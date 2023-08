Šeško po hat-tricku Olma dvignil lovoriko, Kane debitiral

Nemški superpokal, München:

Sobota, 12. avgust:

Harry Kane je le dan po podpisu pogodbe že debitiral za Bayern. Foto: Reuters Novinec pri Leipzigu Benjamin Šeško je ob konkurenci Loisa Opende in Tima Wernerja nemško superpokalno tekmo začel na klopi. V prvi enajsterici bi moral biti drugi Slovenec v vrstah Leipziga Kevin Kampl, a se je poškodoval na ogrevanju. Le dan po podpisu pogodbe je bil pri Bayernu že v postavi Harry Kane, a je sedel na klopi. In že v tretji minuti so videli prvi gol na tekmi, za vodstvo rdečih bikov je zadel Dani Olmo. Španec je tik pred koncem prvega polčasa preigral oba osrednja branilca in vratarju Svenu Ulreichu žogo poslal med nogama. Rezultat polčasa 2:0 za goste.

V 63. minuti je debi za Bayern dočakal Kane, minuto pozneje pa debi na uradni tekmi za Leipzig Šeško. V 68. minuti je bila superpokalna tekma odločena, ko je Olmo zadel še tretjič. Tokrat z bele točke, potem ko je v kazenskem prostoru z roko igral Noussair Mazraoui. To je bil tudi končni izid in 20-letni Šeško je dvignil prvo nemško lovoriko.

Benjamin Šeško je začel z osvajanjem lovorik v Nemčiji. Foto: Reuters

Šest golov Borussie v prvem kolu pokalnega tekmovanja

Medtem v prvem krogu nemškega pokala ni bilo večjih presenečenj, aktualni podprvak Borussia Dortmund je denimo s 6:1 odpravila nižjeligaša Schott Mainz.

Slovenski branilec Luka Krajnc ni bil v kadru drugoligaša Hannovra, ki je gostoval pri tretjeligašu Sandhausnu in izpadel po streljanju 11-metrovk (4:3 za Sandhausen). V soboto bo tretjeligaš Hallescher, za katerega nastopa slovenski zvezni igralec Aljaž Casar, gostil "drugokategornika" Greuther Fürth.

Bayern se bo 26. septembra pomeril s tretjeligašem iz Münstra, RB Leipzig pa bo vstopil v tekmovanje, ki ga je osvojil dvakrat zapored, dan pozneje v Wiesbadnu.

Nemška bundesliga, v kateri bo poskušal Bayern osvojiti naslov prvaka dvanajstič zapored in mu bo pri tem pomagal še Kane, se bo začela prihodnji konec tedna.

Nemški pokal, 1. krog:

Petek, 11. avgust:

Sobota, 12. avgust:

Nedelja, 13. avgust:

Ponedeljek, 14. avgust:

Torek, 26. september:

Sreda, 27. september: