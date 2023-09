Nekaj bo manjkalo

V torek se bo začel največji spektakel, kar ga lahko ponudi klubska nogometna elita. Na izbranih prizoriščih po Evropi bo odmevala himna lige prvakov. Začenja se tekmovanje, v katerem se med in mleko cedita do te mere, da udeležence spravlja v veselje ogromen zaslužek, navijače pa spoznanje, da lahko na delu občudujejo največje ase. Vseeno pa slednjih v tej sezoni ne bo tako veliko, kot so jih bili nogometni fanatiki vajeni. Zgodilo se je nemalo sprememb, glavni krivci pa so bogati klubi iz drugih delov sveta, zlasti Savdske Arabije. Kdo pa je prvi favorit za naslov prvaka? Stavnice so enotnega mnenja. To je branilec naslova Manchester City.

Liga prvakov velja že dolgo za najdonosnejši produkt Evropske nogometne zveze (Uefa). Združuje najboljše, kar ponuja klubska evropska elita, kar že vrsto let poudarja tudi prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin. V sezoni 2023/24 bo še zadnjič potekala v prepoznavnem, že skoraj tradicionalnem formatu osmih skupin s po štirimi udeleženci. Že prihodnjo sezono bo drugače, takrat bo ligo prvakov sestavljalo 36 privilegirancev in srečnežev, ki bodo razdeljeni v štiri skupine in bodo zgolj v skupinskem delu odigrali osem tekem. V tej jih bodo šest.

V tej sezoni bo Josep Guardiola s Cityjem poskušal ubraniti evropski naslov. Tako ga je letos v Istanbulu okronal predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Foto: Reuters

Takrat bodo klubi deležni še večjega zaslužka, tudi nad temi, ki so jim na voljo v tej sezoni, pa se velika večina ne more pritoževati. Prvak Manchester City je v prejšnji sezoni z igranjem v Evropi zaslužil kar 80 milijonov evrov. O tem, kako lepo je igrati ligo prvakov in kako velika je motivacija nastopajočih, priča dovolj nazorno že podatek, da je vsaka zmaga v skupinskem delu vredna skoraj tri milijone evrov!

Prvi favorit City, med elito tudi trije Slovenci

Se bo Erlingu Haalandu v ligi prvakov smejalo tudi v tej sezoni? Foto: Reuters Na seznamu favoritov podobno kot zadnja leta prevladujejo klubi iz najmočnejših lig v Evropi. Stavnice največ možnosti za lovoriko pripisujejo Manchester Cityju, ki je pred nekaj meseci zaploskal največjemu uspehu v zgodovini kluba. Končno je priromal na vrh Evrope, Josepu Guardioli je po silnih poskusih in neuspehih, po katerih se je naposlušal kritik, saj je klubsko vodstvo za drage okrepitve po njegovih željah zapravljalo bajne vsote denarja, le uspelo.

Potreben je bil prihod Erlinga Haalanda, največjega strahu in trepeta branilcev, norveškega serijskega strelca, ki je prvi favorit za najboljšega strelca tekmovanja tudi v tej sezoni. Skupaj s Francozom Kylianom Mbappejem, ta je po burni poletni sagi le ostal v Parizu, s katerim ima v tej sezoni znova ambiciozne cilje, predstavljata novo generacijo modernih nogometnih gladiatorjev, katerima bi se lahko, tako je nakazal že v začetku sezone španskega prvenstva, pridružil še angleški čudežni mladenič Jude Bellingham.

Benjamin Šeško bo krstni zadetek v ligi prvakov lovil v dresu RB Leipziga. Foto: Reuters

V ligi prvakov bodo nastopili tudi trije Slovenci, najmlajši med njimi, komaj 20-letni Benjamin Šeško, pa bo odprl novo poglavje v najmočnejšem tekmovanju. V dresu Salzburga je zaman čakal na krstni zadetek, zdaj bo pot do prvega proslavljanja tistega, kar napadalce obdaja z največjo srečo in zadovoljstvom, to pa so zadetki, iskal še z rdečimi biki iz Nemčije. In to med prvimi, saj bo v sezono vstopil že v torek ob 18.45, ko se bo pomeril z rimskim Laziom.

