Sladke skrbi za Keka: Slovenca treseta v Grčiji

Vse bliže je naslednja reprezentančna akcija in selektor Matjaž Kek ima sladke skrbi. Strelsko ni razpoložen le Andraž Šporar, v drugem krogu grškega prvenstva sta zadela njegova soigralca Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbić.

Andraž Šporar Foto: Guliverimage Ko pišemo o nogometnem Panathinaikosu, običajno poročamo o golu ali golih Andraža Šporarja (to poletje je zabil že tri v evropskih kvalifikacijah). Tokrat pa so naslednje vrstice namenjene drugima dvema slovenskima reprezentantoma v vrstah grškega velikana. V drugem krogu grške super lige je namreč najprej zadel Adam Gnezda Čerin. In sicer že v 11. minuti tekme z Volosom. To je njegov drugi gol v grškem prvenstvu, v katerem igra drugo sezono.

Šporar je tekmo začel na klopi in vstopil v 58. minuti, ko je PAO že vodil z 2:0. Je pa ob Gnezdi Čerinu od prve minute igral tretji Slovenec v klubu Benjamin Verbić. In ta se je v 74. minuti podpisal pod tretji gol Panathinaikosa na tekmi. Tudi on je zadel prvič v sezoni, skupno pa je to njegov tretji gol v prvi grški ligi. Tako so zmagali s 3:0, kar je prva zmaga zanje v novi sezoni, saj je bila njihova tekma prvega kroga prestavljena.