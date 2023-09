Olimpija v Franciji praznih rok, zmagal njen naslednji tekmec

Olimpija praznih rok v Franciji

Olimpija je zgodovinsko evropsko pot začela na stadionu Pierre-Mauroy, ki sprejme 50 tisoč gledalcev. Foto: Guliverimage Nogometaši Olimpije bodo vse tekme skupinskega dela konferenčne lige odigrali v četrtek, izjema je bil le uvodni nastop, ko so se zmaji že v sredo predstavili na stadionu Pierre-Mauroy v Lillu, na katerem v teh tednih poteka tudi svetovno prvenstvo v ragbiju. Prvo mesto v skupini vodi neposredno v osmino finala, drugo pa v dodatne kvalifikacije za preboj med 16.

Čeprav je bil Lille že pred obračunom velik favorit, tržna vrednost ekipe pa presega 200 milijonov evrov, kar je skoraj 16-krat več od Olimpije, ta znaša dobrih 13 milijonov evrov, slovenski prvaki na atraktivno gostovanje niso odšli z belo zastavo, kljub temu pa to na koncu ni bilo dovolj za osvojitev vsaj kakšne točke. Francoski prvoligaš je predvsem v prvem polčasu prevladoval, v drugem pa stopil s plina, tako da je ljubljanska zasedba dobila tudi kakšno priložnost za morebitno presenečenje, a je ni znala izkoristiti, po drugi strani pa z nespretnima potezama v obrambi Francozom "podarila" oba gola.

Vidovšek reševal Olimpijo

Pri Olimpiji so se sicer pred tekmo razveselili dejstva, da je Timi Max Elšnik znova nared za igro. Na večnem derbiju proti Mariboru (2:1) ga namreč ni bilo, tokrat pa je tekmo začel v prvi postavi in odigral vseh 90 minut. Srečanje so pričakovano podjetneje odprli domači nogometaši, ki so imeli v prvih 15 minutah 65-odstotno posest žoge, dvakrat so sprožili v okvir vrat Olimpije, a brez uspeha. Še najbližje zadetku je bil v uvodnih minutah Jonathan David, ki je po protinapadu po desni strani za las streljal mimo desne vratnice. Svoje trenutke so čakali tudi nogometaši Olimpije, ki so si nekajkrat priigrali nekaj polpriložnosti, a je manjkal pravi zaključek. Lille sicer na domači zelenici poraza ni doživel že več kot leto dni (21 tekem).

Matevž Vidovšek je v prvem polčasu navduševal z obrambami. Foto: Guliverimage

Tudi v nadaljevanju so bili domači nogometaši veliko nevarnejši, oblegali so vrata ljubljanske ekipe, a je bil vselej na mestu razpoloženi vratar Olimpije Matevž Vidovšek, ki je bil v prvih tridesetih minutah z naskokom prvo ime srečanja. V 30. minuti si je ob kotu nasprotnika veliko napako privoščila obramba Olimpije, sam se je tik pred vrati slovenske ekipe znašel David, a je neoviran z glavo streljal tik mimo leve vratnice, po podobnem scenariju pa je kanadski nogometaš akcijo Lilla končal tudi dve minuti zatem.

Lille povedel z bele točke

Jonathan David je zadel za vodstvo Lilla. Foto: Guliverimage V 41. minuti pa je pritisk Lilla obrodil sadove, ob dvoboju Agustina Doffoja in Hakona Arnara Haraldssona v kazenskem prostoru Olimpije je nogometaš Lilla padel, sodnik srečanja Kooij pa je takoj pokazal na belo piko. Odgovornost je prevzel David, ki je s strelom v levi spodnji kot premagal Vidovška in gostitelje popeljal v vodstvo z 1:0. Lille se je tako na odmor podal z zasluženo prednostjo, domači so v prvem polčasu petkrat sprožili v okvir vrat Olimpije, ki na drugi strani ni našla poti, da bi ogrozila vrata Lilla.

Prvi strel šele v 58. minuti

Ljubljančani so prvič na tekmi sploh streljali v 58. minuti, vendar je bil Admir Bristrić daleč od uspeha. Bližje je bil še dvakrat na drugi strani David, a je ostalo pri 1:0, tudi v 59. minuti, ko je zgrešil Ivan Cavaleiro. Tekma v naslednjem obdobju ni postregla s posebej razburljivo predstavo. V 85. minuti je Mustafa Nukić poskrbel za prvi Olimpijin strel v okvir vrat, a je bil tudi ta preslab za spremembo izida. So ga pa spremenili domači v 94. minuti, ko je napad zaključil Yusuf Yazici, ki je prišel povsem sam pred Vidovška.

V drugem polčasu je Olimpija poskušala pritisniti na vrata gostiteljev, a brez učinka, na koncu pa je zasedbi Joaa Henriquesa zmanjkalo tudi nekaj moči. Zmago Lilla pa je v 94. minuti po napaki Olimpije, potem ko je Jorge Silva podal iz avta točno do Francozov, z golom za 2:0 potrdil Yusuf Yazici, ki je prišel povsem sam pred Vidovška.

Zrinjski je v skupini E po zaostanku proti AZ Alkmaarju z 0:3 po polčasu, dvoboj na koncu dobil s 4:3.

Od prve minute samo Bajrić

V skupini A nastopata še Slovan Bratislava in KI Klaksvik. Najprej sta bosta pomerila na Slovaškem. Za gostitelje nastopa tudi nekdanji branilec Olimpije Kenan Bajrić. Odigral je celotno tekmo. Gostje pišejo zgodovino, saj so se v skupinski del evropskega tekmovanja prebili kot prvi s Ferskih otokov. A so izgubili z 1:2, odločilni gol za zmago Slovana je v drugem polčasu zabil Srb Aleksandar Čavrić.

Blaž Kramer ni igral za Legio Varšavo, ki je v sklopu skupine E s 3:2 premagala Aston Villo. Ester Sokler je na tekmi skupini G igral od 78. minute za Aberdeen, ki je z 1:2 klonil proti Eintrachtu iz Frankfurta. V skupini H Miha Zajc ni dobil priložnosti za Fenerbahče. S 3:1 so njegovi soigralci premagali Nordsjaelland. S 4:0 je v isti skupini zmagal Ludogorec (proti Spartaku iz Trnave. Adrian Zeljković je za Spartak igral do 73. minute, Miha Kompan Breznik pa ni dobil priložnosti. Brez golov se je končala tekme skupine D med švicarskim Luganom in norveško ekipo Bodö/Glimt. Žan Celar je za Lugano igral do 65. minute.

Konferenčna liga, skupinski del (1. krog):

Sreda, 20. september:

Četrtek, 21. september:

Lestvice: