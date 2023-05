Uradno: Albert Riera se poslavlja od Olimpije

Španski nogometni trener Albert Riera je na slovenski prireditvi Spins XI potrdil, da po koncu sezone zapušča Olimpijo. "Ni skrivnost, igralci to že vedo. Niso mi ponudili podaljšanja sodelovanja, zato odhajam. Res sem užival v delu tu, z dobrimi rezultati je to še veliko lažje. To priznanje ni le zame, temveč tudi za vse moje nogometaše. Hvala za priložnost," je 41-letnik dejal na gala prireditvi dejal, da v prihodnje ne bo več vodil Ljubljančanov, ki jih je popeljal do dvojne krone.

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) v Ljubljani podelil nagrade Spins XI 2023 najboljšim nogometašem, nogometašici in trenerju v sezoni 2022/23.

Nagrada za trenerja leta je pripadla Albertu Rieri, ki je pred sezono prevzel trenerske vajeti NK Olimpija in zeleno-bele popeljal do dvojne krone. Pet krogov pred koncem slovenskega prvenstva so si z zmago na derbiju proti Mariboru zagotovili naslov državnih prvakov, pred desetimi dnevi pa večnega tekmeca iz Maribora po dramatični končnici premagali še v finalu pokala.

Ni prejel nove pogodbe

"Najprej bi se rad zahvalil Sloveniji, ker sem tu deloval kot nogometaš in kot trener. Niso mi ponudili podaljšanja sodelovanja, zato odhajam. Igralci to že vedo. Nisem imel časa, da bi se naučil slovenščine, čeprav je bilo to v mojem načrtu. Kamorkoli grem kot trener, se naučim jezika, saj je zame to znak spoštovanja, tu pa žal ne bom imel časa, ker se poslavljam," je ob prejemu nagrade za trenerja leta na gala prireditvi dejal Riera.

Albert Riera je potrdil slovo od Olimpije:

"Priznanje ni le zame, temveč tudi za moje nogometaše"

Ob tem je 41-letnik dodal, da priznanje pripada celotni ekipi nogometašev: "Res sem užival v delu tu, z dobrimi rezultati je to še veliko lažje. To priznanje ni le zame, temveč tudi za moje nogometaše, saj je bilo delo z njimi zame velika nagrada. Vsak dan je bil užitek delati z njimi. To je tudi najbolj pomembno, da v svojem delu tudi uživaš. Svoje delo smo opravili. Hvala za priložnost."

Še zadnjič proti Celju, nato prihaja Portugalec?

Olimpija bo zadnjo tekmo državnega prvenstva odigrala v soboto ob 15. uri, ko bo v Stožicah po tekmi s Celjem dvignila pokal za naslov državnih prvakov.

Po informacijah SportKluba bo, če ne bo prišlo do preobrata, na trenerski stolček sedel Portugalec Joao Henriques.