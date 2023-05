Rogaški se nasmiha 1. SNL, spodrsljaj Aluminija

Izbranci Oskarja Drobneta so pred velikanskim uspehom. Postali so že jesenski prvaki, zdaj pa imajo krog pred koncem 2. SNL dve točki prednosti pred Aluminijem.

V petek je v drugi ligi nastopil vodilni dvojec, ki odloča o tem, kdo bo prvi prečkal ciljno črto. Aluminij je bil dva kroga pred koncem v boljšem položaju, ko je imel pred Rogaško še točko prednosti. V Kidričevem bi lahko tako že nazdravljali s šampanjcem v primeru, če Rogaška ne bo izkoristila prednosti domačega igrišča proti Krki, izbranci Roberta Pevnika pa bi doma premagali Primorje.

A zgodilo se je ravno obratno. Rogaška je doma premagala Krko z 1:0, medtem ko je Aluminij doma izgubil proti Primorju z 0:1. S tem pa se je spremenilo tudi stanje na lestvici. Na prvo mesto se je s 65 točkami povzpela Rogaška, na drugo mesto pa je padel Aluminij, ki ima 63 točk. Tako klub iz Rogaške Slatine, ki je nazadnje igral v 1. SNL pred dobrimi tremi desetletji, za naslov drugoligaškega prvaka v zadnjem krogu potrebuje le točko v Krškem, saj ima boljše razmerje medsebojnih tekem od Aluminija.

Zadnjih deset drugoligaških prvakov: 2021/22 – Gorica

2020/21 – Radomlje

2019/20 – Koper

2018/19 – Bravo

2017/18 – Mura

2016/17 – Triglav

2015/16 – Radomlje

2014/15 – Krško

2013/14 – Dob

2012/13 – Zavrč

V 29. krogu so v soboto popoldne odigrali še zadnje štiri tekme. Do zmag so prišli nogometaši Beltincev Klime Tratnjek in Ilirije. Prvi so s 3:0 v gosteh premagali Fužinar, Ilirija pa je bila doma s 3:1 boljša od Krškega.

