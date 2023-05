Največji ponos 1. SNL, ki bo blagajno Maribora napolnil z milijoni evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žan Vipotnik letos ni tresel mrež le v 1. SNL, ampak tudi v državnem dresu! In to le nekaj minut po krstnem vstopu v igro na prvi tekmi.

Mariborčani so v prvenstvu in pokalu potegnili krajšo proti Olimpiji, tako da bodo morali biti zadovoljni brez lovorike, so pa vijolice ob koncu sezone vendarle dočakale pomembno zadoščenje, saj imajo v svojih vrstah najboljšega nogometaša sezone. To je mladi napadalec Žan Vipotnik, prvi strelec tekmovanja, ki je v glasovanju zbral največ glasov in prehitel tudi vse tekmece iz vrst ljubljanskega kluba.

Glasovi nogometašev, trenerjev, novinarjev in navijačev so odločili, da v prvoligaški sezoni 2022/23 v Sloveniji ni bilo boljšega igralca od Žana Vipotnika. Tako je Maribor na seznamu prejemnikov najbolj prestižne nagrade zadržal primat, saj je 21-letni Konjičan nasledil nekdanjega napadalca Maribora Ognjena Mudrinskega. Obema je skupno, da sta bila najboljša strelca sezone. Vipotnik si tega še ni uradno zagotovil, saj se bo igral še zadnji krog, prednost pred drugouvrščenim Mirlindom Dakujem pa znaša dva zadetka, a obstaja zelo velika možnost, da bo Štajerec ohranil prednost pred napadalcem Mure in se prvič v karieri znašel na vrhu najboljših strelcev 1. SNL.

Foto: SPINS

V mlajših kategorijah je bil vajen osvajati tovrstne lovorike, mreže je tresel tako pogosto, kot je uspelo le še njegovemu poznejšemu reprezentančnemu soigralcu Benjaminu Šešku. Vipotnik je že kot najstnik nakazal, da premore bistveno več od večine rojakov. Njegova strelska eksplozija v članski karieri je najprej sledila v vrstah drugoligaša iz Kranja, ko pa se je vrnil v Maribor, mu je steklo šele proti koncu jesenskega dela. Takrat je ujel ritem, s katerim je hitro ujel najboljše strelce, nato pa se v spomladanskem delu polastil prvega mesta, ki ga ni več izpustil iz rok.

Kam se bo odpravil poleti?

Vipotnik ni v tem trenutku le najboljši nogometaš 1. SNL, kar so dokazali glasovi, ki so mu jih podelili stanovski kolegi nogometaši, trenerji, novinarji in navijači, ampak tudi največji prodajni produkt Maribora. Športni direktor Marko Šuler si mane roke, saj bi lahko njegov odhod zelo konkretno napolnil klubsko blagajno.

Žan Vipotnik je prvi nogometaš v 1. SNL, ki je presegel mejo 20 zadetkov po Anteju Vukušiću, Dalmatincu, ki je v sezoni 2019/20 blestel v dresu Olimpije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Omenjajo se večmilijonski zneski, za zdaj pa so največje zanimanje pokazali pri zagrebškem Dinamu, s katerim Maribor sodeluje že dlje časa. Sodeč po govoricah in namigovanjih, kdo vse se trenutno zanima za prvega strelca 1. SNL, bi se lahko o "Vipiju", kot ga kličejo najbližji in prijatelji, poleti še ogromno poročalo.

Ne nazadnje je letos dočakal tudi priložnost v članski izbrani vrsti, s katero se poteguje v kvalifikacijah za Euro 2024, in zablestel že v krstnem nastopu. S praktično prvim dotikom žoge po vstopu v igro je prinesel zlata vredno zmago Slovenije v Kazahstanu, že prihodnji mesec pa ga čakata novi preizkušnji proti ''severnjakoma'', Finski in Danski.

21-letni Konjičan je v izboru SPINS XI zbral največ točk izmed vseh. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Vipotnik je v glasovanju za najboljšega igralca sezone premagal vse tekmece, tudi največja rivala Timija Maxa Elšnika in Maria Kvesića, nogometaša Olimpije, ki sta v tej sezoni osvojila dvojno krono. O tem, da je bilo zadovoljstvo napadalca Maribora ob slovesni podelitvi priznanj SPINS XI še toliko večje, priča tudi dejstvo, kako je bil Vipotnik razglašen za najboljšega mladega igralca sezone, kjer je premagal ''zmaja'' Svita Sešlarja in Marcela Ratnika, uvrščen pa je bil tudi v idealno enajsterico sezone.