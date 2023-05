Kaj danes počne Safet Hadžić?

Safet Hadžić je vedno z veseljem in posebno častjo priskočil na pomoč Olimpiji. Leta 2019 jo je popeljal do pokalne lovorike.

Safet Hadžić je vedno z veseljem in posebno častjo priskočil na pomoč Olimpiji. Leta 2019 jo je popeljal do pokalne lovorike. Foto: Planet TV

Nogometaši Olimpije in Maribora se danes ne bodo prvič pomerili v finalu pokalnega tekmovanja v Celju. Tako je bilo že pred štirimi leti, ko se je smejalo Ljubljančanom. Zmagali so z 2:1. Tedanji trener zmajev Safet Hadžić, znan po fanatični pripadnosti Olimpiji in večkratnem opravljanju vloge ''dežurnega gasilca'', se zelo rad spominja tistega dvoboja. Takrat je kot trener osvojil edino lovoriko s klubom, ki ga nosi v srcu. Zanj bo navijal tudi danes.

''Spominjam se vsega. To je bil zelo lep večer,'' nam je odgovoril Safet Hadžić, ko smo ga prosili, da bi za Sportal izluščil nekaj spominov na 30. maj 2019, ko je vodil Olimpijo v finalu pokalnega tekmovanja in v Celju premagal večnega rivala iz Maribora z 2:1. Takrat je osvojil svojo prvo in za zdaj tudi zadnjo lovoriko z zmaji, čeprav velja ob pogledu na pestrost dogodkov v preteklosti sklepati, da bi lahko nekdanji branilec, ki so ga navijači Olimpije vzljubili zaradi njegovih skromnosti in iskrenosti, še kdaj sedel na vroči stolček.

Igralci so ga presenetili in polili s pivom

Olimpija je leta 2019 v Celju premagala Maribor. Dvoboj je spremljalo več kot osem tisoč gledalcev. Foto: Matic Ritonja/Sportida Pred štirimi leti je bil polovično uspešen. V prvenstvu ni Olimpije pripeljal do naslova, je pa osvojil tolažilno nagrado, pokal. Veselje je bilo tako v knežjem mestu ogromno, po tekmi, ko je odgovarjal na vprašanja na novinarski konferenci, so ga varovanci na čelu s kapetanom Nejcem Vidmarjem presenetili in slavnostno polili s pivom. Bilo je veselo.

''Zdaj je situacija malce obrnjena, danes je Maribor v takšnem položaju, kot je bila Olimpija leta 2019. Mi smo jim takrat preprečili, da bi osvojili dvojno krono,'' opozarja, kako sta vlogi največjih klubov letos ravno obratni od tiste izpred štirih let.

Savić blestel, Kronavetra namerno prečrtali

Stefan Savić je v finalu dosegel oba zadetka za zmaje. Foto: Matic Ritonja/Sportida Na tisti tekmi je najbolj izstopal Stefan Savić. Avstrijec srbskih korenin, ki se letos dokazuje na Poljskem v dresu Warte iz Poznanja, je takrat dosegel oba zadetka za Olimpijo. Svetlolasi krilni napadalec se je zelo izkazal. ''Odigral je odlično, a saj veste, pomagati mu mora celotna ekipa, da lahko doseže dva zadetka. Olimpija je odigrala odlično v celoti.''

To je bila tekma, na kateri je Olimpija presenetljivo v tekmo vstopila brez enega najboljših igralcev. Rok Kronaveter sploh ni kandidiral za tekmo, čeprav bi prišel še kako prav zeleno-belim.

''Ko je pred tekmo prišla do nas informacija, da je Kronaveter podpisal pogodbo z Mariborom, smo se v klubu odločili, da je najboljše, da odigramo tekmo brez njega. To je bilo kar tvegano, saj je bil Rok takrat v vrhunski formi, a se je na koncu odvilo dobro,'' je Hadžić pojasnil, zakaj so pred pokalno poslastico prečrtali izkušenega Mariborčana, ki bo danes v kadru vijolic. ''Javnost tega, da je že podpisal za Maribor, takrat ni vedela.''

