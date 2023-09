Začela se je nova sezona nogometne lige prvakov. Uvodni dan so bili na delu vsi trije slovenski predstavniki. RB Leipzig je s Kevinom Kamplom, ki je nosil kapetanski trak ter prispeval podajo, in Benjaminom Šeškom, ki je postavil končni rezultat ter postal najmlajši strelec rdečih bikov v ligi prvakov, v gosteh ugnal Young Boys (3:1). Jan Oblak (Atletico) je v izdihljajih srečanja ostal brez zmage v Rimu, kjer je sodil Slavko Vinčić, izenačujoči zadetek za Lazio pa je dosegel vratar Ivan Provedel. Branilec naslova Manchester City pa je po preobratu odpravil srbskega prvaka Crveno zvezdo (3:1).

Začela se je 69. sezona elitnega evropskega klubskega tekmovanja ter 32. pod imenom liga prvakov. Slovenija ima v tej sezoni v najelitnejšem evropskem tekmovanju tri predstavnike, vsi trije so se predstavili že uvodni dan. Vseh 32 udeležencev tekmovanja je samo za uvrstitev v skupinski del prejelo po 15,64 milijona evrov. Za vsak neodločen izid v skupini dobijo 930 tisoč, za zmago pa kar 2,8 milijona evrov. Uvodni dan sta se z remijem končali le dve izmed osmih tekem.

Joao Felix je zadel v polno za Barcelono že na prvi tekmi v ligi prvakov. Dosegel je prvi in zadnji gol na srečanju. Foto: Reuters

Večerni spored je ponudil šest tekem. Z najvišjo zmago se je lahko pohvalila Barcelona, ki je v prvi polovici uvodnega polčasa mrežo Antwerpa, novinca v ligi prvakov, zatresla kar trikrat. V polno je zadel tudi poletni novinec Joao Felix, posojeni napadalec Atletica! Katalonci so do konca srečanj zadeli v polno še dvakrat, končni rezultat 5:0 pa je v 66. minuti prispeval prav "prerojeni" Portugalec Felix.

⚽️1⃣0⃣0⃣ goals in UEFA club competitions for Lewy! #UCL pic.twitter.com/FJt1D88QMo — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2023

Med strelce se je vpisal tudi Poljak Robert Lewandowski in s tem poskrbel za jubilej, saj je dosegel okrogli stoti zadetek v evropskih klubskih tekmovanjih! V ligi prvakov jih je dal že 92, več od njega sta jih dala le rekorder Cristiano Ronaldo (140) in Lionel Messi (129), ki v zadnjem obdobju navdušujeta ljubitelje nogometa na drugih celinah.

Preobrat Cityja na Etihadu

Po največji senzaciji večera je zadišalo na Etihadu. Pri evropskem prvaku Manchester Cityju, ki je v prvem polčasu zapravil kar nekaj zrelih priložnosti, si je Crvena zvezda v izdihljajih prvega dela prek hitronogega Osmana Bukarija priigrala vodstvo z 1:0! Čeprav je bilo razmerje strelov v prvem delu 21:1 v korist Cityja, posest žoge pa 73:27 (v odstotkih) v korist izbrancev Josepa Guardiole, so na počitek odšli s prednostjo Srbi. City je s tem postavil rekord lige prvakov, v prvem polčasu ni še nihče streljal tolikokrat na vrata tekmeca.

Ganec Osman Bukari je presenetil obrambo Manchester Cityja in ob koncu prvega polčasa premagal Edersona. Foto: Reuters

V nadaljevanju srečanja pa je le sledil preobrat. Julian Alvarez je že v 47. minuti izenačil na 1:1, podajo je prispeval Erling Haaland, nato je Argentinec izkoristil slabo posredovanje vratarja Omrija Glazerja ter popeljal City v vodstvo, končni rezultat 3:1 pa je ob občutni dominanci gostiteljev dosegel Španec Rodri, junak letošnjega finala lige prvakov, kjer je kot edini zatresel mrežo milanskega Interja.

Strelski prvenec Šeška, izjemna čast za Kampla in zmaga Leipziga

Uvodni dvoboj nove sezone lige prvakov, na katerem sta se izkazala kar dva Slovenca, je zagotovil tri točke Leipzigu. Že v 33. sekundi bi se lahko med strelce vpisal Lois Openda, a je iz ugodnega položaja meril mimo vrat. Rdeči biki so pritisnili na vrata gostiteljev, vrstile so se priložnosti, pritisk pa je obrodil sadove že v 3. minuti, ko je mrežo švicarskih prvakov zatresel 23-letni Francoz Mohamed Simakan. Nemški klub si je v nadaljevanju ustvaril še nekaj zrelih priložnosti, a mu je v 33. minuti pokvaril načrte Mechak Elia. Napadalec iz DR Kongo je z imenitnim strelom z roba kazenskega prostora izenačil na 1:1.

