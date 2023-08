Krznar še verjame v čudež: Odločitev bo padla v Ljudskem vrtu

Nogometaši Maribora so v četrtek na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo občutili moč zvezdniške zasedbe Fenerbahčeja in peklenskega ozračja, ki ga ustvarijo njegovi strastni navijači. Vseeno pa so se zelo uspešno kosali s turškim velikanom. Po koncu rednega dela so zaostajali le z 1:2, nato pa je za malce slabšo voljo poskrbel še en zadetek gostiteljev.

Turški klub iz Istanbula, pri katerem se že več let dokazuje slovenski reprezentant Miha Zajc, to poletje pa sta se mu pridružila tudi ''balkanska'' zvezdnika Edin Džeko in Dušan Tadić, je na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo upravičil vlogo favorita. Bil je boljši, nevarnejši in hitrejši, vseeno pa so jim Mariborčani z disciplinirano igro v obrambi povzročali kar nekaj težav. Prvi polčas se je končal brez zadetkov, Ažbe Jug je dobival dvoboje s slovitimi tekmeci, v drugem delu pa je gostiteljem le steklo.

Poraz v Istanbulu: @Fenerbahce - @nkmaribor 3:1



Strelec za vmesnih 2:1 Mark Strajnar, po podaji Josipa Iličića. Končni rezultat pa v 3. minuti sodniškega podaljška, iz enajstmetrovke.

Povratni obračun 17. 8. v Ljudskem vrtu.



Povratni obračun 17. 8. v Ljudskem vrtu.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/M6ChC54SdG — NK Maribor (@nkmaribor) August 10, 2023

"Če bi ostalo 2:1, bi te sanje trajale še sedem dni in bi bile pred uresničitvijo sanj, tako pa nas je zadnji gol od tega nekoliko oddaljil. A tudi to s 3:1 je 'okej'. Občutili smo ta Fenerbahče, videli, kako so močni," je izpostavil trener Damir Krznar, ki mu je bilo najbolj žal, da je Maribor dva od treh zadetkov prejel iz prekinitev. Enega po kotu, drugega iz enajstmetrovke. "Ne morem se otresti občutka, če bi imeli v slovenski ligi 10 do 15 tekem takšne intenzivnosti, ko toliko tečemo in se tako borimo, nobeni ekipi v Evropi ne bi bilo lahko proti nam," je dodal hrvaški strateg.

Mešani občutki strelca za Maribor

Maribor je po dobri uri zaostajal z 0:2, a ga je nato "v igro" vrnil izvrsten strelski prvenec mladega Marka Strajnarja. Nekdanji up Domžal in sin legendarnega znanca 1. SNL Janeza Strajnarja je izkoristil prvovrstno asistenco Josipa Iličića in zatresel mrežo turškega moštva, ki se lahko pohvali z igralci s skupno tržno vrednostjo v višini 180 milijonov evrov. ''Ponosen sem, da mi je uspelo, toda občutki so mešani. Obžalujem, da glede na trud nismo uspeli priti do boljšega izhodišča,'' je po srečanju v Turčiji dejal 19-letni zvezni igralec.

Mark Strajnar s prvencem v vijoličastem za ohranjanje upanja pred trenutkom odločitve v Ljudskem vrtu:



"Ponosen sem, da mi je uspelo, toda občutki so mešani. Obžalujem, da glede na trud nismo uspeli priti do boljšega izhodišča."



➡️ https://t.co/cJRBt1Od6A#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/OTk9N0Fjvv — NK Maribor (@nkmaribor) August 11, 2023

Kako je prišlo do zadetka? "Spomnim se, da sem videl, ko se je Jojo obrnil in dobil žogo. Opazil sem, da je njihov igralec na desni strani nekoliko zamujal in si rekel, da to preprosto moram izkoristiti. Jojo me je videl, mi izjemno podal, kot on zna in moral sem poskrbeti le za spremljanje akcije. Z edino nalogo, da žogo potisnem v mrežo.''

Krznar: Pri 1:3 se ne predaš vnaprej

Maribor je v zadnjem evropskem dvoboju v Ljudskem vrtu po podaljšku s 4:3 ugnal Differdange. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kako bo prihodnji četrtek na povratni tekmi, na kateri bi bile lahko tribune Ljudskega vrta polne kot že dolgo ne? "Zdaj bo priprava drugačna, kot bi bila ob morebitnem porazu z 1:2. Bili bi bolj pogumni. Toda tudi pri 1:3 se ne predaš vnaprej, niti po naključju. Gremo zmagat! Verjemite, da se je Fenerbahče moral zelo potruditi, da pride do prednosti, vendar bo odločitev padla v Ljudskem vrtu," sporoča Krznar, ki ga konec tedna čaka še izziv v prvenstvu proti Bravu.

Mladi slovenski reprezentant Strajnar dodaja: "Pri dveh golih zaostanka je vse mogoče. Če zabiješ gol, si takoj zraven. Sploh v Ljudskem vrtu, ko je ozračje izjemno, bi ob morebitnem vodstvu postalo še bolj vroče. Lahko se zgodi karkoli, nedvomno pa gledalci lahko pričakujejo dobro tekmo," vabi navijače, da 17. avgusta napolnijo tribune Ljudskega vrta.