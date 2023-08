Noro, kakšna "skupina smrti" lige prvakov!

V Monaku je potekal žreb skupinskega dela lige prvakov, v katerem bo imela Slovenija v tej sezoni tri predstavnike. To so Jan Oblak (Atletico), Benjamin Šeško in Kevin Kampl (oba RB Leipzig). Atletico se je izognil najtežjim tekmecem, v skupini E ga čakajo nizozemski prvak Feyenoord, rimski Lazio in škotski Celtic, RB Leipzig s slovenskim dvojcem pa je pristal v skupini G, v kateri je prvi favorit evropski prvak Manchester City, v njej pa sta še beograjska Crvena zvezda in švicarski Young Boys. "Skupino smrti" sestavljajo PSG, Borussia Dortmund, AC Milan in Newcastle. Tako se bosta dva bogata evropska velikana poslovila od tekmovanja že po skupinskem delu! Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je podelil nagrade najboljšim v sezoni 2022/23. Najboljši igralec je Erling Haaland, najboljši trener pa Josep Guardiola.

Žreb skupin lige prvakov: A: Bayern München (Nem), Manchester United (Ang), Köbenhavn (Dan), Galatasaray (Tur)

B: Sevilla (Špa), Arsenal (Ang), PSV Eindhoven (Niz), Lens (Fra)

C: Napoli (Ita), Real Madrid (Špa), Braga (Por), Union Berlin (Nem)

D: Benfica Lizbona (Por), Inter Milano (Ita), Salzburg (Avt), Real Sociedad (Špa)

E: Feyenoord Rotterdam (Niz), Atletico Madrid (Špa), Lazio Rim (Ita), Celtic Glasgow (Ško)

F: PSG (Fra), Borussia Dortmund (Nem), AC Milan (Ita), Newcastle (Ang)

G: Manchester City (Ang), RB Leipzig (Nem), Crvena zvezda (Srb), Young Boys Bern (Švi)

H: Barcelona (Špa), Porto (Por), Šahtar Doneck (Ukr), Royal Antwerp (Bel) Tekme uvodnega kroga skupinskega dela bodo 19. in 20. septembra.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je podelil številna priznanja. Foto: Reuters

Predstavniki evropske klubske elite so se danes zbrali v dvorani Grimaldi Forum v Monaku in spoznali imena tekmecev v skupinskem delu lige prvakov. Med 32 klubi, ki bodo zgolj za udeležbo v najdonosnejšem tekmovanju prejeli več kot 15 milijonov evrov, je ogromno tistih, ki so v bogati zgodovini že postali evropski prvaki.

Letos je to prvič uspelo Manchester Cityju, ki bo na čelu z najboljšim strelcem tekmovanja Erlingom Haalandom in trofejnim trenerjem Josepom Guardiolo poskušal postati prvi klub, ki bi po letu 2018 (Real Madrid) ubranil evropski naslov. Ples kroglic je poskrbel, da mu bosta družbo v skupini G delala tudi slovenska legionarja Benjamin Šeško in Kevin Kampl. Mladi napadalec bo v tej sezoni prvič nastopil v najmočnejšem tekmovanju kot napadalec Leipziga, nekdanji reprezentant pa je z rdečimi biki iz Nemčije reden gost lige prvakov že več let, leta 2020 se je uvrstil v polfinale. City je letos v osmini finala izločil prav Leipzig, na povratni tekmi je blestel zlasti Haaland, tokrat pa bosta angleški in nemški klub velika favorita v primerjavi z beograjsko Crveno zvezdo in bernskim Young Boys.

Naslov evropskega prvaka brani Manchester City. V skupinskem delu bo gostoval v Bernu, Beogradu in Leizpigu. Foto: Reuters

Zanimivo je, da si je po letu 2004 evropsko krono na glavo vselej podal klub iz Italije (Milan, Inter), Anglije (Liverpool, Manchester United, Chelsea, Manchester City), Nemčije (Bayern München) oziroma Španije (Real Madrid, Barcelona). To so tudi edine države, ki bodo v tej sezoni zastopane z vsaj štirimi predstavniki, Španija jih ima po zaslugi Seville, zmagovalke lige Europa, celo pet. Tri ima Portugalska - kot zadnja si je vstopnico po zmagi v play-offu nad "slovenskim" Panathinaikosom zagotovila Braga -, po dva pa Francija in Nizozemska. Svojega predstavnika imajo še Avstrija, Škotska, Srbija, Ukrajina, Belgija, Švica, Danska in Turčija.

