Man City potrdil: Hrvaška ima novega svetovnega rekorderja

Na nogometni tržnici, kjer bodo lahko klubi iz najmočnejših lig v Evropi sklepale dogovore še do konca meseca, je zelo pestro. Danes je evropski prvak Manchester City potrdil prihod hrvaškega branilca Joška Gvardiola, za katerega bo Leipzigu odštel 90 milijonov evrov. Mladi Hrvat je tako poskrbel za najdražji prestop branilca vseh časov in prehitel prejšnjega rekorderja Harryja Maguireja, za katerega je Man Utd pred leti plačal 87 milijonov evrov. Rdeči vragi so se okrepili z Dancem Rasmusom Hojlundom, za katerega so Atalanti odšteli 75 milijonov evrov. Znesek bi se lahko v primeru bonusa še povišal. Okrepil se je tudi Chelsea ...

Hrvaški nogometni reprezentant Joško Gvardiol in angleški prvak Manceshter City sta danes potrdila sodelovanje, za katerega sta se dogovorila že pred dnevi. City je danes potrdil podpis pogodbe z Gvardiolom, njegov dosedanji klub, nemški prvoligaš Leipzig, bo dobil 90 milijonov evrov odškodnine. Gvardiol je sklenil petletno sodelovanje.

Leipzig, za katerega igrata zdajšnji in nekdanji slovenski reprezentant Benjamin Šeško in Kevin Kampl, je za 21-letnega Hrvata sprva zahteval 100 milijonov evrov, a sta se kluba dogovorila za deset milijonov manjšo vsoto.

Gvardiol: Super bo delati pod vodstvom Guardiole

"Vedno sem sanjal, da bom nekoč igral v Angliji. V čast mi je, da se bo to zgodilo v Manchester Cityju po sezoni, kakršno je imel klub. Vsi, ki so ga lani gledali, so lahko videli, da je to najboljši klub na svetu, super bo delati pod vodstvom Pepa Guardiole. Moj igralski razvoj še ni končan, prepričan sem, da bom v tem okolju še napredoval," je ob podpisu pogodbe dejal hrvaški branilec.

Pri 21 letih je Gvardiol že izkušen reprezentant, za Hrvaško je zbral 21 nastopov, za Leipzig pa je v zadnjih dveh sezonah nastopil na 87 tekmah in dvakrat osvojil nemški pokal.

"Veseli smo, da smo Joška pripeljali v Manchester City. Že dolgo smo ga pozorno opazovali, ima ogromen talent. Vsi veliki klubi v Evropi so ga želeli, zato je super, da smo ga pripeljali v naš klub. Mlad je še, njegov razvoj pa je izjemen," pa je dejal športni direktor Txiki Begiristain.

Gvardiol je sicer komaj druga poletna okrepitev Cityja, pred njim je za sinjemodre podpisal njegov rojak Mateo Kovačić, ki je iz Chelseaja prišel za 29 milijonov evrov. City bo sezono uradno odprl v nedeljo, ko se bo z Arsenalom na Wembleyju meril za angleški superpokal oziroma Community Shield.

United pripeljal mladega Danca za vsaj 75 milijonov evrov

Danski nogometaš Rasmus Hojlund je nova okrepitev angleškega velikana Manchester Uniteda, je klub potrdil na spletni strani. Po poročanju BBC in Sky Sports so rdeči vragi italijanski Atalanti plačali odškodnino v višini 75 milijonov evrov. Znesek bi lahko z bonusi narasel do 85 milijonov.

Rasmus Hojlund is a RED! ✍️🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023

Hojlund je z Unitedom podpisal petletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Atalanta je za Danca že našla zamenjavo v El-Bilalu Toureju. Zanj je španski Almerii plačala med 28 in 30 milijonov evrov.

United sta v poletnem prestopnem roku okrepila še senegalski vratar Andre Onana (55 milijonov evrov) in angleški vezist Mason Mount (64 milijonov evrov).

Dvajsetletni visokorasli napadalec je lani poleti za 17 milijonov evrov k Atalanti prestopil iz graškega Sturma, po 11 mesecih v dresu kluba iz Bergama pa si je zdaj prislužil prestop na Otok. Hoejlund je za Atalanto odigral 34 tekem in dosegel deset golov.

Kariero je danski reprezentant začel pri domačem B93, nato pa v mladinskih selekcijah igral še za Bröndby, Holbaek in Köbenhavn. Zanj je pri 17 letih tudi debitiral v članski konkurenci. Iz danske prestolnice se je k Sturmu preselil za slaba dva milijona evrov.

Za dansko izbrano vrsto je Hojlund debitiral septembra lani in na šestih tekmah dosegel šest golov. Enega od teh tudi proti Sloveniji (1:1) na junijski kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji.

Chelsea pripeljal španskega vratarja za 29 milijonov evrov

Londonski nogometni klub Chelsea je danes sklenil pogodbo z vratarjem Robertom Sanchezom, dosedanjim članom Brightona, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Španec je z Londončani sklenil sedemletno sodelovanje.

Read all about it! 🗞 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2023

Sanchez se bo v Chelseaju za mesto med vratnicama boril s Kepo Arrizabalago. Londončani so v prestopnem roku ostali brez vratarja Edouarda Mendyja, ki se je preselil v savski klub Al-Ahli.

Po poročanju angleških medijev je prestop vreden 29 milijonov evrov, Sanchez pa je šesta okrepitev Chelseaja pred novo sezono, v kateri bo klub vodil Mauricio Pochettino. Nova sezona se bo za Chelsea začela 13. avgusta s prvo tekmo nove sezone premier lige proti Liverpoolu.