dosežemo. Upam in želim si, da nam bo uspelo že na naslednji tekmi ter da bomo po Kopru v vedrejšem razpoloženju."

