Uradno: Harry Kane je član Bayernam, Dembele v PSG

Nemški nogometni velikan Bayern je potrdil, da je v svoje vrste zvabil angleškega reprezentančnega napadalca Harrya Kana. Tridesetletni Anglež bo za 33-kratne državne in 20-kratne nemške pokalne prvake ter šestkratne zmagovalce evropske lige prvakov igral do leta 2027, je na klubski spletni strani potrdila slovita ekipa iz Münchna.

"Zelo sem vesel, da sem postal del družine Bayerna, ki je eden največjih klubov na svetu. Vedno sem želel tekmovati in se dokazovati na najvišji ravni in prišel sem v klub z zmagovito miselnostjo," je po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu dejal sloviti angleški napadalec, ki v svoji karieri ni osvojil še nobenega ekipnega naslova na klubski ravni.

Prestop enega najbolj vročih angleških nogometašev iz londonskega Tottenhama v München je ovrednoten na 100 milijonov evrov, nemški mediji pa poročajo, da bo Kane na sezono zaslužil 25 milijonov evrov.

Njegov prestop iz Tottenhama v Bayern je tudi rekorden na nemških tleh. Dosedanji rekorder je bil prav tako v režiji Bayerna, ki je leta 2019 za prestop Francoza Lucasa Hernandeza španskemu Atleticu iz Madrida odštel 80 milijonov evrov.

Kane je eden najbolj slovitih Angležev, ki je zaigral na nemških tleh. Pred njim je v 80-letih minulega stoletja za HSV iz Hamburga igral tudi legendarni Kevin Keegan.

Kane je pred prihodom na Bavarsko na klubski sceni igral za Tottenham. Za londonsko ekipo je dosegel 213 golov v premier league. V zadnjih osmih letih je stalni član angleške reprezentance, zanjo je na 84 tekmah dosegel 58 golov.

Dembele podpisal za PSG

Francoski nogometni reprezentant Ousmane Dembele se po šestih sezonah pri španski Barceloni vrača v domovino. Njegova nova nogometna postaja bo PSG, z ekipo iz francoske prestolnice je podpisal petletno pogodbo, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Ousmane Dembele bo v prihodnje igral za PSG. Foto: Reuters

Dembele je imel veljavno pogodbo s katalonsko zasedbo do leta 2024, a ga je pariška ekipa izkoristila klavzulo v pogodbi in ga odkupila za 50 milijonov evrov. "Zelo sem vesel, da sem se pridružil PSG. Komaj čakam, da zaigram v novem klubu," je za spletno stran novih delodajalcev dejal 26-letni Dembele, ki so ga v preteklosti pestile številne poškodbe.

Dembele je nase prvič opozoril v dresu Rennesa. Od tam je leta 2016 odšel v nemško Borussio iz Dortmunda, leto dni kasneje pa v Barcelono.

Hitronogi in tehnično dovršeni krilni napadalec je za Francijo na 37 tekmah dosegel štiri gole, bil je član zmagovitih "galskih petelinov" na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018.

Dembele je osma okrepitev PSG v poletnem prestopnem roku. Pred njim so prišli Francoz Lucas Hernandez, Španca Marco Asensio in Arnau Tenas, Portugalec Goncalo Ramos, Slovak Milan Škriniar, Urugvajec Manuel Ugarte, Italijan Cher Ndour in Južnokorejec Lee Kang-in.

Fred se seli k mariborskim evropskim tekmecem

Brazilski nogometni reprezentant Fred bo kariero nadaljeval v Turčiji. Njegovi dosedanji angleški delodajalci iz Manchester Uniteda so 30-letnemu brazilskemu vezistu prižgali zeleno luč za odhod v turški Fenerbahče iz Istanbula, njegov prestop v vrednosti 15 milijonov evrov pa lahko prepreči le zdravniški pregled.

Brazilec se seli v Turčijo. Foto: Reuters

Fred je pred odhodom v Malo Azijo igral za brazilski klub Internacional iz Porta Alegreja in ukrajinski Šahtjor iz Donjecka, član rdečih vragov iz Manchestra pa je bil med letoma 2018 in 2023.

Za brazilsko izbrano vrsto je odigral 32 tekem, bil je član tudi zasedbe na lanskem svetovnem prvenstvu v Katarju, ko je po izvajanju 11-metrovk izpadla proti Hrvaški.

Fenerbahče je sicer na nedavni prvi tekmi tretjega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige premagal Maribor s 3:1, povratna tekma pa bo 17. avgusta v Ljudskem vrtu.