Njegov starejši rojak in klubski soigralec Kevin Kampl je že zadeval v ligi prvakov. Je stari znanec tekmovanja, še bolj pa to velja za Jana Oblaka, enega izmed zaščitnih znakov evropskega Atletica, s katerim je že osvajal evropske lovorike, v ligi prvakov pa prišel do finala, nato pa so ga od lovorike delili le milimetri.

Ne le brez Ronalda, ampak tudi Messija, Neymarja ...

Cristiano Ronaldo je evropske klubske zelenice zamenjal z azijskimi. Foto: Reuters V sezoni 2023/24 bo marsikaj drugače. Cristiano Ronaldo bo že drugič zapored manjkal med evropsko elito, prvič, odkar je vstopil v svet profesionalizma in članskega nogometa, pa himne lige prvakov ne bo poslušal tudi njegov največji dolgoletni tekmec Lionel Messi, s katerim so tako radi primerjali Portugalca. Ne bo pa manjkal le omenjeni "superdvojec". Ne bo tudi Neymarja, rekorderja, kar se tiče najdražjega prestopa, ne bo Karima Benzemaja, Sadia Maneja in še koga. Nesramno bogati klubi iz Savdske Arabije so osiromašili zbirko prepoznavnih obrazov, ki jih pozna mlado in staro v svetovnem nogometu.

Po Manchester Cityju, ki bo prebil led nove sezone na Etihadu proti srbskemu prvaku Crveni zvezdi, tako da se obeta še kako zanimiv spopad, po katerem bodo Beograjčani vedeli že bistveno več, kako uspešni so bili s procesom poletne krepitve kadra, je drugi največji kandidat za osvojitev naslova Bayern München.

Karim Benzema v tej sezoni ne bo nastopal v evropski, ampak azijski ligi prvakov. Foto: Reuters

Prihod Harryja Kana je vrnil Bavarce med največje, nato pa sledijo rekord tekmovanja, 14-kratni evropski prvak Real Madrid, pa povratnik Arsenal, Barcelona, ki v tej sezoni ne igra na Camp Nouu, PSG, ki pod vodstvom Luisa Enriqueja sporoča tekmecem, da želi v boju za evropsko krono vztrajati do konca, tu so še Manchester United, Oblakov Atletico, lanski finalist Inter, Napoli, Newcastle, Milan, "slovenski" Leipzig, Benfica, Borussia Dortmund ter Sevilla. To je na stavnicah 15 največjih favoritov za naslov. Najmanj možnosti za naslov se pripisuje Antwerpu, Crveni zvezdi, Šahtarju in Köbenhavnu. Debitanta bosta Antwerp in berlinski Union.

Skupina smrti, kot je že dolgo ni bilo

Kylian Mbappe se bo v skupini nameril na tri zelo zahtevne tekmece. Foto: Reuters Zanimivo je, da so od Mourinhovega Porta (2004) dalje naslov evropskega prvaka osvajali vedno le klubi iz štirih držav (Anglija, Italija, Nemčija in Španija). Ravno tisti, ki v ligi prvakov računajo na največ udeležencev. Po štiri, Španija pa ima po zaslugi zmagovalca lige Europa Seville še enega več.

Med njimi gre tudi iskati največje favorite za naslov, treba pa jim je dodati še PSG, ki pa ni imel sreče pri žrebu, saj se je znašel v skupini F skupaj z Borussio Dortmund, Milanom in Newcastlom. To je "skupina smrti", v kateri bi bilo razburljivo lahko do zadnje sekunde.

Podobno pa velja tudi za druge dvoboje. Začenja se torej dolga in sunkovita pot, na kateri si bodo udeleženci ob polnih tribunah znali napolniti žepe, novi (stari) evropski prvak pa bo znan šele 1. junija 2024 na Wembleyju v Londonu.