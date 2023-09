Nogometaši Zrinjskega iz Mostarja so v četrtek igrali prav posebno tekmo. Prvič v zgodovini samostojne Bosne in Hercegovine so nastopili v skupinskem delu evropskega tekmovanja. V uvodnem krogu konferenčne lige so gostili AZ Alkmaar, trenutno vodilno ekipo nizozemskega prvenstva, ki je v prejšnji sezoni v konferenčni ligi zaigrala v polfinalu. Po prvem polčasu so gostje vodili že s 3:0, sledil pa je izjemen preobrat, v katerem so sodelovali številni znanci iz 1. SNL. Zrinjski je na koncu zmagal s 4:3, Evropa je bila priča odmevnemu presenečenju.

Dokaz več, kako nepredvidljiv šport je lahko nogomet, je prinesel evropski spopad v Mostarju. To, kar se je v četrtek zgodilo trenutno najbolj vročemu nizozemskemu klubu AZ Alkmaar, bo odmevalo še dolgo časa. V tej evropski sezoni pišejo zgodovino klubi iz Bosne in Hercegovine, z Islandije in Ferskih otokov. Vsi prvič nastopajo v skupinskem delu evropskih tekmovanj.

Kazalo je, da bodo vsi v uvodnem nastopu vknjižili poraz. Islandski prvak Breidablik je pri evropskem krvniku Celja Maccabiju iz Tel Aviva izgubil z 2:3, ferski prvak KI Klaksvik, ki se bo letos predstavil tudi v Stožicah, je ostal praznih rok pri Slovanu iz Bratislave (1:2), po prvem polčasu dvoboja v Mostarju pa ga skoraj ni bilo junaka, ki bi si upal napovedati drugačen razplet od zmage Alkmaarja. Nizozemski klub AZ je namreč v Hercegovini po prvem polčasu vodil s prepričljivim rezultatom 3:0.

Nizozemcu se je maščevala arogantna izjava

Izjava Dicka Advocaata o tem, da Zrinjski sploh ne bi smel nastopati v Evropi, je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih. Foto: Reuters Visoko prednost si je priigral s takšno lahkoto, da je sloviti nizozemski strateg Dick Advocaat, ki je spremljal dvoboj kot strokovni komentator na televiziji, arogantno pripomnil: "Neverjetno, da se takšnim ekipam sploh dovoli nastopanje v evropskih tekmovanjih."

Besede so se 75-letnemu Nizozemci, ki se lahko pohvali z bogato zgodovino vodenja različnih vrhunskih klubov in reprezentanc, vrnile kot bumerang in ga spravile v zadrego. Kaj se je zgodilo? Zrinjski ni vrgel puške v koruzo, ampak s pomočjo evforičnega občinstva, ki je do zadnjega verjelo, da bi lahko prvak Bosne in Hercegovine na igrišču prikazal bistveno boljšo igro, na stadionu Pod bijelim brijegom pripravil prvovrstno senzacijo.

Podobno kot pred 12 leti v Ljudskem vrtu Zrinjski, v katerem prevladujejo nogometaši hrvaške narodnosti, pred dvema desetletjema pa je njegov dres kot posojeni nogometaš zagrebškega Dinama nosil tudi takrat še golobradi mladenič Luka Modrić, je v drugem polčasu dosegel kar štiri zadetke in se razveselil epske zmage. Uspelo mu je tisto, kar je pred 12 leti v Ljudskem vrtu belgijskemu klubu Club Brugge, ki je v Mariboru zaostajal že z 0:3, nato pa v zadnjih 16 minutah kar štirikrat premagal Jasmina Handanovića in zmagal s 4:3. V Mostarju je bila dinamika doseganja zadetkov drugačna. V prvem polčasu so mrežo polnili le gostje, v nadaljevanju pa se je dogajalo obratno.

Prvi zadetek Kožulja kandidira za najlepši gol prvega kroga:

Macon's thunderbolt! ⚡️

Owusu with the curler 😍

Kožulj with the smart free-kick 😎

Yordanov's outside-the-box screamer 💪



Four sensational goals, but who does your vote go to?@Heineken || #UECLGOTW || #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 21, 2023

Junak srečanja Zvonimir Kožulj

V neposredni bližini Mostarja je Medžugorje, tokrat pa se je čudež zgodil na nogometnem stadionu. Zrinjski je po zaostanku z 0:3 odigral najboljši polčas v zgodovini. Namesto Andrije Balića, nekdanjega čudežnega dečka splitskega Hajduka, ki se je za več milijonov evrov odpravil k Udineseju, nato pa je njegova kariera šla strmo navzdol, tako da jo je neuspešno obujal na Slovaškem, zdaj pa se je vrnil v bližino svoje domovine, je vstopil Zvonimir Kožulj. Nekdanji nogometaš Hajduka in poljskega Pogona, ki je v sezoni 2021/22 v Turčiji nosil tudi dres Sešlarjevega Eyüpsporja, je začel veliki preobrat.

