Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Prvič igram ligo prvakov. Upam, da zmagamo. Spočili si bomo, opravili trening in upam, da zmagali tekmo," pred torkovim povratnim dvobojem z Ludogorcem v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov pravi Saar Fadida. Novinec v dresu Olimpije je za zmago nad Rogaško v drugem krogu prve slovenske lige dosegel hat-trick. Pomembnosti torkove tekme se zaveda tudi novi trener Joao Henriques.

Po razočaranju v prvem krogu, ko so izgubili v Kopru, so se nogometaši Olimpije v drugem krogu 33. sezone prve slovenske lige znesli nad novim prvoligašem Rogaško. Nekdanjega vratarja ljubljanske ekipe Roka Vodiška so premagali kar petkrat. Še bolj kot zaradi treh točk je zmaga pomembna za krepitev samozavesti pred torkovo povratno tekmo kvalifikacij za ligo prvakov, ko si bodo v Stožicah proti Ludogorcu skušali priigrati napredovanje v tretji predkrog tako opevane lige prvakov, ki obenem pomeni najmanj skupinski del konferenčne lige. Prva tekma se je v Razgradu končala z 1:1.

Saar Fadida Foto: Nik Moder/Sportida "V prvem krogu ni bilo vse slabo in danes ni bilo vse v redu. Prvi polčas mi ni bil všeč, všeč pa mi je rezultat. Ekipo šele gradimo, urnik tekem pa je naporen. Prvi polčas ni bil dober, v drugem je bilo že bolje. Na koncu je rezultat seveda popoln: pet golov, brez prejetega, prve tri točke, a podrobnosti v igri moramo izboljšati," je po tekmi v izjavi za televizijski prenos povedal novi trener Olimpije Joao Henriques. Časa za spanec ni, pravi portugalski strateg. "Zdaj se moramo ozreti proti Ludogorcu. Z vso energijo! To bo eden najpomembnejših trenutkov za klub v zadnjih letih. Na tej tekmi se bo odločala prihodnost kluba. Ludogorec je še vedno favorit."

Eden od junakov Olimpijine zmage je 26-letni Izraelec Saar Fadida. Na svoji tretji tekmi za ljubljanski klub (14 minut je igral proti Valmieri in 62 proti Kopru) je dosegel hat-trick. Tako smo v drugem krogu nove sezone videli že drugi hat-trick, v prvem je tri gole zabil Arnel Jakupović (Maribor). Sploh prvi hat-trick Fadide v njegovi karieri. Prišel je iz Hapoela Hadere, prvič igra v tujini. "Ekipa je samozavestna za torkovo tekmo. Gremo! Za hat-trick pa sem vesel. Vsaka tekma je težka. Želeli smo zmagati, prišli smo in jo uspešno dokončali," je dejal za televizijo Sportklub.