Pokalno lovoriko je kot prvi dvignil v zrak takratni kapetan Nejc Vidmar. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Lovorika mu nekaj pomeni, na koncu pa tudi nič

V finalu pokala v Celju je v trenerskem dvoboju premagal Darka Milaniča. Foto: Grega Valančič/Sportida V njegovem življenjepisu bo ostalo zapisano, da je kot trener Olimpije osvojil ravno to pokalno lovoriko. ''Moja lovorika gor ali dol, pomembno je bilo le to, da klub osvoji vsaj nekaj. V tisti sezoni nismo bili prvaki, smo bili pa uspešni vsaj v pokalu. Tako da ta lovorika mi nekaj pomeni, na koncu pa tudi nič. Kakor vzameš,'' se je nasmehnil Ljubljančan, ki danes v Celju pričakuje nogometni spektakel. Vsaj za slovenske razmere.

''Celjski stadion je idealen za finale med Olimpijo in Mariborom. Leži ravno med obema mestoma. Stadion zna biti zelo poln. Finale predstavlja eno tekmo, prisotna so velika čustva, zagotovo bo nepredvidljivo. V prednosti je še vedno Olimpija, a igra se le ena tekma, žoga pa je pregovorno okrogla, tako da se nikoli ne ve, kaj se lahko zgodi.''

Se bodo tudi danes veselil pokalne lovorike navijači Olimpije? Če bi zmajem uspelo, bi osvojili dvojno krono. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Olimpija ga kot nekdanjega igralca oziroma trenerja ni povabila na ogled tekme v Celju. ''Za to skrbijo bolj veterani Olimpije, od kluba oziroma uprave pa nismo dobili nobenih povabil. Tekmo si bom tako ogledal doma. Pričakujem dobro in zanimivo srečanje, v katerem bi lahko gledalci uživali. Možnosti so 50 proti 50, seveda pa bi raje videl, da bi zmagala Olimpija. Sem vendarle Ljubljančan.''

Elšnika pripeljal po pogovoru z Mandarićem

Safet Hadžić je bil leta 2020 zelo zaslužen za prihod Timija Maxa Elšnika v Ljubljano. Foto: Grega Valančič/Sportida Zanimivo je, da je leta 2019 v začetnih enajstericah največjih rivalov zaigral le en nogometaš, ki bo začel dvoboj tudi danes. To je Martin Milec, kapetan Maribora, ki lovi jubilejno deseto pokalno zvezdico. ''Hitro se menjajo postave, je pa res, da je takrat z nami že treniralo nekaj mladincev in kadetov, ki bodo danes v kadru Olimpije.''

Olimpija v tej šampionski sezoni navdušuje s številnimi mladimi slovenskimi igralci, ki so drug za drugim tudi reprezentanti. To so Timi Max Elšnik, Matevž Vidovšek, Svit Sešlar in Marcel Ratnik. ''Bili so skavtirani že v mojem obdobju, pravilno usmerjeni in priključeni ekipi. Vajeni so postali pritiska, zato ne čudi, da so se potrdili že pri tako mladih letih.''

Timi Max Elšnik je postal kapetan Olimpije in zgradil pomemben most sodelovanja s trenerjem Albertom Riero. Foto: Vid Ponikvar

Dobro se spominja dogodkov izpred treh let, ko je v klub pripeljal štajerskega mladeniča Elšnika, zdajšnjega kapetana in slovenskega reprezentanta, ki dela razliko na igrišču. ''Pripeljal sem ga po neposrednem pogovoru s takratnim šefom Milanom Mandarićem. Na koncu se je izkazalo, da je bil velik zadetek za Olimpijo. Timi je kakovosten igralec, želim mu veliko sreče. Če bi lahko v eni sezoni dvignil dve lovoriki, bi bila to zanj velika stvar. To se ne dogaja pogosto v nogometu. To je nekaj, kar ti ostane v srcu.''

Žan Vipotnik deležen pohval

Vipotnik, ki se je letos vpisal med strelce tudi v reprezentančnem dresu, bo skušal danes spraviti v slabo voljo reprezetančna soigralca Elšnika in Vidovška. Foto: Reuters Žal mu je, da za Maribor ne bo mogel nastopiti poškodovani Josip Iličić, ki je v karieri odigral nič koliko podobnih tekem. ''Z njim bi bil spektakel še večji, a kdorkoli bo igral, bo dal vse od sebe,'' je prepričan, da bo Maribor znal postaviti kakovostno zasedbo tudi brez 35-letnega Kranjčana.

