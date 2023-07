Albert Riera prelomil častno obljubo?

"Sem pa že večkrat dejal in tudi zdaj ponavljam, da v Sloveniji nikoli ne bom trener kluba, ki ni Olimpija," je v intervjuju za Sportal pred dvema mesecema in tik pred selitvijo iz Ljubljane zatrdil Albert Riera, ki pa si je, kot vse kaže, hitro premislil in se bo ekspresno vrnil v Slovenijo. A ne v slovensko prestolnico.

Tik pred začetkom nove sezone prve lige je slovenski nogometni svet v nedeljo presenetila novica, da bo kljub slovesu od Olimpije, kot vse kaže, Albert Riera ostal v Sloveniji. Kot je poročal Sportklub, naj bi Španec po novem sedel na klop Celjanov, kjer naj bi po navedbah virov z "99-odstotno verjetnostjo" zamenjal Romana Pilipčuka. Ta se je po enem letu kljub osvojenemu drugemu mestu v državnem prvenstvu moral posloviti od mesta celjskega kluba. Na njegovo mesto naj bi zdaj prišel Riera, ki se je moral po koncu pretekle sezone kljub dvojni kroni po nesoglasjih z vodstvom posloviti od klopi Olimpije. Po odmevnem odhodu iz glavnega slovenskega mesta so Riero dolgo časa povezovali z nekaterimi klubi v tujini, a kot kaže, bo španski strateg ostal v Sloveniji.

Še bolj presenetljiva je novica zato, ker je Riera v sredini maja tik pred slovesom od Olimpije v intervjuju za Sportal zatrdil, da v Sloveniji ne bi vodil nobenega drugega kluba kot aktualnih slovenskih prvakov. "Sem pa že večkrat dejal in tudi zdaj ponavljam, da v Sloveniji nikoli ne bom trener kluba, ki ni Olimpija. Dajem častno besedo, ki pri meni nekaj velja. Ne vem, v kakšni vlogi bi se takrat vrnil v slovenski nogomet, a zame kot trenerja pride v poštev samo Olimpija," je na vprašanje, ali bi v poštev prišel tudi kakšen drugi slovenski klub, odgovoril Riera, ki bo zdaj, kot vse kaže, ekspresno hitro prelomil častno besedo in sprejel ponudbo Celja.

Bo Riera res sedel na klop Celja? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Riera je takrat sicer dejal, da bi se nekoč lahko vrnil tudi na klop Olimpije. "Če me bodo nekega dne poklicali iz Olimpije z željo, da jim pomagam, bi se vrnil. Zakaj pa ne? A seveda le, če bi imela Olimpija drugačno vodstvo. S tem imamo namreč različne ideje, naši filozofiji nista skladni," je pred dvema mesecema povedal Riera. Ta je še kot nogometaš v najbolj slovitih letih nosil dres Liverpoola, Manchester Cityja, Galatasarayja in še nekaterih evropskih velikanov, leta 2015, ko je imel že 33 let, pa ga je poznanstvo z nekaterimi srbskimi posredniki pripeljalo v Slovenijo, kjer je sprva nosil dres Zavrča, nato pa se je preselil še v Koper, kjer je leta 2016 tudi sklenil nogometno pot. Riera je tudi nekdanji španski reprezentant, za rdečo furijo je zbral 19 nastopov.

Trenersko kariero je začel pri turškem Galatasarayju, kjer je bil pomočnik prvega stratega, po menjavi pri slovitem klubu, ko je Turek Okan Buruk nasledil njegovega rojaka Domeneca Torrenta, pa je končal sodelovanje. Nato je sledila pot v Ljubljano, kjer je po burnem začetku hitro postal ljubljenec tamkajšnjih navijačev, kljub uspehom na zelenici pa se je moral od Olimpije po koncu pretekle sezone posloviti. Takrat je v slovo pomahal tudi Sloveniji, a kot kaže, ne prav za dolgo.

Valerij Kolotilo Foto: Grega Valančič/Sportida

Novosti pred začetkom nove sezone

Aktualni slovenski podprvaki bodo novo sezono začeli pod novim vodstvom in tudi nekaterimi spremembami v igralskem kadru. Pred nekaj dnevi so dobili novega predsednika, potem ko je pokojnega Miloša Rovšnika nasledil Valerij Kolotilo. Ta je do zdaj v klubu opravljal vlogo generalnega direktorja. Ob tem pa so v klubu med drugim pozdravili tudi šest novincev – Juliena Lamyja, Vida Kodermana, Edmilsona, Karla Špeljaka, Artema Bilyija in Abdoula Bandaoga.

Celjani pred začetkom sezone 2023/24 ne skrivajo visokih ciljev in želijo na slovenskem vrhu zamenjati Olimpijo. Verjetno je Riera prava oseba, ki bo poznala recept za tak podvig. Na prvi tekmi nove sezone 1. SNL jih 23. julija čaka gostovanje pri Aluminiju, ob tem pa bodo konec julija zaigrali tudi v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Žreb v Nyonu je odločil, da se bodo v tem pomerili s portugalsko Vitorio Guimaraes.

Preberite še: