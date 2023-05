V Kidričevem se že dolgo ni tako nazdravljalo

V drugi ligi bi lahko že danes dobili prvaka, saj bodo odigrane štiri tekme predzadnjega (29.) kroga. Nastopil bo tudi vodilni dvojec, ki odloča o tem, kdo bo prvi prečkal ciljno črto. Aluminij je dva kroga pred koncem v boljšem položaju, saj ima pred Rogaško točko prednosti.

Najprej v Rogaški Slatini, uro pozneje v Kidričevem

Rogaška je postala jesenski prvak, v zadnjem krogu pa po porazu v Ajdovščini prvo mesto na lestvici prepustila Aluminiju. Foto: NK Rogaška Ob 17. uri se bosta v Rogaški Slatini, kjer so se prvoligaške tekme nazadnje igrale pred dobrimi tremi desetletji, pomerili Rogaška in Krka. To bo spopad drugo- in tretjeuvrščene ekipe na lestvici, ker pa je med njima kar deset točk razlike, je vprašanje o tem, kdo se še lahko uvrsti v dodatne kvalifikacije, že odločeno. To bo slabši izmed vodilnega dvojca Aluminij/Rogaška.

Če Rogaška danes ne bo izkoristila prednosti domačega igrišča in proti Novomeščanom, ki so nedavno ostali brez trenerja Maria Carevića, nezadovoljnega zaradi nezmožnosti razvoja kluba (tako igralsko kot infrastrukturno), vknjižila zmage, bi s tem ponudila priložnost za zaključno žogico Aluminiju. Rogaška je v prejšnjem krogu nepričakovano pokleknila v Ajdovščini. Čeprav je vodila z 2:0, je na koncu ostala praznih rok (2:4), to pa so izkoristili Kidričani in se povzpeli na vrh razpredelnice. Izbranci Oskarja Drobneta, jesenski prvaki, ki so na vrhu lestvice prebili tudi večino spomladanskega dela, so se tako znašli v nezavidljivem položaju. Danes si ne smejo privoščiti spodrsljaja, drugače jim grozi, da bi lahko že danes izpadli iz boja za naslov drugoligaškega prvaka.

Pevnik: To smo čakali celotno sezono

Pred Aluminijem je Robert Pevnik v 1. SNL vodil Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar Neposreden tekmec za prvo mesto, trenutno vodilni Aluminij, je namreč v dobri formi. Pod taktirko Roberta Pevnika, ki je vajen vodenja ekip v prvi ligi, je zadnje štiri tekme dobil vselej z dvema zadetkoma prednosti, na lestvici pa prehitel Rogaško.

''Celotno sezono smo čakali na to, zdaj nam je uspelo. Smo na prvem mestu, tako da o svoji usodi odločamo sami. Ostajamo pri isti filozofiji, gremo tekmo po tekmo, ne smemo se ozirati na nikogar. Primorje je kakovostna ekipa, ne nazadnje so premagali Rogaško in jim zabili štiri zadetke. Želim si, da se v Kidričevem zbere čim več ljudi. Obljubim, da jih igralci ne bodo razočarali,'' sporoča 54-letni strateg, ki dobro pozna trenerja Primorja. To je Milan Anđelković, s katerim je v preteklosti sodeloval pri ljubljanski Olimpiji. Ajdovci so zelo neugoden tekmec, v prejšnjem krogu so zagrenili življenje Rogaški. Čeprav so zaostajali z 0:2, so na koncu zmagali s 4:2, dva zadetka pa je dosegel Marko Nunić, v preteklosti tudi nogometaš Aluminija. Lahko pokvari šampionske načrte tudi nekdanjemu klubu?

Aluminij je v zgodovini kluba dvakrat postal najboljši v drugi ligi. To mu je uspelo v sezonah 2010/11 in 2011/12 (na fotografiji). Bodo v Kidričevem po 11 letih znova proslavljali naslov drugoligaškega prvaka? Foto: Vid Ponikvar

Drugoligaško druščino zapuščata Krško in Dob. Aluminij bo v zadnjem krogu gostoval v Novem mestu, Rogaška pa odhaja na gostovanje v Krško.

Zanimivo je, da se v tej sezoni v 1. SNL poteguje kar pet zadnjih drugoligaških prvakov (Gorica, Radomlje, Koper, Bravo in Mura). Vsi z izjemo vrtnic so si tudi že zagotovili obstanek med najboljšimi, Koper in Mura pa ostajata v igri za Evropo. Aluminij je bil nazadnje drugoligaški prvak 2011/12. Takrat je bil razred zase, drugouvrščeni Dob je prehitel za 20 točk, tretjeuvrščeni Šenčur je zaostal 25, četrtouvrščeni Bravo 1 Interblock pa že neverjetnih 30 točk! Takrat je Kidričane vodil Bojan Flis, barve kluba pa je nosil tudi poznejši reprezentant Žan Majer.

Obstaja tudi možnost, da bi imela Aluminij in Rogaška po zadnjem krogu druge lige enako število točk. V tem primeru bi bili prvaki nogometaši kluba iz Rogaške Slatine, saj se lahko pohvalijo z boljšim izkupičkom na medsebojnih srečanjih.

