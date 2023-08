V živo: Komu zadnje vstopnice, vredne več kot 15 milijonov evrov?

Nastop v skupinskem delu lige prvakov je imelo zagotovljenih 26 klubov, šest pa si jih je oziroma si še bo to čast izborilo v kvalifikacijah. V torek zvečer je to uspelo Galatasarayu, Bragi in Young Boys. Komu bo danes?

Kvalifikacije za ligo prvakov, play-off (povratne tekme):

Sreda, 30. avgust:

Torek, 29. avgust:

Belgijski prvak Royal Antwerp brani tesno prednost v Atenah pri Aeku, ki je v tretjem krogu kvalifikacij po izjemni drami izločil zagrebški Dinamo, druženju z elito je blizu tudi Köbenhavn, ki je na prvi tekmi v gosteh ugnal Rakow, na stadionu Philips v Eindhovnu se pričakuje nova poslastica med PSV in Rangers. Prva tekma na Škotskem se je končala brez zmagovalca (2:2).

Vsi poraženci play-offa kvalifikacij za ligo prvakov bodo zaigrali v skupinskem delu lige Europa, zmagovalci pa bodo z velikim zanimanjem spremljali četrtkov žreb.

Oblak, Kampl in Šeško že med elito

Jan Oblak je kot vratar Atletica Madrida že redni gost največjega tekmovanja, v zadnjih letih se z evropsko elito kot po tekočem traku druži Kevin Kampl, ki se mu je letos pri RB Leipzigu pridružil še mlajši rojak Benjamin Šeško.

Peklensko vzdušje v Grčiji. Panathinaikos je potreboval pomoč navijačev. Foto: Guliverimage

Slovenski trio na klopi za rezerve

Slovenskega tria ni bilo v prvi enajsterici Panathinaikosa. Foto: Guliverimage Zelo vroče je bilo olimpijskem stadionu v Atenah. Zeleno-beli, za katere so v tej sezoni v polno zadeli že vsi trije slovenski legionarji, to so Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič, so skušali izločiti portugalsko Brago. Ta je doma prvo tekmo dobila z 2:1. Šporar jo dobro pozna, saj je pred leti nosil njen dres. A ne Šporar, ne Gnezda Čerin, ne Verbič niso bili v prvi postavi domačega trenerja Ivana Jovanovića.

Brez golov v prvem polčasu. Foto: Guliverimage In v prvem polčasu je bila za gol bolj nevarna gostujoča ekipa. Vratar Alberto Brignoli je v 31. minuti fantastično branil poskus Abela Ruiza. Nekaj trenutkov pozneje je odbitek skušal v gol pospraviti Ricardo Horta, a so mu strel blokirali. Prvih 40 minut je imel žogo več Panathinaikos (65 odstotkov igralnega časa), a je v strelih prevladovala Braga (6:1 proti golu, 1:0 v okvir vrat). PAO je imel prvi dve nevarni priložnosti šele v sodnikovem dodatku, ko sta streljala edina dva grška nogometaša v prvi enajsterici, Fotis Ioannidis in Georgios Vagiannidis. Poskus zadnjega z glavo je uspešno branil Matheus Magalhaes in prvi polčas se je končal brez zadetkov.

Vratar Brage je bil na pravem mestu tudi v 54. minuti, ko je streljal Sebastian Palacios. Ko je grški ekipi vse bolj zmanjkovalo časa, je trener vendarle v igro poslal Šporarja (pol ure pred koncem tekme). Za zadnjih 15 minut tekme je nato vstopil še Gnezda Čerin. A tudi Slovenca nista prinesla preobrata. Gol je s potrpežljivo igro pravzaprav dosegla Braga. V 83. minuti je Bruma prejel izvrsten predložek in zabil za 1:0 oziroma skupno vodstvo s 3:1. Tudi osem minut sodnikovega dodatka za Panathinaikos za dva gola za vsaj podaljšek ni bilo dovolj. Po izključitvi Juankarja so tekmo še končali z igralcem manj.

PAO bo tako igral v skupinskem delu evropske lige.

Galatasaray in Young Boys hitro do prednosti

Igral je tudi krvnik Olimpije turški Galatasaray. Martin Ellingsen je v peti minuti zakrivil prekršek za enajstmetrovko in z bele pike je bil natančen Mauro Icardi. Galatasaray, ki je prvo tekmo z norveškim Moldejem dobil s 3:2, je tako na povratni povedel z 1:0 in bil le še korak oddaljen od lige prvakov. Sredi drugega polčasa je za izenačenje na 1:1 zadel Eirik Hestad. Vse dvome o naslednjem udeležencu lige prvakov je z golom v sodnikovem dodatku razblinil Angelino. Turška ekipa je povratno tekmo dobila z 2:1.

Na tretji tekmi torkovega večera sta bila švicarski Young Boys in izraelski Maccabi Haifa na začetku poravnana (0:0 s prve tekme), po manj kot pol ure pa so Švicarji že vodili z 2:0. Najprej je zadel Cedric Itten, nato pa je lastnega vratarja nesrečno premagal Abdoulaye Seck. Dvoboj je bil praktično odločen, ko je v uvodni minuti drugega polčasa za 3:0 zadel Filip Ugrinic. To je bil tudi končni izid.

