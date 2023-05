Albert Riera brez dlake na jeziku: Zdaj razumem navijače Olimpije

Albert Riera je Olimpiji zagotovil državni naslov že pet krogov pred koncem prvenstva. Najprej je zgradil spoštovanja vreden most sodelovanja z varovanci, ki je dosegal imenitne uspehe, nato pa je vzpostavil most še z navijači, ki so potrebovali nekaj mesecev, nato pa so ga sprejeli za svojega.

Albert Riera je Olimpiji zagotovil državni naslov že pet krogov pred koncem prvenstva. Najprej je zgradil spoštovanja vreden most sodelovanja z varovanci, ki je dosegal imenitne uspehe, nato pa je vzpostavil most še z navijači, ki so potrebovali nekaj mesecev, nato pa so ga sprejeli za svojega. Foto: Vid Ponikvar

Slovesnost ob izboru najboljših nogometašev in trenerjev 1. SNL je zasenčilo javno priznanje Alberta Riere, da po koncu sezone, ko mu poteče pogodba z zmaji, ne bo več trener Olimpije. Navijači zmajev kar ne morejo verjeti, zakaj se je vodstvo obotavljalo in ni hotelo podaljšati sodelovanja s Špancem. Ta si je po tem, ko je prejel nagrado za najboljšega trenerja v tej sezoni, vzel čas tudi za Sportal in marsikaj pojasnil.

Prvič se preizkuša kot samostojni trener v članskem nogometu. Če gre dan soditi po jutru, ga čaka izjemna kariera. V Sloveniji je z Olimpijo osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Njegove napovedi, da ima v rokah najboljše igralce v 1. SNL, ki jih želi popeljati do naslova prvaka, vseskozi se je oprijemal primerjave z zelenim ferrarijem, so se uresničile. Zmaji so bili razred zase, za nameček so po razburljivem finalu pokala osvojili še drugo lovoriko, zeleno-beli orkester, v katerem so pomembno vlogo igrali mladi solisti – prevladovali so zlasti tisti, rojeni v Sloveniji, kar je med navijači sprožilo še večjo evforijo in pripadnost –, je bil vrhunsko oglašen, bogat in razigran. Igralci so drug za drugim izpostavljali, da je za razcvet Olimpije najbolj zaslužen Albert Riera, mladi Španec, predstavnik mlajšega trenerskega roda, v katerem kar nekaj njegovih slovitih rojakov in prijateljev (Guardiola, Xavi, Arteta, Alonso ...) dosega imenitne uspehe, pa ni skrival zadovoljstva. V delu z Olimpijo uživa, zato še toliko bolj čudi scenarij, ki se mu očitno ne bo mogoče izogniti.

Riera bo podoživel izkušnjo prav tako nekdanjega asa Liverpoola Igorja Bišćana, ki je Olimpijo zapuščal na vrhuncu slave v Sloveniji, po dvojni kroni in priznanju navijačev, da brez njega ne bi bilo teh uspehov. Trener Olimpije bo le še dva tedna, nato pa ga bo pot odnesla proti novim prigodam. Želi si, da se pri izboru novega izziva ne bi prenaglil, ampak dobro premislil, obenem pa navijačem Olimpije obljublja, da v Sloveniji ne bi mogel voditi nobenega drugega kluba kot zmaje. In da bi se lahko nekega dne vrnil, a bi moral biti izpolnjen zelo jasen pogoj. Da bi imel ljubljanski klub takrat drugo vodstvo od trenutnega, ki ga predstavljata predsednik Adam Delius in direktor Igor Barišić. Kaj vse je še povedal 41-letni Majorčan, vesel, počaščen in hvaležen, da mu je Slovenija ponudila tako lepo priložnost?

V izboru SPINS XI, v katerem so glasovali nogometaši, trenerji, novinarji in navijači, je zbral največ glasov in prejel priznanje za najboljšega trenerja leta. Ta mu pomeni ogromno, zanj se zahvaljuje tako Sloveniji, da mu je omogočila priložnost, in igralcem, pri delu s katerimi uživa. Foto: Vid Ponikvar

Slovenijo ste pred leti doživeli že kot igralec, zdaj pa ste se vrnili v drugačni vlogi. Česa ste se tokrat na slovenskih tleh najbolj naučili?

