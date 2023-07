Celje je na prvi tekmi drugega predkroga konferenčne lige s portugalsko Vitoro Guimaraes igralo 3:4. "Kakšna liga, kakšna ekipa! In smo se kosali z njimi. Zdaj sem šel v slačilnico in fantom povedal: niste slabši od te ekipe!" je poudaril trener Albert Riera. Poraz se je zgodil samo zaradi napak pri prekinitvah.

Albert Riera Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Dobra tekma z naše strani. Imamo aktiven rezultat. Konec tedna imamo prvenstvo, nato pa se spet obračamo k Evropi. Zagotovo imamo še možnosti," upanja pred povratno tekmo na Portugalskem ne izgublja Luka Bobičanec. Pohvalil jih je tudi novi trener Albert Riera. "Čestitke fantom! Želeli smo se kosati s šestim v portugalski ligi. Na Portugalskem! Kakšna liga, kakšna ekipa! In smo se kosali z njimi. Zdaj sem šel v slačilnico in fantom povedal: niste slabši od te ekipe! In zato sem zadovoljen. Rezultat je posledica tega, kar smo kazali od prve do 90. minute. Naredili smo veliko dobrih stvari: dosegli smo tri gole, lahko bi jih še več."

Riera: Posvečati se moramo prekinitvam

Zabili so tri gole. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Ja, dobili smo štiri gole. Dva po prekinitvah! Najbolj nas je udaril prvi gol. Z glavo, iz prekinitve, od daleč. V desetih primerih bi bil to gol samo enkrat. Posvečati se moramo prekinitvam. Če želimo biti vsaj tako dobri ali boljši od take ekipe, ne smemo dobivati gole iz prekinitev. V igri pa nismo bili slabši od njih." Bile so tudi napake v obrambi, a te Riere ne skrbijo toliko. "Smisel nogometa je, da daš več golov kot nasprotnik. Če na vsaki tekmi zmagamo s 6:5, bom več kot zadovoljen."

Portugalska liga velja za boljšo od slovenske prve lige. "Zagotovo je razlika. A po prikazanem, po priložnostih, ki smo jih imeli, se zagotovo da! Dokazali smo, da nismo tako lahek nasprotnik in da bodo imeli z nami težave. Izkoristili smo priložnosti, lahko bi jih še več. Glede na prikazano se zagotovo da," je govoril tudi Bobičanec. Vseeno se jih niso ustrašili in so vztrajali pri svoji igri – napadalni igri. "So težek nasprotnik, izkoristili so vsako svojo priložnost, ampak smo si pokazali, da lahko igramo z njimi."

To je bila tekma za ljubitelje napadalnega nogometa: sedem golov in vsaj še toliko izvrstnih priložnosti. "Želeli smo umiriti igro. Želeli smo več igrati na njihovi polovici, a nasprotnika se tudi nekaj vpraša. V prvem polčasu nam to ni najbolje šlo, v drugem nam je šlo bolje. Ko smo izvedli nekaj podaj, smo si ustvarili priložnosti za gol. Za njihovimi hrbti se je ustvarjalo dosti prostora in to smo skušali izkoriščati," je dogajanje a stadionu Z'dežele opisal Bobičanec.

Nogometni večer v Celju skozi fotografski objektiv (foto: Vir Ponikvar/Sportida):

"Nihče se ni počutil, da je slabši"

Charles Ikwuemesi Foto: Vid Ponikvar/Sportida Aljoša Matko bi lahko zabil še gol ali dva, izjemno priložnost je imel tudi Charles Ikwuemesi, ob koncu je okvir vrat zatresel še rezervist Nino Kouter. "V drugem polčasu smo igrali, kot smo si želeli, spravili smo jih v težave. Zadovoljen sem z igralci. Niti sekundo ne bom govoril o Charliejevi priložnosti, o priložnosti Matka ... Lahko je gol, lahko ni gol. Ustvariti si moramo čim več priložnosti. Skrbelo bi me, če si ne bo ustvarili priložnosti. A smo si jih veliko. Povsem sem zadovoljen. Rezultat pa je, kakršen je. Poleg tega, da smo se dobro kosali, pa je najpomembneje, da smo živi. Ta tekma traja 180 minut in ne 90 minut. Tja gremo, da se spet kosamo in skušamo zmagati. Nihče se ni počutil, da je slabši." Povratna tekma bo naslednji četrtek. Zmagati morajo za dva gola.

Bobičanec: Trener mi je dal novo priložnost

Luka Bobičanec Foto: Vid Ponikvar/Sportida In napadalno tako nora tekma se ni mogla začeti drugače kot z golom že v 17. sekundi. Strelec pa je bil Bobičanec. "Lamy mi je dal odlično žogo. Nič ni bilo treba razmišljati. Najprej je zaradi reflektorja sicer nisem videl, a sem jo odlično zadel. Na srečo je končala v mreži." Nekdanji zvezdnik Mure je več kot pol leta čakal na svoj prvi gol v dresu Celja, zdaj pa je zadel na dveh tekmah zapored, v drugem polčasu pa je zatresel še prečko. "Dosti sem delal na samozavesti, ker je nisem imel. Tudi trener mi je dal novo priložnost. Izkorišča me na položaju, ki mi ustreza. Zagotovo se želim pokazati. Zaupanje želim upravičiti. Delam maksimalno. Želim dati maksimalno za klub." Nekoliko drugačno vlogo ima tudi zato, ker manjka poškodovani Denis Popović, tokrat je tudi novinec v celjskem dresu Mario Kvesić (poškodba reber).

Riera: Bajde me je presenetil

Gregor Bajde Foto: Vid Ponikvar/Sportida Naslednja težka tekma Celje čaka že v nedeljo, znova na domači zelenici, v drugem krogu prve lige Mura. Trener Riera pa ima še eno težko nalogo. Sicer ima nekaj poškodovanih igralcev, a obenem ima 27 nogometašev. "Rekel sem že, da imam veliko težavo, saj imam na voljo 27 zelo dobrih nogometašev. Veste pa, da nočem delati s toliko nogometaši. Pred sabo imam težko delo. Moram pa se odločiti. Imam veliko kakovosti. Ja, tokrat smo pogrešali nekaj igralcev, a smo vseeno našli igralce, ki so ustvarjali priložnosti. Gregor Bajde me je presenetil. Vedel sem, da je dober napadalec, a je tudi dobro ustvarjal priložnosti. Zadovoljen sem z njegovo igro."

"Nogomet je najboljši poklic, ker ti drugi plačajo, da si fit"

Si pa od mnogih želi, da bi bili v boljšem fizičnem stanju. Ikwuemesi in še štirje igralci so trenerja prosili za menjavo. "Če so fizično dobro pripravljeni, lahko pokažejo, kaj znajo. Za to se moramo truditi. Imeli smo dve tekmi in na obeh smo imeli težavo s kondicijo. To pa ne sme biti izgovor. Jaz rad rečem: nogomet je najboljši poklic, ker ti drugi plačajo, da si fit. Ljudje, ki hodijo v telovadnico, morajo plačati. Oni pa so plačani, da so fit."