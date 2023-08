Angleži poklicali trenerja Maribora

Pred trenerjem Maribora Damirjem Krznarjem je naporen teden, saj ga v četrtek čaka zahtevno gostovanje v Istanbulu pri turškem velikanu Fenerbahčeju. Med pripravami vijolic na evropski spektakel pa so v stik s hrvaškim strategom stopili novinarji Sky Sportsa. Razlog? Joško Gvardiol, novopečeni branilec Manchester Cityja in najdražji branilec vseh časov, ki se je pred leti razvijal v Zagrebu prav pod budnim očesom Krznarja.

Trener Maribora Damir Krznar je bil zelo pomemben člen v razvoju Joška Gvardiola, ki je v članskem nogometu opozarjal nase že kot golobradi najstnik v dresu zagrebškega Dinama, nato pa se že kot uveljavljen reprezentant Hrvaške, s katero je lani na svetovnem prvenstvu v Katarju osvojil tretje mesto, preselil k nemškemu Leipzigu, v soboto pa se dokončno predstavil javnosti kot novopečeni branilec evropskega prvaka Manchester Cityja.

Bogati angleški klub je zanj rdečim bikom iz Nemčije odštel 90 milijonov evrov, s tem pa je 21-letnio Gvardiol postal najdražji branilec vseh časov. Angleže je zato še kako zanimalo mnenje Krznarja, ki je v hrvaški prestolnici bedel nad razvojem Gvardiola kot direktor akademije zagrebškega Dinama.

Krznar: Takšni branilci bodo iskani v prihodnosti

Lani je s Hrvaško na SP 2022 v Katarju osvojil tretje mesto. Foto: Guliverimage ''Pričakoval sem, da bo Gvardiol dosegel kaj takšnega. Igral je brez napak. Dobro, morda je storil napako proti Lionelu Messiju, ko je Hrvaška prejela tretji gol proti Argentini (polfinalna tekma SP 2022, op. p.), a to ni napaka, ampak je to Messi,'' se je Krznar spomnil nastopov mladega branilca na SP, kjer je Hrvaški pomagal do tretjega mesta, na tekmi za bron pa se proti Maroku tudi vpisal med strelce.

Dodal je, kako je Gvardiol vedno ohranjal zbranost ob najbolj nevarnih trenutkih ter bil vedno pogumen v fazi napada. To je bil njegov zaščitni znak že od mladih let, ko je nabiral znanje in kilometrino v mladinski akademiji Dinama. Angleže je spomnim, kako je Gvardiol po prvi tekmi na SP, takrat sta se Hrvaška in Maroko razšli brez zadetkov, povedal v mikrofon hrvaške televizije, da bi moral v igri bolj tvegati.

''Predstavljajte si to! Modrić, Brozović in Kovačić, ki jih odlikuje preprost nogomet, poln posesti. In ta mladi fant želi tvegati zaradi njih. To je tisto, kar ga dela tako velikega. Je velik, močan fant. V neposrednih dvobojih nima težav. Je hiter in hitro razmišlja, vedno pa teži k temu, da bi žogo poslal naprej. To pa je že miselnost, ki jo imajo v sebi zvezni igralci. Takšni osrednji branilci bodo iskani v prihodnosti,'' je prepričan trener Maribora, ki si je pri zagrebškem Dinamu prislužil naziv legende, saj je vrsto let branil barve kot igralec, pozneje pa je z modrimi iz Zagreba sodeloval še kot strateg. Tako s klubskim podmladkom kot tudi člansko ekipo.

Maribor v četrtek pri Fenerbahčeju

Pri Fenerbahčeju nastopa tudi Miha Zajc. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Zdaj skuša Krznar napraviti čim boljše rezultate še z Mariborom. Za zdaj mu gre v tej sezoni zelo dobro. Čeprav je zaradi zdravstvenih težav kmalu ostal brez največje poletne okrepitve El Hilala Soudanija, so vijolice dobile obe tekmi v prvenstvu in se zasidrale na vrhu, v Evropi pa so, čeprav težje od pričakovanega, ob infarktnih končnicah izločile Birkirkaro in Differdange 03, predstavnika Malte in Luksemburga.

Zdaj jih v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo čaka velikan turškega nogometa, sloviti Fenerbahče, pri katerem nastopa tudi slovenski reprezentant Miha Zajc, njegova soigralca pa sta od tega poletja tudi Edin Džeko in Dušan Tadić. V četrtek jih čaka gostovanje v Istanbulu, v taboru vijolic pa so prepričani, da bi lahko pokvarili načrte bogatemu klubu, absolutnemu favoritu.

Ivan Brnić ne izključuje možnosti, da bi Maribor v četrtek v gosteh prekrižal načrte favoriziranemu Fenerbahčeju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Nogomet dopušča vse scenarije, storili bomo vse, da poskrbimo za presenečenje. Gremo odločno v Turčijo, z namenom, da si priigramo pozitivno izhodišče pred povratnim obrčunom v Ljudskim vrtom,'' sporoča Ivan Brnić, eden izmed številnih hrvaških legionarjev na delu v Mariboru. Pred leti se je na Hrvaškem v dresu Hajduka v različnih starostnih kategorijah srečeval in meril tudi z Gvardiolom.

Zdaj se 21-letni Dalmatinec, še kako pomemben člen v igri Maribora, sooča z nekaterimi ponudbami iz tujine, zaradi katerih bi lahko zapustil Ljudski vrt že to poletje, njegovemu sovrstniku Gvardiolu pa je nedavno uspel prestop kariere. Prestop, po katerem je postal svetovni prvak. In poskrbel, da so se angleški novinarji spomnili tudi na trenerja Maribora.