Tokrat je drugače, tokrat sem prišel kot trener. Pridobil sem veliko izkušenj in spoznal, da se moram še veliko naučiti. Ob tej priložnosti se opravičujem trenerjem tekmecev za moje čustvene izbruhe. Včasih me zanese in stvari doživljam preveč čustveno, a to le zaradi enega razloga: ker želim zmagovati. Zmaga pa je nekaj najlepšega v športu. Vsak si želi vedno zmagovati, a je to nemogoče doseči. Nemogoče. Za učenje pa niso najboljše zmage, ampak porazi. Da iz njih kaj izvlečeš in jih sprejmeš. Je pa, to z veseljem ponavljam, najlepše zmagati. Vse, kar sem počel v Sloveniji, sem počel zaradi želje po zmagi.

V Sloveniji, zlasti v spomladanskem delu, ste se zapletli v kar nekaj besednih sporov s predstavniki drugih klubov. Ste v 1. SNL sploh našli kakšno sorodno dušo v trenerskih krogih?

To je tako kot v življenju. Nekateri delijo mnenja, ki so bližje tebi, spet drugi menijo povsem drugače. To pa ne pomeni, da imaš ti absolutno prav, kje pa. To, kako razumem nogomet, izraža zgolj moje mnenje. Le moj pogled. To pa ne pomeni, da je to tudi najboljše. Nogomet pozna veliko načinov, poti do zmage. Pogosto me sprašujejo, ali je pot, ko skušaš premagati tekmeca prek igre, najboljša za to, a bi sam rekel nekoliko drugače. Da verjetno ni najboljša, je pa tista, v kateri najbolj uživam. To pa zagotovo.

Če uživaš, potem lažje preneseš svoje ideje igralcem. Če pa ne uživaš in niti ne verjameš, da je pot, ki si jo izbral, pravilna, potem ti bodo igralci stežka verjeli. In boš v težavah. V tem verjetno tiči skrivnost, da so mi igralci Olimpije verjeli in mi sledili. Ker so videli, v kaj verjamem in v čem uživam.

Zelo je ponosen na mlade slovenske igralce, ki pod njegovim vodstvom igrajo redno in se dokazujejo tudi v mlajših reprezentancah, na primer Marcel Ratnik in Svit Sešlar. Oba sta bila tudi uvrščena v najboljšo enajsterico 1. SNL v šampionski sezoni 2022/23. Foto: Grega Valančič/Sportida

Omenili ste, da prihodnjo sezono ne boste več trener Olimpije. Navijači zagotovo ne bodo zadovoljni s tem, saj ste v tej sezoni pokazali pravo pot do uspeha.

Navijači verjetno res ne bodo zadovoljni, a nogomet se bo še vedno igral naprej. Nisem lastnik kluba, sem le trener. Tako lahko vodim le mojo ekipo, to je moj posel, za drugo pa nisem prava oseba, niti niso tista področja v mojih rokah. Vplivam lahko le na svoje trenersko delo, v tem pa skušam delati najboljše. In dati vse od sebe.

Ali vodstvo s tem, ker vam ni ponudilo podaljšanja pogodbe, dela napako? Zdrava kmečka pamet pravi, da se vodstvo, glede na to, da ste Olimpijo popeljali do lovorik, nogometaše pa do napredka in dviga tržnih vrednosti, ne odloča pravilno.

V nogometu ni vse popolno, ni pa tudi vse povsem napačno. Nogomet te pač na koncu vrže v pravo smer. Po tekmi s Celjem me čaka novo poglavje v karieri. Bomo videli, kam me bo popeljala pot, kakšna bo moja usoda. Zanimivo je, da dve osvojeni lovoriki nista zadoščali, da bi si po mnenju vodstva kluba zaslužil podaljšanje pogodbe. Včasih, ko zmaguješ v nizu, imaš veliko prijateljev, ko pa izgubljaš, imaš ob sebi le dobre prijatelje. To je razlika.

V najboljšo enajsterico 1. SNL se je uvrstilo šest igralcev Olimpije. Med vratnicama Matevž Vidovšek, v obrambi Marcel Ratnik in Đorđe Crnomarković (na prireditvi ga ni bilo), v zvezni vrsti pa kapetan Timi Max Elšnik, Svit Sešlar in prvi strelec Mario Kvesić. Na sredini sta trenerja, prvi strateg Albert Riera in njegov pomočnik Pablo Remon Arteta, ki podobno kot njegov "šef" po koncu sezone zapušča Ljubljano. Foto: Vid Ponikvar