Benjamin Šeško je v ligi prvakov že nastopal kot napadalec Salzburga. V tej sezoni bo čar največjega tekmovanja okusil še kot nogometaš Leipziga. Foto: Guliverimage

Najbolj spektakularne boje za napredovanje velja pričakovati v "skupini smrti" F, v kateri so se znašli PSG, Borussia Dortmund, AC Milan in Newcastle. Francoski prvak je vstopil v sezono 2023/24 brez Lionela Messija in Neymarja, lahko pa bi ostal še brez Kyliana Mbappeja, a novi trener Luis Enrique s prevetreno zasedbo ne skriva velikih pričakovanj.

Pomeril se bo z nemškim podprvakom Borussio Dortmund, ki je letos v bundesligi nesrečno v zadnjih minutah ostal brez naslova prvaka, v skupini je še sedemkratni evropski prvak AC Milan, ki je v zadnji sezoni v ligi prvakov izpadel šele v polfinalu, za nameček pa se je v družbi omenjenih klubov znašel še Newcastle, s savdijskim kapitalom podprt angleški klub, ki želi v tej sezoni spisati evropsko pravljico. Žreb je poskrbel, da se bo moral še kako namučiti že za napredovanje med 16 najboljših.

Prvi mož PSG Nasser Al-Khelaifi ima velike evropske načrte s pariškim klubom, z žrebom lige prvakov pa zagotovo ne more biti preveč zadovoljen, saj čaka francoskega prvaka zelo zahtevno delo. Foto: Getty Images

Predsednik Čeferin okronal Haalanda, Guardiolo ... Josep Guardiola je letos prvič popeljal na evropski prestol Manchester City. Foto: Reuters V Monaku so bile podeljene nagrade za najboljše posameznike v sezoni evropskih tekmovanj 2022/23. Norvežan Erling Haaland je prejel priznanje za najboljšega igralca sezone 2022/23 po izboru Uefe. Prejel je več glasov od Argentinca Lionela Messija in trenutno poškodovanega soigralca Belgijca Kevina De Bruyneja. Skandinavec je v prejšnji sezoni na 53 tekmah v dresu Cityja dosegel 52 zadetkov, s klubom pa osvojil trojno krono. Glasovanja so se udeležili trenerji iz 55 držav, ki so članice Uefa, ter izbrani športni novinarji. Med trenerji so bili finalisti Španec Josep Guardiola, ki vodi Manchester City, Italijan Simone Inzaghi, ki je z Interjem iz Milana igral v finalu lige prvakov, ter njegov rojak Luciano Spalletti, ki je z Napolijem postal italijanski prvak in se uvrstil v četrtfinale lige prvakov, pred kratkim pa postal selektor Italije. Največ glasov je prejel Guardiola, drugo mesto je osvojil Spalletti. 🥇 The 2022/23 UEFA Women's Player of the Year is AITANA BONMATÍ!



The Spain and Barcelona star became one of the first players to win the @UWCL and World Cup in the same year, and was named Player of the Tournament in both!



Congratulations, @AitanaBonmati!#UEFAawards pic.twitter.com/1T0aimsR8t — UEFA (@UEFA) August 31, 2023 Nagrado za najboljšo igralko sezone 2022/23 je prejela Španka Aitana Bonmati. 25-letna nogometašica Barcelone je osvojila ligo prvakinj, z izbrano vrsto pa postala svetovna prvakinja. Na obeh tekmovanjih je bila proglašena za najboljšo igralko. Na drugo mesto se je uvrstila Avstralka Sam Kerr (Chelsea), tretja je bila Španka Olga Carmona (Real Madrid). V ženskem nogometu je bila trenerka leta Nizozemka Sarina Wiegman, selektorka angleške izbrane vrste, ki je na svetovnem prvenstvu osvojila drugo mesto. Prehitela je Španca Jorgeja Vildo, selektorja svetovnih prvakinj, in trenerja Barcelone Jonatan Giráldeza. 🥇 SARINA WIEGMAN is the 2022/23 UEFA Women's Coach of the Year!



The England coach reached a fourth successive major final at the World Cup and is an inspiration for coaches everywhere.



Congratulations, Sarina!#UEFAawards pic.twitter.com/PpxEeHofCe — UEFA (@UEFA) August 31, 2023