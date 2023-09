Kronaveter si je privoščil Olimpijo, z juga Stožic je odmevalo: "Vidmar Viola!"

Rok Kronaveter je pred štirimi leti na večnem derbiju v Ljubljani za Maribor prispeval dva zadetka in asistenco. To je bila zadnja zmaga vijolic na večnih derbijih v Ljubljani.

Rok Kronaveter je pred štirimi leti na večnem derbiju v Ljubljani za Maribor prispeval dva zadetka in asistenco. To je bila zadnja zmaga vijolic na večnih derbijih v Ljubljani.

Včasih je bilo drugače. Včasih je Maribor osvajal točke v Stožicah kot po tekočem traku. V zadnjih letih pa se na večnih derbijih v Ljubljani dogaja ravno obratno. Olimpija je postala nesporen gospodar domačih večnih derbijev, vijolice pa doživljajo neuspeh za neuspehom. Zadnjo zmago so v Ljubljani proslavljale pred štirimi leti. To je bil dvoboj, ki sta ga zaznamovala Rok Kronaveter in Nejc Vidmar. Prvi je žarel od sreče, drugi pa bi se zaradi nelagodja najraje ugreznil v tla.

Stožice bodo danes prizorišče največjega slovenskega klubskega praznika. Dvoboji med Olimpijo in Mariborom predstavljajo večni derbi, tribune Stožic bi bile lahko ponovno prijetno napolnjene. Na zadnjih sedmih derbijih v Ljubljani se je bolj ali manj veselilo le eno moštvo. Zmaji so zmagali kar šestkrat, enkrat pa se je dvoboj končal brez zadetkov. Maribor, ki je v zlatem obdobju delovanja Zlatka Zahovića prerasel v strup za Olimpijo in v Stožicah dobil večino srečanj, je v zadnjih sezonah v Stožicah zelo neuspešen. In tudi zelo neučinkovit.

Na sedmih srečanjih ni zmagal niti enkrat (0:2, 0:1, 0:1, 1:3, 0:0, 0:2 in 0:1), osvojil le eno točko, v več kot 600 minutah pa dosegel zgolj en zadetek! To je velik neuspeh. Če se bo niz nadaljeval, na stavnih hišah pa je Olimpija znova oklicana za favorita, bi lahko navijači Maribora še enkrat več zapustili Stožice polni nezadovoljstva.

Zahović in Kronaveter za 2:0, nato ...

Včasih pa je bilo drugače. Nazadnje denimo 28. septembra 2019, ko je okrog sedem tisoč gledalcev v Stožicah spremljalo razburljiv obračun, po katerem se je najbolj smejalo Roku Kronavetru. Rojeni Mariborčan, ki je pred tem z dvema natančnima kazenskima udarcema popeljal Olimpijo do dveh državnih zvezdic, je prvič nastopil v Stožicah kot nogometaš Maribora. Navijači zmajev ga niso pričakali najbolj gostoljubno, podobno je veljalo za nekdanjega kapetana zmajev Nemanjo Mitrovića.

Ozračje v Stožicah je bilo naelektreno, zbralo se je veliko navijačev obeh največjih slovenskih klubov, nato pa je sledil nenavaden začetek. Gostje so povedli že po slabi minuti, ko je v polno zadel Luka Zahović. Večni derbi je začel s kapetanskim trakom na rokah.

Olimpija si še ni dobro opomogla od šoka, ko so vijolice še podvojile prednost. Da je bila jeza domačih navijačev še toliko večja, veselje gostujočih privržencev pa še slajše, je poskrbel Kronaveter. Podobno kot pred tem Zahović je izkoristil podajo Dina Hotića in se še sam vpisal med strelce.

Mariborčani so prevladovali, vodili z 2:0, a je Olimpija le vrnila udarec. Na 1:2 je še v prvem polčasu znižal Luka Menalo, v 54. minuti pa je izenačil Ante Vukušić. Dalmatinec je pred tem izvajal 11-metrovko, a je Kenan Pirić prebral njegovo namero. Na srečo Olimpije se je žoga odbila neposredno do Vukušića, ki mu v drugem poskusu ni bilo težko zatresti mreže.

Pri rezultatu 2:2 je ostalo do konca rednega dela, močno je zadišalo po remiju, po katerem bi na vrhu lestvice ostala Olimpija, a je nogomet znova pokazal svojo nepredvidljivo plat. Domači kapetan Nejc Vidmar, ki je pred tem navdušil z nekaterimi posredovanji, si je privoščil nepotrebno napako. Zgodila se je ob najbolj neprimernem trenutku. Njegovo darilo je sprejel Kronaveter in popeljal Maribor v vodstvo s 3:2. Viole so norele od veselja in vratarju zeleno-belih skandirale: "Vidmar Viola!" Olimpija je želela v izdihljajih srečanja izenačiti, a se je zgodilo obratno. Vijolice so v zadnjih sekundah še povišale prednost, končnih 4:2 je postavil Rudi Požeg Vancaš. In to po podaji Kronavetra, najboljšega posameznika srečanja.

Takrat zmaga Maribora v Stožicah niti ni predstavljala presenečenja. Štajerci so takrat niz neporaženosti na večnih derbijih v Ljubljani povišali na 11 tekem. Kdo bi si mislil, da bodo na naslednjih sedmih tako neuspešni in nebogljeni …

Pri Mariboru sledile silne spremembe

Darko Milanič je konec septembra 2019 premagal Safeta Hadžića. V spomladanskem delu sta oba zapustila trenerski stolček. Foto: Grega Valančič/Sportida Maribor je sicer po zmagi v Stožicah pred štirimi leti, to je bila tekma 12. kroga, skočil na vrh razpredelnice, kjer pa ni ostal dolgo. Olimpija je večji del sezone 2019/20 vodila, nato pa so njen neprepričljiv zaključek, takrat je namesto Safeta Hadžića vodil ekipo že Dino Skender, izkoristili Celjani in postali prvaki. Mariborčane so v tisti sezoni doletele velike spremembe. Spomladi je najprej Ljudski vrt zapustil Darko Milanič, kmalu za njim je odšel še Zlatko Zahović. Sledil je premor zaradi pandemije covid-19, novi trener Sergej Jakirović pa je uspel popeljati Mariborčane vsaj do drugega mesta. In pred Olimpijo.

V tej sezoni je drugače. Olimpija je že v prejšnji hitro pobegnila Mariboru in nato pod vodstvom Alberta Riere prišla do dvojne krone, tudi v tej sezoni, ko vodi zeleno-bele Joao Henriques, pri Mariborčanih pa je še vedno prvi strateg Damir Krznar, pa kaže bolje Ljubljančanom. Tako sporoča tudi prvenstvena lestvica, na kateri pa prednost zeleno-belih ni velika. Nenazadnje je bilo odigranih šele šest tekem.