Romun, ki se je rodil v Južni Koreji, okrepil Celje

Dulca se je sicer rodil v Južni Koreji, prve nogometne korake pa napravil v Romuniji pri Cluju. Nato je nekaj let igral še pri angleškem Swanseaju, in sicer v mlajših selekcijah, preden se je vrnil v Romunijo in tam zastopal še barve Viitorula, v dveh različnih obdobjih Chindia Targoviste ter FCSB.

Dulca je z romunsko zasedbo do 23 let igral tudi na olimpijskih igrah v Tokiu pred dvema letoma, za mlajše selekcije Romunije pa je skupno zbral 25 nastopov.

"Prvi vtisi so zelo pozitivni. Vsi so me zelo lepo sprejeli. Prihajam z jasnim ciljem, da ekipi pomagam do naslova prvaka. S tem, ko se je klub prebil v zadnji krog kvalifikacij za konferenčno ligo, sem lahko dobil dober vpogled v to, za kakšno ekipo gre," je za spletno stran kluba dejal 24-letni Romun.

Varovanci španskega trenerja Alberta Riere bodo v osmem krogu državnega prvenstva v nedeljo gostovali pri Kopru. Na lestvici imajo po šestih odigranih tekmah 16 točk, štiri več od najbližjih zasledovalcev, Olimpije in Kopra (tekma manj).