Pri Mariboru je tudi njega kot nekdanjega branilca, ki ima posebno oko za nevarne napadalce, navdušil Žan Vipotnik. ''Ne le on, Maribor ima nasploh zelo neugoden napad, raznovrsten in neugoden. Vipotnik je igralec, ki zna doseči zadetek. Ima pravilno gibanje, uporablja direktne linije in zna preprosto zabiti gol. Že zdaj je dober igralec, kaj bo šele, če bo tako nadaljeval tudi v prihodnosti,'' je pohvalil najboljšega strelca 1. SNL. Zelo spoštuje tudi trenerja Damirja Krznarja.

Igra Olimpije pod vodstvom Riere mu je všeč

Španec Albert Riera ima danes priložnost, da ponovi podvig Igorja Bišćana, še enega nekdanjega asa Liverpoola, in Olimpijo popelje do prve dvojne krone po letu 2018. Foto: Grega Valančič/Sportida S trenerjem slovenskih prvakov Albertom Riero, odkar vodi Olimpijo, še ni izmenjal besede. V živo se še nista srečala. ''Ga pa zelo rad poslušam po televiziji. Zagovarja tak nogomet, ki ga občudujem, to igro kratkih podaj. Zdi se mi, da mu to zelo uspeva. Zasluženo je prvak Slovenije,'' mu čestita za podvig, ki mu je kot zvestemu navijaču Olimpije polepšal dan.

Zanimiv se mu zdi tudi podatek, da je Olimpijo do naslova, odkar se je leta 2009 v novi klubski preobleki vrnila med elito, vedno popeljal le tuj strateg. To se je zgodilo trikrat (Rodolfo Vanoli, Igor Bišćan in Albert Riera). ''Ti tujci so veliki kalibri za slovenski prostor. Že kot igralci so igralci v resnih ligah, imajo nekaj več kot mi. Tudi sam pa nisem bil daleč od naslova, a se je predsednik odločil malce nepravilno in me nekaj krogov pred koncem zamenjal. In nismo osvojili naslova,'' se je dotaknil še stresnih dogodkov v sezoni 2019/20, ko je na začetku spomladanskega dela, čeprav je Olimpija takrat še vodila na lestvici, ostal brez trenerskega položaja. Zmajem v nadaljevanju ni uspelo, po remiju v Celju, ravno na stadionu, kjer je leta 2019 osvojil pokalno lovoriko, so končali sezono šele kot tretji v Sloveniji.

Nova služba? Potrebna bo tudi sreča.

Kratko obdobje pri kranjskem Triglavu ni upravičilo njegovih pričakovanj. Foto: Nik Moder/Sportida Po tej izkušnji je kar nekaj časa okleval glede tega, da bi sprejel kakšno novo ponudbo. Na trenerski stolček je sedel šele leta 2022, ko se je pridružil kranjskemu Triglavu, a se zgodba na Gorenjskem v drugi ligi ni razpletla po njegovih pričakovanjih. Tako je zdaj že zelo osiveli Ljubljančan ponovno kar nekaj časa brez službe.

''Zdaj čakam. Prvenstvo pozorno spremljam in uživam v tekmah. Če bo kaj prišlo, bi lahko sprejel ponudbo. Saj veste, kako je v nogometu. Težko je priti na vrsto, saj vlada velika konkurenca. Potrebuješ tudi srečo. Vsak trener ima kakovosti in pomanjkljivosti, tako je tudi z menoj. Zato je v našem delu zelo pomemben tudi dejavnik sreče.''

Spomin na 30. maj 2019, ko je Olimpijo popeljal do sladke zmage nad Mariborom in pokalne lovorike. Foto: Matic Ritonja/Sportida Komu pa bo boginja Fortuna naklonjena danes na igrišču v Celju? Odgovor bo znan v poznih večernih urah. Finale pokala se bo začel ob 20.30, glavni sodnik bo Bojan Mertik.