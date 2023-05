Tolić se je posul s pepelom: Opravičujem se za neodgovorno ravnanje

V soboto bi lahko postal junak večera in Maribor z bele točke popeljal do pokalne lovorike, ko pa se mu je povsem ponesrečila zamisel, da bi vratarja Olimpije Matevža Vidovška premagal s ''panenko'', je postal glavni krivec za neuspeh. Po dveh (ne)prespanih nočeh, v ponedeljek je v Zagrebu postal novopečeni očka, se je javil za klubsko stran in se vsem, ki jim je mar za NK Maribor, opravičil za vsa dejanja, s katerimi jih je prizadel.

''Žalostno je, da sem se spravil v položaj, da se bo mojih devet mesecev v Mariboru zdaj ocenjevalo skozi to zgrešeno enajstmetrovko. Toda krivda je izključno na moji strani,'' se Marko Tolić zaveda, da ga bo drzna in tvegana poteza, ob kateri so ostali navijači Maribora vse prej kot ravnodušni, saj je skušal globoko v sodnikovem podaljšku pri rezultatu 0:0 zatresti mrežo Olimpije z atraktivno, a tvegano ''panenko'', še kako zaznamovala. Želel je postati junak, postal pa vse prej kot drugo.

Fotogalerija s tekme v Celju, foto Grega Valančič/Sportida:

''Ure minevajo, občutki pa se ne spreminjajo. To so trenutki, ki so v nogometu najbolj boleči. Po finalnem dvoboju v Celju ni bilo veliko spanca, lovoriko smo izgubili v veliki oziroma največji meri ne glede na sodniške odločitve ob koncu tekme zaradi moje nepremišljenosti. Ob tej priložnosti se moram odzvati ter opravičiti za neodgovorno ravnanje. Poteza, ki sem jo povlekel z odločitvijo, da izvajam enajstmetrovko na takšen način, je nedopustna. Predvsem pa nesprejemljiva do soigralcev, strokovnega vodstva, celotnega kluba in navijačev, ki so nas v tolikšnem številu spremljali v Celju, ter do vseh, ki so nas spodbujali doma, ob ogledu televizijskega prenosa, ali živijo z vijol'čnim utripom vsak dan,'' se je 26-letni Zagrebčan navijačem, vsem, ki so v soboto stiskali pesti zanj in soigralce, opravičil za nedopustno izvedbo kazenskega udarca. Ta ni odmeval le po Sloveniji, ampak tudi v tujini, zlasti v državah, nastalih na pogorišču nekdanje Jugoslavije.

"Sprejel sem napačno odločitev"

Marko Tolić je v tej sezoni s 14 asistencami prvi podajalec 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tolić nastopa v Mariboru kot posojeni nogometaš zagrebškega Dinama. V Ljudski vrt je prišel po zaslugi trenerja Damirja Krznarja, ki ga odlično pozna še iz časov, ko sta sodelovala pri serijskem hrvaškemu prvaku. Tolić, ki je na Hrvaškem vrsto let veljal za obetavnega zveznega igralca, a si ni nikoli zagotovil standardnega mesta v udarni enajsterici, je sprejel priložnost in v želji, da bi ujel redno tekmovalno formo, hkrati pa pridobil nekaj dodatne samozavesti, sprejel povabilo iz Maribora.

Oblekel je vijolični dres, v prvenstvu izgubil večino bitk z Olimpijo, nato pa so mu Ljubljančani preprečili še osvojitev pokalne lovorike. Največjo krivdo za to nosi Tolić. Še vedno ga boli, kako lahkomiselno in nonšalantno je zapravil zaključno žogico za sladko zmago nad zmaji. Bolečina je še večja, ker se zaveda, kaj bi pokalna lovorika pomenila navijačem.

Mariborčani so bili po dramatičnem porazu v finalu pokala proti Olimpiji, zmagovalca je po "sporno" dosojeni 11-metrovki v 130. minuti odločil Timi Max Elšnik, zelo potrti. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Kaj ljudem pomeni NK Maribor, sem zelo dobro spoznal od 26. avgusta lani, ko sem prestopil prag Ljudskega vrta. Vsake zmage, vsakega uspeha moštva sem se neizmerno veselil in skušal prispevati svoj delež po najboljših močeh v obliki golov, asistenc ali izpolnjevanja zastavljenih nalog na igrišču. Žalostno je, da sem se spravil v položaj, da se bo mojih devet mesecev v Mariboru zdaj ocenjevalo skozi to zgrešeno enajstmetrovko. Toda krivda je izključno na moji strani. Sprejel sem napačno odločitev, sprejeti moram tudi odgovornost za nesprejemljivo dejanje in posledice. Zahvaljujem se navijačem, ki mi pošiljajo sporočila podpore, se pa zavedam, da se je zgodilo nekaj, kar se ne bi smelo, in vem, da si sobotne nepremišljene poteze ne bom odpustil. Nikdar!'' se je najboljši podajalec 1. SNL, v tej sezoni je zbral kar 14 asistenc, javno posul s pepelom in dal vsem vedeti, da se zaveda, da je največji krivec za neuspeh Maribora v finalu prav on.

Marko Tolić je hotel premagati Matevža Vidovška z atraktivnim udarcem v loku po sredini vrat, a je vratar zmajev prebral njegovo namero. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mariborčane čakata do konca sezone, v kateri ne bodo osvojili nobene lovorike, še dve tekmi. V nedeljo bodo gostovali pri zadnjeuvrščenem Taboru, v zadnjem krogu pa prihaja v Ljudski vrt ljubljanski Bravo.