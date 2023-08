City se je pošalil: Guardiola spremenil svoj priimek v Gvardiol #video

''Kako čudovit priimek,'' je v petek izpostavil trener Manchester Cityja Josep Guardiola in potrdil, kako se mu bo v najboljšem klubu v Evropi kaj kmalu pridružil mladi hrvaški branilec Joško Gvardiol. Njuna imena in priimka sta si zelo podobna. To so izkoristili pri Cityju in v čast prihoda 21-letnega Hrvata podobnost priimkov izpostavili kot osrednjo nit simpatičnega videa prispevka.