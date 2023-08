Šeško debitiral v bundesligi, nor polčas Leipziga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najbolj zanimiva petkova tekma na evropskih nogometnih zelenicah se je igrala v Leipzigu, kjer je RB ob polčasu zaostajal z 0:1, na koncu pa zmagal s 5:1. Benjamin Šeško je imel težave s tetivo, a je tokrat bil v kadru in s klopi vstopil za svoj debi v bundesligi v 79. minuti tekme. Zadel je Kevin Kampl.

Benjamin Šeško Foto: Guliverimage RB Leipzig je pred dvema tednoma novo klubsko sezono odprl z zmago na nemškem superpokalu proti Bayernu iz Münchna in to s kar 3:0. Nato pa v prvem krogu bundeslige z 2:3 izgubil z Bayerjem iz Leverkusna. Trener Marco Rose je bil zelo razočaran, potarnal je, da na igralce vplivajo govorice o morebitnih prestopih (omenjata se odhoda Danija Olma in Mohameda Simikana).

Benjamin Henrichs in David Raum sta se veselila prvega gola Leipziga. Foto: Reuters Novinec v vrstah Leipziga Benjamin Šeško je na superpokalni tekmi igral zadnjih 26 minut, na uvodni prvenstveni pa ni bil v kadru. Muči ga namreč lažja poškodba vnete tetive. Tudi ta teden je še treniral po prilagojenem programu. Trener je upal, da bo vendarle nared za igro. In je bil vsaj za nekaj minut. Začel je na klopi za rezervne nogometaše in vstopil v 79. minuti. V sodnikovem dodatku je imel lepo priložnost za 6:1, a je njegov strel z levico z okoli 11 metrov Aleksander Nübel ubranil. Celotno tekmo pa je odigral Kevin Kampl. Še več: nekdanji slovenski reprezentant je zadel za vodstvo s 4:1.

Leipzig je imel sicer nekoliko več od igre že v prvem polčasu, a je napako domačih v 35. minuti izkoristil Serhou Guirassy. Drugi polčas je minil povsem v znamenju domačih. Po vrsti so za vodstvo s 3:1 zadeli Benjamin Henrichs (51. minuta), Dani Olmo (63.) ter Lois Openda (66.), nato v 74. minuti Kampl ob svojem 150. ligaškem nastopu za Leipzig. Končni izid je postavil Xavi Simons v 76. minuti.

