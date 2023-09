Ljubljanske Stožice so bile v petek zvečer povsem dobrodelno obarvane. Velika imena svetovnega nogometa so z dobrodelno tekmo pripomogla k zbiranju sredstev za žrtve poplav, na koncu je bilo od prodanih vstopnic in prejetih SMS-donacij zbranih kar 3.512.031,34 evra. Po tekmi so bili nad dogodkom navdušeni tudi glavni akterji srečanja, med njimi tudi Zlatan Ibrahimović, ki je na presenečenje vseh pripotoval v Ljubljano.

"Nobenemu od igralcev ni bilo težko priti sem, Ibrahimović se je npr. pet ur vozil iz Milana do tukaj," je po tekmi razlagal trener zmagovalne modre ekipe Matjaž Kek, ki se je skupaj s preostalimi udeleženci veselil uspešnega dogodka. "Hvala vsem vpletenim za takšen dogodek, ki se je zgodil v pravem trenutku. Najprej hvala gledalcem, medijem in posebej nogometašem, tu so se zbrali res zvezdniki svetovnega nogometa. Vsak je dal svoj pečat, veseli pa nas predvsem to, da so se zbrala sredstva in je Slovenija še enkrat dokazala, da skupaj zmore, če le hoče. Biti del tega je bil privilegij. Iz te tekme lahko črpamo veliko pozitivne energije, tudi za reprezentanco," je po koncu predstavnikom sedme sile v Stožicah dejal Kek.

Matjaž Kek je bil odlično razpoložen. Foto: www.alesfevzer.com

Na tekmi, ki je trajala dvakrat po 30 minut in ki si jo je ogledalo več kot 16 tisoč gledalcev, so se na zelenici v Stožicah predstavili številni zvezdniki nogometnega sveta. Največje navdušenje je povzročil letos upokojeni Zlatan Ibrahimović. "Ponosen sem in vesel, to je bil moj prvi trenutek na igrišču, potem ko sem se upokojil. Počutil sem se zelo sprejetega, navijači so me res lepo sprejeli in res sem vesel, da sem tu. Upam, da smo ljudem prinesli vsaj nekaj ljubezni in veselja po teh težkih trenutkih, ki so se zgodili. Tu sem zato, da pomagam, in upam, da so navijači tako uživali kot smo mi na igrišču," je za 24ur po koncu dejal švedski zvezdnik.

Zmage se je v prijateljskem vzdušju veselila modra ekipa. Foto: www.alesfevzer.com

Navdušeni tudi preostali

Kako ponosni in veseli so, da so bili del dobrodelnega projekta v pomoč Sloveniji, pa so v en glas po tekmi zatrdili tudi nekateri preostali akterji petkovega srečanja. "To nikakor ni raven igre, ki smo jo gojili včasih. Se je pa za takšno tekmo s takšnim namenom brez težav mogoče malce pripraviti. Vesel sem, da se je zbralo toliko ljudi in da je bil zbran takšen znesek za pomoči potrebne," je dejal Vedran Ćorluka, z njim pa se je strinjal še en nekdanji hrvaški reprezentanc Ivica Olić. "Prišlo je res veliko ljudi, res sem ponosen, da sem lahko bil del tako velikega humanitarnega projekta," je dejal Olić.

Hamit Altintop Foto: www.alesfevzer.com

Redni del srečanja se je v prijateljskem duhu po dveh enajstmetrovkah končal z izidom 1:1, na koncu se je zmage veselila modra ekipa na čelu s kapetanom Paolom Maldinijem. Zadnjo enajstmetrovko je za rdečo ekipo zapravil Hamit Altintop, ki je nastreljal prečko, a se s tem po srečanju ni obremenjeval, saj je imel v mislih predvsem dobrodelno noto dogodka. "Zdaj sem malce utrujen. Vedno je nekaj posebnega se družiti s takšnimi igralci. Vesel sem, da smo v tem času pomagali Sloveniji, bilo mi je v čast, da sem bil lahko del tega, hvala gospodu Čeferinu za vabilo," je dejal nekdanji turški nogometaš, ki je med drugim igral za Bayern in Real Madrid.

"Vzdušje je bilo fantastično, pohvale publiki, organizatorjem in seveda Aleksandru Čeferinu," je dejal Ačimović. Foto: www.alesfevzer.com

Nad dogajanjem pa je bil navdušen tudi nekdanji slovenski reprezentant, zdaj pa selektor reprezentance do 21 let Milenko Aćimović. "Na zelenici je bilo zelo zanimivo, res je bilo lepo deliti slačilnico s takšnimi imeni. Vzdušje je bilo fantastično, pohvale publiki, organizatorjem in seveda Aleksandru Čeferinu. Ti fantje so v nogometu osvajali res vse, kar se je osvojiti dalo, zdaj pa smo jih imeli tu v Stožicah. To je bil res velik spektakel. Na koncu pa se s fanti, ne glede na to, kdo od kod prihaja in na kakšni ravni je igral, naše debate vedno vrtijo okoli nogometa. Po težki operaciji kolena sem zdaj po enemu letu stopil na igrišče, podoživel sem vse lepe trenutke, sploh pa za tako dober namen."

Celoten izkupiček v znesku 3.512.031,34 evra od prodanih vstopnic in prejetih SMS-donacij bo namenjen žrtvam poplav. Tekma pa je bila po besedah organizatorjev predvajana v več kot stotih državah sveta.

Modra ekipa: selektor: Matjaž Kek, igralci: Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Eric Abidal, Boštjan Cesar, Vedran Ćorluka, Javier Zanetti, Levan Kobiašvili, Clarence Seedorf, Miran Pavlin, Zvonimir Boban, Zlatan Ibrahimović, Milivoje Novaković, Dimitar Berbatov, Predrag Mijatović, Davor Šuker, Marcos Tavares, Miroslav Klose. Rdeča ekipa: selektor: Fabio Capello, igralci: David James, Nemanja Vidić, Darijo Srna, Mikaël Silvestre, Branko Ilić, Mišo Brečko, Bojan Jokić, Luis Figo, Robert Pires, Robert Koren, Giorgos Karagounis, Hamit Altintop, Aljoša Asanović, Ivica Olić, Mario Mandžukić, Oliver Bierhoff, Andrej Ševčenko, Milenko Aćimović, Dejan Savičević