Ko sem videl, kaj so naredili pri Mariboru s svojim trenerjem … Čeprav niso osvojili nobene lovorike, so z njim podaljšali pogodbo, saj želijo nadaljevali začeto pot. To je znak, da klub vleče pravilne poteze. Čeprav sem v tem trenutku trener Olimpije, Maribor pa je naš nogometni sovražnik, ga zelo spoštujem, ko vidim takšne stvari, kot je njegov odnos s trenerjem. To je podobno kot takrat, ko je igralec poškodovan, pa mu klub vseeno ponudi podaljšanje pogodbe. To je znak, ki pove veliko o klubu, o tem, kako deluje in razmišlja. Zato si Maribor zasluži spoštovanje. Sem pa že večkrat dejal in tudi zdaj ponavljam, da v Sloveniji nikoli ne bom trener kluba, ki ni Olimpija. Dajem častno besedo, ki pri meni nekaj velja.

Tudi v primeru drugačnih okoliščin, na primer 15 let pozneje?

Tudi takrat. Ne vem, v kakšni vlogi bi se takrat vrnil v slovenski nogomet, a zame kot trenerja pride v poštev samo Olimpija.

Po pokalni lovoriki v Celju so ga varovanci polili s pivom in penino. Foto: Grega Valančič/Sportida

Si kot Španec najbolj želite, da bi nekoč vodili znan španski klub in se z njim potegovali za točke v domačem prvenstvu?

Nogomet je kot ljubezen, kot življenje. Moraš napredovati, stopati korak za korakom. Zdaj moram dobro premisliti in izbrati svoje novo poglavje v karieri. Moral bom potegniti prave poteze. Včasih ni dobro, da bi se prenaglil in izbral prehitro.

Pa že veste, kam se boste odpravili po koncu sezone, ko boste zapustili Slovenijo?

Ne, o tem se bom odločal šele po 31. maju, ko mi poteče pogodba. Nisem še nič izbral. Tako kot v življenju bom moral o tem dobro premisliti.

Ste veliko premišljevali, ko ste izpolnjevali listič pri glasovanju za najboljšega igralca sezone? Nagrado je prejel Žan Vipotnik.

Bi vam kakšen trener, če bi ga vprašali, ali bo izbral igralca, ki je dal 20 zadetkov, sploh rekel ne? Sem pa seveda srečen že z mojimi igralci, ki jih imam na voljo. Kar pa zadeva ta izbor, se spominjam besed mojega nekdanjega selektorja, naj počiva v miru, Luisa Aragonesa.

Ko je delal seznam kandidatov za reprezentanco Španije, so ga spraševali, zakaj na seznamu ni določenih igralcev. In je rekel, da je to enostavno, ampak mu morajo obenem povedati, katerega igralca lahko odstrani s seznama, da vpokliče drugega. No, potem pa so bili vsi tiho, ker so bili na seznamu le fantastični igralci. Podobno je tukaj. Zadovoljen sem z ekipo, ki jo vodim v tej sezoni.

Od navijačev in varovancev se noče posloviti z besedo zbogom. Foto: Vid Ponikvar Se boste od navijačev in nogometašev Olimpije dokončno poslovili na zaključni slovesnosti na Kongresnem trgu, kjer se obeta prava zabava s koncertom skupine Big Foot Mama?

Osvojili smo obe lovoriki. Igralcem dopovedujem, da ne bomo imeli morda več nikoli v karieri priložnosti, da bi to ponovili. Zato morajo uživati v tem trenutku. Sam bom užival z njimi, z ekipo, z navijači. Zdaj veliko bolj razumem navijače. Ko sem prišel v Ljubljano, jih na tisti novinarski konferenci nisem, zdaj pa jih razumem veliko bolj kot takrat. Ponavljam pa, da lahko pri Olimpiji vplivam le na mojo ekipo, na moje igralce. To, kar tudi delam.

Hvala navijačem, nogomet je vendarle šov, nogomet moramo igrati za njih. Tako se bom na odru zahvalil navijačem, zahvalil se bom tudi igralcem in jim rekel, da se vidimo. Ne bom jim rekel zbogom, saj nas zgodovina uči, da bi si lahko zaslužil še kakšno priložnost. Če me bodo nekega dne poklicali iz Olimpije z željo, da jim pomagam, bi se vrnil. Zakaj pa ne? A seveda le, če bi imela Olimpija drugačno vodstvo. S tem imamo namreč različne ideje, naši filozofiji nista skladni.

Zgodovina pri Olimpiji se torej ponavlja, saj veste, kaj se je zgodilo leta 2018 z Igorjem Bišćanom, kmalu za tem, ko je osvojil dvojno krono?

Vem, vem, dobro vem (smeh, op. p.).