Absolute scenes! 🤯



Take a bow, Zrinjski 👏#UECL pic.twitter.com/oz6kkE1MY5 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 21, 2023

Po mojstrski izvedbi prostega strela je znižal na 1:3, nato je Josip Ćorluka, nekdanji član Domžal, izkoristil slabo posredovanje avstralskega vratarja Mathewa Ryana in znižal na 2:3, že v 71. minuti pa je bilo 3:3. Strelec je bil Aldin Hrvanović, ki je vstopil v igro le minuto prej in se izkazal za zlatega aduta.

Kako so nogometaši Zrinjskega proslavljali zmago z navijači:

Zadišalo je po popolni senzaciji, ogromnem preobratu, zgrožene goste iz Nizozemske, ki niso mogli verjeti, kaj se jim dogaja v Mostarju, je v 81. minuti z novim zadetkom dokončno potopil Kožulj. Zrinjski je povedel s 4:3, ohranil prednost do konca, nato pa se je v Hercegovini začelo noro slavje. Na zgodovinski tekmi v Evropi je padel tekmec iz močne Erevidivisie, Zrinjski pa si je za zmago prislužil še pol milijona evrov.

Trener Zrinjskega osvajal lovorike v Sloveniji Pri Zrinjskem ne manjka znancev 1. SNL. Trener je Hrvat Krunoslav Rendulić, ki je med letoma 2007 in 2009 nastopal v dresu ljubljanskega Interblocka in z njim osvojil tri lovorike (dva pokala in superpokal). Klub iz Mostarja je prevzel pred slabim letom, ko je na vročem stolčku nasledil Sergeja Jakirovića, zdajšnjega trenerja zagrebškega Dinama, pred tremi leti pa tudi stratega Maribora. Josip Ćorluka se je pred leti dokazoval v dresu Domžal. Foto: Aleš Fevžer Proti Alkmaarju so igrali tudi nekdanji član Olimpije Dario Čanađija, ki je pred petimi leti pomagal zmajem do dvojne krone, med strelce se je vpisal Josip Ćorluka, ki je v sezoni 2019/20 branil barve Domžal, nastopil je tudi Tomislav Kiš, ki je pred osmimi leti zabijal zadetke v 1. SNL v dresu Zavrča. V 81. minuti je v igro vstopil še najbolj znan nogometaš Zrinjskega, 31-letni zvezni igralec Filip Bradarić, ki je leta 2018 nastopil na svetovnem prvenstvu v Rusiji in Hrvaški pomagal do zgodovinskega drugega mesta.

Zrinjski v tem trenutku v prvenstvu BiH, kjer brani naslov, zaseda šele 10. mesto. Treba je dodati, da je odigral le štiri tekme, nekateri tekmeci pa že sedem. V vodstvu je Sarajevo s slovenskim trenerjem Simonom Rožmanom. Foto: Guliverimage

Trener Alkmaarja: V slačilnici je vladala tišina

Krunoslav Rendulić je kot igralec z Interblockom v Sloveniji osvojil kar tri lovorike. Foto: www.alesfevzer.com "Moji igralci so junaki! Dokazali smo, da nismo vaška ekipa. AZ vodi v nizozemskem prvenstvu, naši fantje pa imajo karakter. To nas je nagradilo s štirimi goli. Zaslužijo si trojno premijo, zdaj je na potezi uprava. Pričakujem, da bo odprla denarnice, fantje si to zaslužijo," je dejal trener Krunoslav Rendulić, ki se mu je po dveh porazih v prvenstvu BiH tresel stolček, a si je s čudežno zmago nad Alkmaarjem znova zacementiral položaj.

"Ta preobrat je nekaj neverjetnega. Kakšna noč za nas, Mostar, igralce, navijače! Ob polčasu smo si rekli, da želimo popraviti stvari," je dejal kapetan Zrinjskega Nemanja Bilbija.

Kaj pa gostje? "Sploh ne najdem besed za kaj takšnega. V naši slačilnici je vladala tišina, poslušali smo, kaj se dogaja na stadionu in kako tekmec proslavlja zmago. To bolečino moraš sprejeti. V zadnjem letu in pol nisem še nikoli videl tako slabega AZ. Ne znam si pojasniti, zakaj se je to zgodilo. Igrali smo pod vsako ravnjo. Za to smo odgovorni vsi," je dejal 50-letni trener AZ Pascal Jansen, ki je pričakoval drugačen vstop v evropsko sezono, na koncu pa doživel nepričakovan poraz s 3:4.

Trener Alkmaarja Pascal Jensen je v Mostarju po preobratu Zrinjskega ostal brez besed. Foto: Guliverimage

Zanimivo pa je, da to ni bilo edino presenečenje večera v skupini E. Varšavska Legia je doma premagala nekdanjega evropskega prvaka iz Birminghama. Aston Villa, ki jo vodi trofejni španski strateg Unai Emery, je v Varšavi izgubila z 2:3. Dvakrat ji je še uspelo izenačiti, tretjič, po drugem zadetku dvakratnega strelca, Albanca Ernesta Mucija, za 3:2 v 51. minuti, pa je ostala brez odgovora. Tako so tri točke ostale na Poljskem, zmagi Legie pa je zaploskal tudi občasni slovenski reprezentant Blaž Kramer, ki je dvoboj presedel na klopi in ostal brez priložnosti za nastop.