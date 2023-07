Riera iskreno o prelomljeni obljubi: Nikogar nisem izdal, oni me niso želeli

Španski trener Albert Riera je Olimpijo popeljal do dvojne krone. Navijači iz prestolnice so ga vzeli za svojega. Še bolj se jim je prikupil, ko je v pogovoru za Sportal 16. maja dejal: "V Sloveniji nikoli ne bom trener kluba, ki ni Olimpija. Dajem častno besedo, ki pri meni nekaj velja. Ne vem, v kakšni vlogi bi se takrat vrnil v slovenski nogomet, a zame kot trenerja pride v poštev samo Olimpija." A nato z vodstvom Olimpije ni našel skupne besede o novi pogodbi in kljub naslovu državnega prvaka je odšel iz Ljubljane. Na proslavi dvojne krone na Kongresnem trgu so navijači vzklikali njegovo ime. Dobra dva meseca pozneje je prelomil besede in postal trener NK Celje. Predvsem Green Dragons so besni. Za konec avgusta, ko Celje gostuje v Stožicah, mu pripravljajo vse prej kot prijazen sprejem.

"Bil sem šokiran, ko sem slišal, da sem izdal klub"

Albert Riera Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na petkovimi novinarski konferenci Nogometne zveze Slovenije pred začetkom prve lige Riera o tem ni želel govoriti. A zdaj so v Celju pripravili še svojo novinarsko konferenco - po uvodni tekmi lige z Aluminijem in pred dvema domačima tekmama ta teden: v četrtek prva tekma drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo z Vitorio Guimaraes (20.00) in v nedeljo proti Muri v drugem krogu slovenskega prvenstva (20.15). "Nazaj v Sloveniji, ki mi je dala veliko. Veliko spoštovanje do projekta tu v Celju. Ta klub je zelo ambiciozen."

Vprašanje sploh niso bila potrebna, saj je sam vse o slovesu o Olimpiji in prelomljeni obljubi pojasnil že v uvodnem nagovoru. "Ne boste slišali nobene slabe besede o mojem nekdanjem klubu. Olimpija mi je prva dala priložnost, da sem glavni trener. Spoštovanje do kluba z veliko tradicijo in dobrimi navijači. Brez navijačev nogomet ne bi bil enak. Bil sem šokiran, ko sem slišal, da sem izdal klub. Res sem rekel, da ne bom vodil nobenega kluba v Sloveniji. Takrat sem to res čutil. Vedno rečem, kar čutim. Takrat sem bil srečen v Olimpiji. A stvari se spreminjajo, iz več razlogov."

"Prisiljen sem bil, da sem odšel"

V Ljubljani ni bil več zaželen, pravi v zelo iskrenem monologu. Foto: Grega Valančič/Sportida "Vsi veste, da sem Olimpijo čakal do zadnjega dne. Olimpija se je odločila, da ne bo nadaljevala z mano. Hvala za priložnost. Odločili so se, da gremo narazen. Jaz ne morem nadzorovati, ker ni v mojih rokah. Odločili so se za drugačen način, za drugega trenerja. In jaz moram do sprejeti. Prisiljen sem bil, da sem odšel. In šel sem domov. Jaz nisem nikogar izdal. Šel sem domov, na počitnice, takrat se nisem pogovarjal s Celjem. Čez dva meseca me je poklical predsednik Celja. To sploh ni bilo v mojih načrtih. Bil sem prisiljen oditi. Zato sem presenečen nad odzivom. Sodite me, po tem kar sem delal kot trener. Nikogar nisem izdal. Ko sem izrekel besede, da ne bom treniral drugega, sem bil zaljubljen. Takrat sem to čutil iz dna srca. Tako bo morda tudi tu. Ko sem srečen, dam od sebe vse, za klub, za igralce. Potreboval sem čas. Od ene žene do druge ne greš čez noč. Nikogar nisem izdal, oni me niso želeli."

Imel je še druge ponudbe, a ...

Po izvrstni sezoni smo vsi menili, da ga bo v svoje vrste zvabil kakšen od klubov v močnejših evropskih ligah. Imel je še druge ponudbe, veliko ponudb, priznava. "A ker se odločam glede na čustva, srečo, me niso zadovoljile. Tukaj v Sloveniji smo vsi trenerji zelo mladi. Vsi se moramo izboljšati, vsi moramo napredovati. Enako velja za igralce, za ligo."

Predsednik Celja Valerij Kolotilo je prejšnji teden malo v šali malo zares dejal, da je izbral Riero, ker kot Španec ve, kako premagati Portugalce. In prvi nasprotnik v kvalifikacijah za konferenčno ligo je portugalska ekipa. "Najbolj pomembno je, da vem, kako premagati slovenske ekipe, ne posamezne trenerje," v smehu odgovarja Riera. Je pa res, da ima zdaj portugalskega trenerja tudi Olimpija. "A če premagamo samo Olimpijo, imamo samo 12 točk. Moramo se naučiti, kako premagati vse nasprotnike."

"V Celju imamo samo en cilj - da smo prvi"

Tekma v Kidričevem je bila polna drame. Celje je dvakrat zaostajalo, sodnik tudi po ogledu z VAR-om ni priznal mejnega gola, na koncu je Luka Bobičanec s svojim prvencem z dresu Celja poskrbel za delitev točk (2:2). "Pred nami je zanimiva sezona. Veliko klubov z visokimi cilji. V Celju imamo samo en cilj - da smo prvi. Vsaj poskušali bomo. To mentaliteto si želim v tem klubu. To mentaliteto čutim od vodstva kluba in to želim predati tudi igralcem."

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvo soočenje z Olimpijo ga čaka konec avgusta. "Res nisem preveril koledarja. Šele včeraj sem dodal v rokovnik naslednje tekme. Ta tekma ni bolj pomembna. Tekma z Olimpijo je enako pomembna, kot je bila z Aluminijem. Na vsaki se igra za tri točke. Tudi na tekmi Olimpija - Maribor se ne igra za štiri točke. Tudi proti Aluminiju sem si želel zmagati. Zelo pomembno je, kako začneš sezono," poudarja 41-letni trener z Mallorce, ki se je v času počitnic na Mallorci družil tudi s Pepom Guardiolo in Mikelom Arteto. Njegov pomočnik pri Olimpiji in zdaj tudi pri Celju Pablo Remon Arteta je Mikelov bratranec. A se o slovenski ligi niso pogovarjali.

Do konca prestopnega roka bo še skrčil seznam igralcev

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Priprav z ekipo ni oddelal, a v ekipi ima trenutno kar 31 igralcev. "Vsem ne moraš dati ljubezni. Morajo pa se počutiti pomembne. Če niso srečni, ne dajo vsega. Želim srečno ekipo. Idealno število torej je 20, 21 igralcev plus vratarji. Najprej bi rad vse videl, da sem pošten do vseh, nato se bomo odločili. Zdaj je še prezgodaj." Skupaj so oddelali samo štiri treninge. Največje vprašanje je, kaj bo z napadalcem Charlesom Ikwuemesijem, ki je že bil tik pred odhodom, a za zdaj ostaja. "Velika ljubezen. Mora jo začutiti. Da ga želimo. Jaz ga želim. Mi želimo, da je osredotočen na našo ekipo. Če bo srečen, bo dal vse od sebe."

Kapetan Denis Popović za četrtkovo evropsko tekmo tekmo zarado lažje poškodbe še ne bo na voljo za igro. "Težka ekipa. So zelo tekmovalni. A mi želimo z njimi tekmovati."