Kevin Kampl je na uvodni tekmi Leipziga v ligi prvakov zaradi odsotnosti poškodovanega Willija Orbana nosil kapetanski trak. Foto: Reuters

V drugem polčasu je bil Leipzig nevarnejši. V 54. minuti je Xavi Simons pričakoval, da bo sodnik po njegovem padcu v kazenskem prostoru pokazal na belo točko, a je albanski delivec pravice po ogledu VAR posnetka in kaotični odločitvi, sprva je celo pokazal na belo točko, nakazal, naj se igra nadaljuje. Belgijec Openda je z bližine nastreljal domačega vratarja, v 64. minuti pa se je trener Marco Rose le odločil, da poda priložnost Benjaminu Šešku.

Mladi Slovenec je tako vstopil v igro pri rezultatu 1:1, prvič nastopil v ligi prvakov za nemškega delodajalca, le tri minute pozneje pa zatresel mrežo Švicarjev! Njegovo veselje po natančnem strelu z glavo pa ni trajalo dolgo. Označen je bil nedovoljen položaj, potrdil ga je tudi VAR, dragulja slovenskega nogometa pa je od tako želenega strelskega prvenca v ligi prvakov delilo le nekaj centimetrov!

Ni manjkalo veliko, pa bi Benjamin Šeško dosegel strelski prvenec v ligi prvakov v dresu Leipziga po zgolj treh minutah nastopa v Bernu. Foto: Reuters

V 73. minuti pa se je Leipzig le veselil veljavnega zadetka. Avstrijec Xaver Schlager je z natančnim strelom po tleh z okrog 25 metrov matiral vratarja Young Boys. S tem pa še ni bilo konec zadetkov. V sodnikovem podaljšku, ko je švicarski prvak veliko tvegal in pustil v obrambi kar nekaj odprtega prostora, je Benjamin Šeško po izjemnem protinapadu boljšo predstavo rdečih bikov kronal z zadetkom in se razveselil prvenca v ligi prvakov!

S tem je postal tudi najmlajši strelec Leipziga v zgodovini lige prvakov. Šeško se je vpisal med strelce v ligi prvakov z 20 leti in 111 dnevi, prejšnjega rekorderja Jean-Kevina Augustina (leta 2017 je zadel proti Portu) pa prehitel za 12 dni.

Benjamin Šeško je dosegel strelski prvenec v ligi prvakov. Foto: Guliverimage

Tako sta po prvem krogu vodstvo v skupini A prevzela Manchester City in RB Leipzig. Oba sta zmagala s 3:1.

Neverjetno, kdo jo je zagodel Oblaku

Kapetanu slovenske reprezentance Janu Oblaku se je nasmihala zmaga v Rimu. Atletico Madrid, ki v skupinskem delu tekmovanja nastopa enajstič zapored, je bil na dobri poti, da na Olimpicu premagal Lazio. V prvem polčasu je Špance popeljal v vodstvo Pablo Barrios, nato pa je izkušeni Škofjeločan zaklenil svoja vrata vse do izdihljajev sodnikovega podaljška, ko ga je v zadnjem napadu premagal stanovski kolega Ivan Provedel.

Malce pred tem, ko je Slavko Vinčić označil konec srečanja, je vratar Lazia premagal Jana Oblaka in izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Provedel je postal šele četrti vratar v zgodovini lige prvakov, ki se je vpisal med strelce. Preostale so dosegli Nemec Hans-Jörg Butt, Belgijec Sinan Bolat in Nigerijec Vincent Enyeama.

The fourth goalkeeper in history to score in the Champions League. 👏



Unbelievable. #UCL pic.twitter.com/FMNnBuDeKO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2023

Ranjeni PSG, ki v francoskem prvenstvu ne dosega načrtovanih rezultatov, v poletnem prestopnem roku pa je izgubil kar nekaj zvezdnikov in prevetril zasedbo, je v derbiju večera ugnal Borussio Dortmund. Parižani so zmagali z 2:0, v polno sta zadela prvi as francoskih prvakov Kylian Mbappe, zadel je z bele točke, in njegov dober prijatelj Maročan Achraf Hakimi. V drugi tekmi "skupine smrti F" sta se Milan in Newcastle na San Siru, čeprav so si rdeče-črni pripravili kar nekaj priložnosti, razšla brez zadetkov.

Kylian Mbappe je proti Borussii Dortmund zadel v polno z bele točke. Foto: Reuters

V sredo na delu še ekipe preostalih štirih skupin

V sredo bodo še obračuni v skupinah od A do D, in sicer Galatasaray – Köbenhavn, Bayern München – Manchester United, Arsenal – PSV Eindhoven, Sevilla – Lens, Real Madrid – Union Berlin, Braga – Napoli, Benfica – Salzburg in Real Sociedad – Inter Milano.

Finale lige prvakov bo 1. junija prihodnje leto na londonskem Wembleyju. V prejšnji sezoni je zmagovalec Manchester City dobil približno 80 milijonov evrov, v novi bi zmagovalec lahko prejel približno 85 milijonov.

Liga prvakov, 1. krog

Torek, 19. september:

Sreda, 20. september:

Lestvice: