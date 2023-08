Olimpija je dosegla najodmevnejši uspeh v Evropi. Na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov je v Stožicah z 2:1 premagala Ludogorec (prva tekma se je končala 1:1), potem ko je odločilni gol v 92. minuti dosegel Timi Max Elšnik. Ludogorec je imel še enajstmetrovko za izenačenje, a je bil na mestu Matevž Vidovšek. Izjemen torkov večer je tudi za Andražem Šporarjem, ki je ob napredovanju Panathinaikosa zadel dvakrat. Zagrebški Dinamo, ki je kazahstansko Astano na prvi tekmi nadigral s 4:0, je napredovanje potrdil z zmago 2:0. Kot zadnji so se v tretji predkrog uvrstili nogometaši Galatasaraya in prav ti bodo nasprotniki Olimpije.

Nasprotnik Ljubljančanov v tretjem predkrogu bo Galatasaray, ki je težje od pričakovanj izločil litovski Žalgiris. Na prvi tekmi je bilo 2:2, povratno pa je dobil z 1:0. Za minimalno zmago Turkov je zadel belgijski reprezentant Dries Mertens.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Nogometaši Olimpije niso še nikoli zaigrali v skupinskem delu evropskega tekmovanja, tako da so z noro zmago z 2:1 nad serijskim bolgarskim prvakom Ludogorcem v Stožicah spisali zgodovino ljubljanskega nogometa. Zeleno-beli so si s tem priigrali najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige, ob napredovanju v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov pa so ostali v igri celo za druženje z evropsko smetano v najmočnejšem tekmovanju pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), v ligi prvakov, ali pa za preboj v skupinski del evropske lige.

A podjetneje in nevarneje so tekmo, ki jo je iz VIP-lože spremljala tudi celotna slovenska košarkarska izbrana vrsta na čelu z Luko Dončićem, začeli gostje in kaj kmalu ogrozili ljubljanska vrata. Obramba Olimpije je imela težave, sodnik Christian Dingert je že do 14. minute pokazal rumene kartone kar štirim domačim igralcem – Timiju Maxu Elšniku, Mustafi Nukiću, Marcelu Ratniku in Agustinu Doffu –, prav po "spornem" prekršku zadnjega pa je kapetan gostov Kiril Despodov z natančnim prostim strelom Bolgare popeljal v vodstvo. Matevž Vidovšek je bil ob njegovem strelu nemočen, slovenski reprezentant je obstal na mestu. Ludogorec je hitro prišel do prednosti, ki jo je napovedal pred prihodom v Ljubljano, a so zmaji hitro vrnili udarec. Že v 18. minuti je zadel še drugi kapetan – Timi Max Elšnik, ki je v polno meril že v Razgradu. Elšnik je izkoristil predložek Jorgeja Silve, ušel nezbrani gostujoči obrambi in spretno, z zahtevnim udarcem premagal Sergia Padta. Olimpija je izenačila na 1:1, poleg hudega naliva, v katerem je potekalo srečanje, pa je tako okrog deset tisoč gledalcev v Stožicah spremljalo točo zadetkov.

Olimpija pretila vratom gostov

Foto: Vid Ponikvar/Sportida V 34. minuti so centimetri ločili Olimpijo od vodstva. Agustin Doffo je v svojem prepoznavnem slogu ukradel žogo tekmecu pred kazenskim prostorom Ludogorca in jo podal Nukiću. Ta bi lahko potegnil proti vratom, a je zaposlil Svita Sešlarja, mladi slovenski reprezentant pa je nato s prefinjenim strelom z roba kazenskega prostora zatresel stičišče vratnice in prečke. Ostalo je pri 1:1.

Olimpija je v naslednjih minutah zaigrala kot v transu in povsem nadigrala tekmeca. Pripravila si je dve zreli priložnosti. Najprej je Sešlar z močnim strelom prisilil vratarja k obrambi, žoga pa se je odbila do Ivana Posavca, a ga tako presenetila, da je ni zmogel poslati v mrežo. V 39. minuti je zapretil še Rui Pedro, znova se je izkazal Nizozemec v vratih Ludogorca, navijači pa so bili navdušeni nad predstavo slovenskih prvakov.

Ludogorec zadel, Olimpijo rešil prepovedani položaj

Trenerja pred začetkom drugega polčasa nista posegala po menjavah. V močnem nalivu se je nadaljeval viteški boj za vsak meter igrišča, v katerem je imela Olimpija marsikaj pokazati. V 53. minuti je tako zapretil Posavec. Podal mu je neumorni Doffo, nato pa je Hrvat iz dokaj ugodnega položaja zadel gostujočega vratarja. Po zadetku je zadišalo tudi pred vrati zmajev. V 57. minuti je bil Vidovšek že premagan, Bolgari so se veselili vodstva z 2:1, a je njihovo veselje trajalo le nekaj sekund, saj je sodnik zaradi očitnega nedovoljenega položaja Despodova zadetek razveljavil. Občinstvo v Stožicah si je lahko oddahnilo, domači trener Henriques pa je za tem opravil prvo menjavo. Borbenega Nukića, ki je prejel aplavz, je zamenjal Pedro Lucas.

Utrinki s tekme Olimpija : Ludogorec (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Ludogorec ostal z igralcem manj

Ludogorec, redni abonent skupinskih delov evropskih tekmovanj, je v zadnji tretjini rednega dela dvignil ritem in na spolzkem igrišču povzročal vse več težav obrambi Olimpije. V 76. minuti se je izkazal Vidovšek, ko je ubranil strel z razdalje Jakuba Piotrowskega, šest minut pozneje pa se je Ludogorec znašel v težavah. Španski legionar Son je na sredini igrišča s komolcem udaril v obraz Ruija Pedra. Portugalec je padel na tla, glavni sodnik pa je po posvetu s pomočnikom, ki je potrdil nešportno potezo Španca, izključil branilca Ludogorca. Olimpija je tako v zadnjih osem minut tekme vstopila z igralcem manj, optimizem na polnih tribunah se je okrepil.

Elšnik je v 92. minuti zadel za 2:1. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Sodnikov podaljšek za zgodovino in filmski scenarij

Trenutek, ko je Vidovšek ubranil strel z 11 metrov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kmalu pa bi bilo lahko konec sanj Olimpije o ligi prvakov. Ludogorec, čeprav z igralcem manj, je v 89. minuti po blokiranem strelu Doffa izkoristil zmedo pri Ljubljančanih, stekel v protinapad, nato pa je Despodov že premagal Vidovška, a je Bolgar zadel vratnico. Ostalo je pri 1:1. V sodnikovem podaljšku je sledil delirij v Stožicah. Začelo se je noro slavje, saj je kapetan Elšnik znova zatresel mrežo Ludogorca. V drugi minuti podaljška mu je iz kota podal Svit Sešlar, slovenski reprezentant pa je z natančnim, malce povzdignjenim strelom matiral vratarja Padta. Olimpija se je znašla v sedmih nebesih.

Sledil je nor zaključek, podoben scenarijem največjih filmskih uspešnic. Čeprav naj bi sodniški podaljšek trajal le pet minut, se je zavlekel v deset. Pri tem je Nemec po ogledu VAR-posnetka zaradi prekrška Ratnika v kazenskem prostoru Olimpije nad nogometašem Ludogorca pokazal na belo točko. Gostom se je nasmihal podaljšek, a je nato veliki junak postal Vidovšek. Koroški dvometraš je ubranil strel Despodova, Olimpija se je po 102 minutah nogometne drame uvrstila v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov, s tem pa si že zagotovila najmanj skupinski del konferenčne lige, evropsko jesen in bogato nagrado Uefe.

Olimpija : Ludogorec 2:1 (1:1) Stadion Stožice, gledalcev 10.000, sodniki: Dingert, Kempter in Kempkes (vsi Nemčija).

Strelca: 0:1 Despodov (15.), 1:1 Elšnik (18.), 2:1 Elšnik (92.). Olimpija: Vidovšek, Jorge Silva, Sualehe, Ratnik, Muhamedbegović, Doffo, Elšnik, Sešlar (od 95. Gavrić), Posavec (od 81. N. Motika), Rui Pedro (od 95. Krefl), Nukić (od 59. Lucas).

Ludogorec: Padt, Goncalves (od 69. Vidal Rocha), Tissera (od 55. Delev), Despodov, Son, Russo, Verdon, Naressi (od 84. Jordanov), Tekpetey (od 55. Piotrowski), Heister, Jankov (od 84. Witry).

Rumeni kartoni: Elšnik, Nukić, Doffo, Ratnik, Jorge Silva; Heister, Naressi, Piotrowski.

Rdeči karton: Son (82.).

Šporar junak Panathinaikosa

Andraž Šporar se je tudi na povratni tekmi vpisal med strelce, in to kar dvakrat. Foto: Guliverimage V tretji predkrog se je prebil tudi grški podprvak Panathinaikos, za katerega nastopajo trije slovenski reprezentanti (Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin, ki pa tokrat ni bil v kadru). Grški velikan je na prvi tekmi s 3:1 na Slovaškem ugnal ukrajinski Dnipro-1, na domači zelenici pa na povratni tekmi remiziral z 2:2 in se zanesljivo prebil v naslednji krog. Veliki junak srečanja v Grčiji je bil slovenski napadalec Andraž Šporar, ki je svojo ekipo v 15. minuti popeljal v vodstvo, nato pa v 70. minuti po dveh prejetih golih svoje ekipe zadel še za izenačenje na 2:2. 29-letni napadalec je v zadnjem času v odlični formi, saj se je med strelce vpisal tudi na prvem obračunu.

Z 2:2 se je končala tudi povratna tekma med Slovanom iz Bratislave, za katerega je Kenan Bajrić odigral vso tekmo, in Zrinjskim. Slovenski legionar se je s slovaško ekipo zahvaljujoč zmagi na prvi tekmi (1:0) na koncu veselil napredovanja.

