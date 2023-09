Kapetanu Olimpije za marsikaj žal, a podobno poudarja tudi najdražji as Lilla

Nogometaši Olimpije so na krstni tekmi skupinskega dela evropskega tekmovanja v zgodovini ljubljanskega kluba gostovali v Lillu. Pri prvem favoritu skupine so ostali brez točk (0:2), kapetan Timi Max Elšnik pa je prepričan, da bi lahko v Franciji iztržili več. Najbolj ga boli spoznanje, da so zmaji Lillu podarili oba zadetka. Prvega je dosegel Jonathan David, ki je na nogometni tržnici vreden kar 60 milijonov evrov. Tudi Kanadčana so po tekmi spremljali mešani občutki, saj je v prvem delu zapravil nekaj zelo zrelih priložnosti.

Če je v taboru Lilla prevladovalo le delno zadovoljstvo in je trener Paulo Fonseca poudarjal, da so v tem trenutku najpomembnejše osvojene tri točke, pa se Ljubljančani po zgodovinskem izzivu, prvi tekmi v skupinskem delu konferenčne lige, niso mogli znebiti občutka, da bi lahko favoriziranim mastifom v Franciji bolj pokvarili načrte.

Slovenski prvaki so skupinski del konferenčne lige začeli s porazom. Foto: Reuters

"Lille ima več kakovosti, izkušenj. Njihovi igralci nastopajo na višji ravni, vendar ostaja grenak priokus, ker smo jim podarili praktično oba gola. Najprej kazenski udarec in nato stranski avt. To so malenkosti, ki na tej ravni odločajo," je kapetan Olimpije Timi Max Elšnik spomnil na podarjena zadetka.

Prvega je Lille, v prejšnji sezoni petouvrščeni klub močnega francoskega prvenstva, dosegel po nepotrebnem prekršku Agustina Doffa v kazenskem prostoru Ljubljančanov, po katerem je najboljši strelec Lilla Jonathan David zadel v polno z bele točke. Drugega so francoski prvaki iz leta 2021 dosegli v sodnikovem podaljšku, po neposrečenem izvajanju avta Jorgeja Silve, po katerem je rezervist Yusuf Yazici spretno matiral Matevža Vidovška in postavil končni rezultat.

Elšnik: Dalo bi se iztržiti več

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je odpravil zdravstvene težave, zaradi katerih je manjkal na sobotnem večnem derbiju z Mariborom. Foto: Reuters Čeprav je bil Lille boljši, razlika je prišla do izraza zlasti v prvem polčasu, pa so v taboru slovenskih prvakov menili, da bi si lahko Olimpija priigrala boljši rezultat. "Imeli smo določene priložnosti, ko bi morali hitreje zaključevati. Tega nismo storili, kar je res škoda. Dali smo vse od sebe, a menim, da bi se dalo iztržiti več," je bil neposreden kapetan Olimpije, ki je v soboto zaradi zdravstvenih težav preskočil večni derbi z Mariborom (2:1), v sredo pa nastopal proti eni najboljših francoskih ekip in se v živo prepričal, zakaj je Lille oklican za prvega favorita skupine.

Zmaji v prvem polčasu niso resneje ogrozili domačih vrat, v drugem so si ustvarili nekaj polpriložnosti, po katerih pa vseeno ni resneje zadišalo po zadetku. Imeli so tudi srečo, da si gostitelji v prvem polčasu niso priigrali večje prednosti. Jonathan David bi lahko kar nekajkrat iz igre premagal Vidovška, saj je večkrat ušel ljubljanski obrambi, a so bili nato njegovi streli z glavo nenatančni. "To je težko razložiti. Poznam Jonathana Davida, vsi igralci si želijo, da bi zadeli v polno, a … To je težava ekipe. To se je dogajalo v prejšnji sezoni, to se dogaja tudi zdaj," se neučinkovitosti v napadu zaveda trener Lilla Paulo Fonseca.

Jonathan David je zatresel mrežo Olimpije z bele točke. Foto: Guliverimage

Olimpija tega ni znala izkoristiti. Gostiteljem je po prekršku za strogo dosojeno 11-metrovko omogočila kazenski strel, nato pa je Lille vse do zadnjih sekund srečanja vodil zgolj 1:0. Domači navijači so pričakovali več, verjeli so, da bo zmagovalec znan že prej. "Najpomembnejše so tri točke. Pomembno je dobro začeti tekmovanje. Kar pa zadeva tekme, bi lahko v prvem polčasu zadeli vsaj dvakrat ali trikrat, v drugem pa nismo igrali dobro. Tekmecu smo ponudili preveč odprtega prostora," je dejal Portugalec, ki je v karieri treniral tudi Romo, Šahtar in Porto.

David srečen zaradi zadetka, a ...

Kanadski napadalec Jonathan David, ki je po oceni Transfermarkta eden najdražjih posameznikov v francoskem prvenstvu, saj je na tržnici vreden kar 60 milijonov evrov, je bil le deloma zadovoljen z zmago 2:0. "Kar nekaj stvari bo treba popraviti. Na koncu drugega polčasa smo imeli kar nekaj težav. Srečen sem zaradi svojega zadetka, a tudi nezadovoljen, saj sem pred tem zapravil veliko priložnosti in bi jih lahko dosegel več," je grenak priokus po dvoboju spremljal tudi 23-letnega temnopoltega Kanadčana, ki doživlja Lille kot enega izmed kandidatov za naslov prvaka konferenčne lige. Se pa tudi strinja s tem, da bodo morali za to prikazati še bistveno več.

Kanadčan je postal prvi strelec tretje izvedbe konferenčne lige:

⚜️ Jonathan David scores the first goal of the 2023/24 Europa Conference League season 👊@LOSC_EN || #UECL pic.twitter.com/kvdzF4LpMo — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 20, 2023

"Lille je v drugem delu malce popustil in prevzeli smo pobudo. Stopili smo na žogo. Videli smo, da se da. Pred tem so bili Francozi povsod in delovali so bolje. Na žalost nam ni uspelo kronati premoči v drugem polčasu in tik pred koncem je sledila kazen v obliki prejetega gola," je Elšniku žal zamujene priložnosti na srečanju v Lillu.

Olimpija bo na naslednji evropski tekmi deležna bučne podpore občinstva v Stožicah. Foto: Nik Moder/Sportida

V naslednjem krogu Olimpijo čaka vsaj na papirju lažji tekmec. Zmaji se bodo 5. oktobra v Stožicah pomerili s Slovanom iz Bratislave. Na tej tekmi pričakujejo boljši rezultat. "Objektivno gledano smo po kakovosti nasprotnikov najtežje prestali. Gostovanje pri Lillu bo za vsa moštva najtežji izziv, a v Evropi ni lahke tekme. Točke bomo vsekakor morali zbirati na naslednjih obračunih. Proti Slovanu in Klaksviku zagotovo pričakujem več," sporoča Štajerec z zeleno-belim srcem, ki bo danes z zanimanjem spremljal dvoboj prvakov Slovaške in Ferskih otokov. Po njem bo znano, s katerega mesta bo Olimpija vstopila v drugi krog skupine A. Dvoboj v Bratislavi se bo začel ob 21. uri.