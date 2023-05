Domžale na pragu Evrope, zadnji v zadnji minuti zabili Mariboru

V 1. SNL se igra predzadnji krog. Olimpija je prvak, Evropo sta si zagotovila tudi Celje in Maribor, za zadnjo vozovnico se potegujejo Koper, Domžale in Mura. Začelo se je v Murski Soboti, kjer so domači ob polčasu zaostajali z 1:2, a zmagali s 4:2. Hat-trick je dosegel Mirlind Daku. Z zmago z 2:1 nad nemotivirano Olimpijo so se Evropi najbolj približale Domžale. Četrte so ostale tudi po večerni tekmi, ko je Koper z 0:2 izgubil v Celju. V nedeljo je Maribor z zdesetkano postavo v zadnji minuti ostal brez treh točk. Tabor je zadel za 1:1. Krog se ob ob 17.30 sklenil s tekmo Bravo - Radomlje.

1. SNL, 35. krog:

Sobota, 13. maj:

Nedelja, 14. maj:

Za preobrat hat-trick Dakuja

V Prekmurju so spomladi, po menjavi trenerja, ko je Damirja Čontalo nasledil Dejan Grabić, pričakovali bistveno več. Verjeli so, da si bodo znova zagotovili nastop v Evropi, a so se znašli v godlji, tako da že nekaj časa o Evropi ne odločajo več sami. Najprej so morali zmagati. A naloga proti Gorici, ki si rešuje prvoligaško kožo, ni lahka. Vrtnice so povedle še v osmi minuti, ko je zadel Bernard Karrica. Darick Kobie Morris je poskrbel za izenačenje, a so črno-beli vseeno na glavni odmor odšli z zaostankom. Za 2:1 je zabil Alen Krajnc.

Mirlind Daku Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V drugem polčasu pa je vendarle sledil preobrat Mure. Rešitelj pa je bil Mirlind Daku. Ta je bil z 11 goli v prvi slovenski ligi najbolj vroč strelec jeseni. Spomladi pa je do te tekme zabil samo štiri gole. Zdaj pa je 25-letnik s Kosova proti Gorici dosegel kar hat-trick. Prva dva gola v razmaku vsega dveh minut (53. in 55. minuta tekme), tretjega za zmago s 4:2 pa v 69. minuti. Zdaj je pri 18 golih, le še dva za Žanom Vipotnikom.

Domžalčani znova premagali Olimpijo

Mario Kvesić Foto: Nik Moder/Sportida Po srečanju v Murski Soboti se je prvoligaško dogajanje nadaljevalo v Domžalah. Olimpija, ki je prvič po petih letih osvojila dvojno slovensko krono, se je vrnila na stadion ob Kamniški Bistrici. Prejšnji teden je na njem z rezervno postavo izgubila proti Radomljam, a je poraz ni pretirano bolel. In izgubila je tudi proti Domžalam (1:2), saj ni igrala posebej motivirano. Eden ključnih mož tekme je bil Franko Kovačević z golom in podajo.

Domžale so poskrbele za prvo nevarnejšo akcijo tekme, ko je v osmi minuti Žiga Repas s prostega strela z leve strani žogo poslal v prečko. Bartol Barišić je v 22. minuti zadel, ko so domači lepo izigrali ljubljansko obrambo, pri čemer je na koncu Barišić po podaji Kovačevića moral žogo zgolj poslati v prazno mrežo. Prav Kovačević pa je v 50. minuti podvojil domžalsko prednost, ko je s 15 metrov žogo poslal pod prečko za svoj 12. gol sezone. V 87. minuti so Ljubljančani poskrbeli za bolj zanimivo končnico, ko je svoj sedmi gol z nizkim strelom v kazenskem prostoru dosegel Timi Max Elšnik. A kot se je izkazalo, je bil to zadnji omembe vreden trenutek na tekmi.

Koper izgublja troboj za Evropo

Aljoša Matko Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Koper ima spomladi nemalo težav s poškodbami in zdaj se jim je zgodil še tretji zaporedni poraz. Z 2:0 jih je premagalo drugouvrščeno Celje. Za grofe je to četrta zaporedna zmaga. V prvem polčasu je zabil Aljoša Matko, kar je njegov 12. gol sezone, v drugem pa je končni izid postavil Denis Popović. Zdaj peti Koper za četrtim mestom, ki kot zadnje vodi v Evropo, zaostaja za dve točki. V zadnjem krogu bi moral premagati Muro in upati na poraz Domžal.

Tabor v sodnikovem dodatku do točke

Tabor je dobil točko. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zadnjeuvrščeni Tabor je z Mariborom igral 1:1. V zadnji minuti (94.) je za točko zadel Dino Halilović. Gabonec Fahd Ndzengue je z leve strani poslal oster predložek, na pravem mestu pa se je znašel Halilović. Za vijoličaste je v prvi minuti drugega polčasa zadel Arnel Jakupović. Pravzaprav že v prvem napadu, ko je Ivan Brnić prodrl po levi strani in poslal lep predložek v kazenski prostor. A zdesetkani Maribor (poškodbe in kartoni) prednosti ni uspel zadržati

To je že 15. remi Sežancev v sezoni. A v zadnjem krogu bodo morali vseeno zmagati. Zdaj imajo 24 točk, tako kot deveta Gorica. Pomerili se bodo en proti drugemu. Zadnji izpade v drugo ligo, predzadnji gre v dodatne kvalifikacije za prvo ligo. Mariborčani po po tem remiju ostajajo na tretjem mestu. Imajo tri točke manj od drugouvrščenih Celjanov.

Obračun za sedmo mesto, statistika ni zaveznica Brava

Aleš Arnol, ki je prevzel vodenje Brava po odhodu Dejana Grabića v Mursko Soboto, je uresničil cilj in Šiškarjem zagotovil obstanek med elito. Foto: Vid Ponikvar Predzadnji krog prvenstva se bo končal v Ljubljani. V Spodnji Šiški se bosta pomerila kluba, ki sta že uresničila svoj cilj in si zagotovila obstanek. Bravo je to storil pod vodstvom Aleša Arnola, ki je s tem prejel potrditev, da je trener iz pravega testa in se lahko dokazuje tudi v vlogi samostojnega stratega, Radomlje pa je do odmevnega uspeha z izjemno spomladansko statistiko popeljal Oliver Bogatinov. Na najmanjšem igrišču v 1. SNL se bodo tako Bravo in Radomlje udarili za sedmo mesto. Pri gostiteljih je v vse boljši strelski formi Luka Štor, pri gostih pa Ester Sokler, ki se je zgolj v koledarskem letu 2023 podpisal pod devet zadetkov.

Radomljani so tudi najbolj vroča ekipa sezone. V zadnjih desetih krogih so osvojili 17 točk, največ izmed vseh prvoligaških klubov, zanimivo pa je tudi, da v prvi ligi zelo poredko izgubljajo proti Bravu. Na sedmih tekmah so ostali praznih rok le enkrat, slast zmage pa občutili že trikrat. Glede na to, da sta kluba že uresničila svoj cilj in v tekmo vstopata brez pritiskov, bi lahko na svoj račun prišli tudi ljubitelji atraktivnega nogometa, pri čemer pa lahko Bravo skrbi podatek, da niso Radomljani, odkar jih vodi Bogatinov, še na nobeni tekmi prejeli več kot enega zadetka. Obenem pa so izgubili le enkrat, pa še to pri najboljši ekipi sezone, prvaku Olimpiji.