Francoski obrambni nogometaš Disasi iz Monaca v Chelsea

Meter in 90 cm visoki 25-letni Axel Disasi je z Londončani sklenil šestletno pogodbo. Za francosko izbrano vrsto, v kateri je prvič zaigral lani, je nastopil na štirih tekmah, v postavi je bil tudi na lanskem svetovnem prvenstvu.

