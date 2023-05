Po 11-metrovki, ki dviguje prah, se je oglasila Zveza sodnikov Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

pritrdili so bojanu mertiku

Bojanu Mertiku v bran stopila tudi Zveza nogometnih sodnikov Slovenije in pritrdila njegovi odločitvi.

Bojanu Mertiku v bran stopila tudi Zveza nogometnih sodnikov Slovenije in pritrdila njegovi odločitvi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija je v soboto v Celju z 2:1 premagala Maribor in osvojila nogometni pokal. Odločitev glavnega sodnika Bojana Mertika, ki je ob koncu podaljška pokazal na belo točko za Ljubljančane, je dvignila veliko prahu pri mariborskih navijačih. Zdaj je Mertiku v bran stopila tudi Zveza nogometnih sodnikov Slovenije in pritrdila njegovi odločitvi.

"Dosojen kazenski udarec na podlagi intervencije Vara v zadnji minuti podaljška na tekmi finala pokala Pivovane Union 6. maja se ocenjuje kot pravilna interpretacija prekrška vlečenja/držanja po pravilu št. XII in smernicah Uefe," so v izjavi zapisali slovenski nogometni sodniki.

Za pomoč in lažjo interpretacijo vsem, ki so odločitev Mertika po tekmi ocenili kot sporno ali celo napačno, je združenje ZNSS kot pojasnilo smernic in navodil sodnikom v zvezi z nekaterimi primeri držanja nasprotnika v kazenskem prostoru, še posebej ko se kršitelji sploh nimajo namena boriti za žogo, priložilo tudi tri posnetke s tekmovanj pod okriljem Evropskem nogometne zveze (Uefa) skupaj s tolmačenjem v slovenskem prevodu.

Obenem so nogometni sodniki za primerjavo s posnetki Uefe in v razmislek objavili tudi primera dveh dogodkov s finalne tekme iz 12. minute ter zadnje minute podaljška, pri katerih gre za zelo podobni dejanji istega branilca nad istim nasprotnikom, kar po mnenju ZNSS kaže tudi na vzorec obnašanja tega branilca.