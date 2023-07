V Celju vendarle potrdili novega trenerja, prihaja Albert Riera #video

Aktualni slovenski podprvak NK Celje v novi sezoni misli zelo resno. Okrepili so se s sedmimi nogometaši, kot zadnji je prišel Mario Kvesić. Zamenjali pa so tudi glavnega trenerja. Že nekdaj dni se je omenjalo nekdanjega trenerja Olimpije Alberta Riero, ki je že v Celju, danes zvečer pa je Španec podpisal tudi pogodbo.

"Hvala, ker ste prišli. Prvič govorim kot predsednik kluba," je svoj uvodni nagovor v slovenskem jeziku začel glavni mecen in novi predsednik kluba Valerij Kolotilo, ki je zamenjal pokojnega Miloša Rovšnika. "Prezgodaj se je poslovil, imel je šele 63 let. Vse drugo v klubu je v redu. Čakam začetek sezone. Denis, mi smo pripravljeni?" se je obrnil proti kapetanu Denisu Popoviću. "Kmalu bomo predstavili novega trenerja kluba," je povedal v četrtek popoldne, zvečer pa je iz Celja prišla tudi potrditev tega, o čemer se je govorilo v zadnjih dneh.

Albert Riera je novi trener NK Celje. 41-letni strokovnjak bo prvi trening vodil jutri dopoldne.#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/fttsm2MrMf — NK Celje (@NKCelje) July 20, 2023

Novi trener Celjanov bo Albert Riera! Do novinarske konference je manjkal le še podpis na pogodbi, pregledati so morali dokumentacijo. Zvečer je prišla še uradna potrditev. Prvi trening bo vodil že jutri dopoldne.

"Kdo bi lahko premagal Portugalca!? Španec!"

Valerij Kolotilo Foto: Grega Valančič/Sportida "Razmišljam, kdo bi lahko premagal Portugalce!? In zato je Španec primerna izbira!" pa je odločitev prav za Riero v smehu komentiral Kolotilo. Prvaka Olimpijo je namreč pred sezono prevzel Joao Henriques, njihov prvi evropski nasprotnik pa bo portugalska Vitoria Guimaraes.

"Z Romanom Pilipčukom smo dobro delali. Osvojili smo drugo mesto, kar je zelo dober rezultat glede na zgodovino kluba. Romanu se zahvaljujem. Klub se je odločil za spremembo vetra. Iščemo okrepitev tako prek igralcev kot prek trenerja. In zato smo se odločili za menjavo trenerja. Ne zato, ker bi imeli težave s prejšnjim trenerjem. Želimo, da je še bolje, kot je bilo," je odločitev za zamenjavo pojasnil predsednik kluba. Če bo šlo vse po načrtih pri podpisu pogodbe, bo španski trener na klopi že na nedeljski tekmi prvega kroga, ko bodo gostovali pri Aluminiju.

Popović: Meni ustreza nogomet, ki ga želi igrati Riera

Denis Popović Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Za igralce je bil odhod Pilipčuka sprva manjši šok. "Z njim smo imeli zelo uspešno sezono, nihče mu ne more odvzeti drugega mesta. Ni bilo nesoglasij, morda kakšno različno mnenje, a to je v vsakem športu. Do zadnjega dne smo delali, kar je trener od nas zahteval. Ne verjamem, da smo imeli mi vpliv na menjavo trenerja. Najbrž res potrebujemo nov zagon, da stopimo stopničko višje," pa je zamenjavo komentiral kapetan Popović. "Mislim, da menjava ne bo vplivala na nas. Lani je Olimpija igrala dober nogomet. Meni ustreza nogomet, ki ga želi igrati gospod Riera, in tudi imamo take igralce."

"Fantje smo pripravljeni. Ni poškodb. Vemo, kakšen je cilj: da napademo vrh lige in pokalnega tekmovanja. Komaj čakamo prvo tekmo, saj treniramo zaradi tekem, zaradi navijačev. Tekme igramo z veseljem. Komaj čakamo," pa o prvih tekmah govori Popović. "Realno imamo ekipo za prva tri mesta." Naslednji teden igrajo še prvo evropsko tekmo – v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo jih čaka portugalska Vitoria Guimaraes. "Na papirju imamo težkega nasprotnika, a verjamem v soigralce in našo ekipo. Mislim, da smo dovolj kakovostni. Tudi s prihodom novega trenerja verjamem, da se bomo sestavili in bomo izpolnili trenerjeve zahteve."

Zadnje neurje je odkrilo del strehe celjskega stadiona Z'dežele. Občinski veljaki so si škodo že ogledali. Ni jasno, ali bo sanacija dokončana do evropske tekme. Ni pa nevarnosti za obiskovalce, tako da bo tekma vseeno lahko odigrana doma.

Poškodovana streha na celjskem stadionu, kjer igra NK Celje. Foto: Matej Podgoršek

Že od nedelje govorice o prihodu Riere

Tik pred začetkom nove sezone prve lige je slovenski nogometni svet v nedeljo presenetila novica, da naj bi kljub slovesu od Olimpije Riera ostal v Sloveniji. Celjani so se namreč v torek tudi uradno poslovili od svojega prejšnjega trenerja Pilipčuka. Ta je na 41 tekmah vknjižil 23 zmag, deset remijev ter osem porazov. Ekipo je popeljal do četrtfinala pokalnega tekmovanja in zasedel drugo mesto v državnem prvenstvu, a to na koncu ni bilo dovolj, da bi ostal na trenerskem stolčku Celja.

Roman Pilipčuk in pomočnik Darijan Matić sta se poslovila s celjske klopi. Foto: Grega Valančič/Sportida Na njegovo mesto bo torej prišel Riera, ki se je moral po koncu pretekle sezone kljub dvojni kroni po nesoglasjih z vodstvom posloviti od klopi Olimpije. Po odmevnem odhodu iz glavnega mesta so Riero dolgo časa povezovali z nekaterimi klubi v tujini, a bo španski strateg ostal v Sloveniji. Španec je že pripotoval v Celje, kjer so ga opazili tudi na stadionu Z'dežele. Pričakovali smo, da ga bodo predstavili že na četrtkovimi novinarski konferenci, a se to ni zgodilo.