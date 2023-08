Galatasaray se je okrepil za Olimpijo, v torek bo v Stožicah rekordna gneča

Nogometna evropska evforija, ki so jo sprožili zmaji z nizom neporaženosti v Evropi, kjer so izločili prvaka Latvije (2:1 in 2:1) in Bolgarije (1:1 in 2:1), s tem pa si prvič v zgodovini zagotovili nastop v skupinskem delu enega izmed evropskih tekmovanj, bo prihodnji torek doživela nov vrhunec. V Stožice prihaja turški velikan Galatasaray, vajen dvobojev na najvišji mogoči ravni. Turški prvak računa na zasedbo, polno zvezdnikov, ki je po oceni Transfermarkta vredna kar 225 milijonov evrov. V njej izstopajo trenutno poškodovani Italijan Nicolo Zaniolo, Argentinec Mauro Icardi in napadalec iz Slonokoščene obale Wilfried Zaha, po novem pa bo rumeno-rdeči dres bogatega kluba iz Istanbula nosil tudi Nemec Kerem Derimbay.

Wilfried Zaha, zvezdniški napadalec in reprezentant Slonokoščene obale, se je poleti v Istanbul preselil iz Londona, kjer je vrsto let navduševal v napadu Crystal Palacea. Proti Olimpiji bi lahko debitiral v dresu turškega velikana. Foto: Reuters

Galatasaray ga je pripeljal takoj po napredovanju v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov. V sredo je po domači zmagi z 1:0, zadetek je dosegel Belgijec Dries Mertens, izločil litovski Žalgiris, zdaj pa ga čakata dvoboja z Olimpijo. Najprej (8. avgusta) v Ljubljani, prihodnji teden pa še doma v Istanbulu. Pri Galatasarayu se zavedajo vloge favorita. Pred srečanjem v Sloveniji nočejo ničesar prepustiti naključju, zato so svojo zvezno vrsto okrepili z izkušenim novincem Keremom Demirbayem. 30-letni Nemec turških korenin je od leta 2019 nastopal za Bayer Leverkusen, pred tem pa se je dokazoval pri Hoffenheimu, pri katerem je tako izstopal, da je leta 2017 dvakrat zaigral za nemško reprezentanco in na tekmi pokala konfederacij v Sočiju zatresel mrežo Kameruna.

Welcome to our family, Kerem Demirbay! 🟡🔴 pic.twitter.com/DMHY3yLeuv — Galatasaray EN (@Galatasaray) August 3, 2023

Trener Galatasaraya Okan Buruk bo lahko tako proti Olimpiji računal tudi na pomoč izkušenega Nemca, njegov stanovski kolega na klopi ljubljanskega kluba Joao Henriques pa bo po drugi strani izpostavljen dodatnim težavam, saj bo poskušal zapolniti vrzel zaradi manjkajočih treh igralcev. Zaradi kazni rumenih kartonov bodo atraktivni domači dvoboj s Turki izpustili Agustin Doffo, Mustafa Nukić in Ivan Posavec.

Najprej Dončić in druščina, nato na delu zmaji

Luka Dončić in soigralci se bodo 8. avgusta ob 18. uri pomerili s tekmeci iz Črne gore. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Evropska nogometna zveza (Uefa) je potrdila, da bo tekma v Ljubljani odigrana 8. avgusta. Začela se bo ob 21. uri, v Stožicah in okolici pa tisti dan ne bo manjkalo ljubiteljev športa. Prisotna bo ogromna gneča, saj se bosta na praznični športni dan v slovenski prestolnici najprej ob 18. uri na prijateljski tekmi v dvorani Stožice pomerili košarkarski reprezentanci Slovenije in Črne gore.

Tri ure pozneje se bo na nekaj sto metrov oddaljenem stadionu začel še nogometni spektakel med Olimpijo in Galatasarayem. Bodo najboljši slovenski košarkarji podobno kot v torek izkoristili priložnost ter srečanje med Olimpijo in Galatasarayem spremljali v živo s tribun?

Povratni dvoboj med Olimpijo in Ludogorcem je v živo spremljalo dobrih deset tisoč gledalcev. Proti Galatasarayu bi lahko bile tribune glede na ugled tekmeca še bolj polne. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prihodnji teden jih čaka pot v Španijo, kjer se bodo udeležili odmevnega pripravljalnega turnirja, na katerem se bodo pomerili z gostitelji in ZDA. Na daljšo pot se bodo v bližnji prihodnosti odpravili tudi nogometaši Olimpije, saj jih čez slaba dva tedna čaka gostovanje v Istanbulu. In to na stadionu, kjer pričakujejo vsaj 50 tisoč gledalcev.