Vdrli na konferenco in polili Hadžića #video

Nogometaši Olimpije so si po osvojitvi pokalnega naslova v Celju dali posebnega duška. Nepovabljeno so prihrumeli v sobo, kjer je potekala novinarska konferenca s trenerjema Olimpije in Maribora. Safeta Hadžića je doletela slavnostna ''pivska prha'', Darko Milanič pa je po vdoru razposajenih zmajev hitro zapustil prostor.

Pokalni naslov je v tabor Olimpije prinesel ogromno sreče. Ko so še enkrat v mesecu maju prekrižali načrte največjemu tekmecu Mariboru in sezono 2018/19 končali z ubranjeno pokalno lovoriko, je bilo zadovoljstvo nepopisno. Nogometaši so se v slavju dogovorili, da jo bodo zagodli trenerju in ga presenetili med novinarsko konferenco.

Kapetan Nejc Vidmar je imel pripravljeno posebno dobrodošlico za Safeta Hadžiča, ljubljenca navijačev zeleno-belih. Zmagovalni pokal je napolnil s pivom, nato pa z njim pred zbrano množico sedme sile polil presrečnega trenerja.

Hadžić: Imeli smo srečo

Olimpija je osvojila prvo lovoriko pod vodstvom Safeta Hadžića. Foto: Matic Ritonja/Sportida V sobo so prihrumeli ravno takrat, ko je bil pri besedi Darko Milanič. Šampionski trener vijolic, ki je proti Olimpiji ponovno ostal praznih rok, je po nenapovedanem vstopu igralcev zeleno-belih hitro predvidel namero in nadaljnji scenarij. Vstal je in zapustil prostor, med tem pa so nogometaši Olimpije ob glasnem petju in poplesavanju obkrožili trenerja in vpili: ''Safete Hadžo Sarajlijo.''

Trener, ki je vskočil sredi spomladanskega dela kot dežurni gasilec, nato pa tako prepričal predsednika Milana Mandarića, da je z njim podaljšal sodelovanje še za dve leti, ni skrival nasmeška. Čeprav je bil premočen do kože, je z veseljem dovolil izbrancem, da so ga prisilno oprhali.

Fotogalerija s tekme, fotograf Matic Ritonja/Sportida:

To je bil njegov poseben dan. Če je leta 2017 v finalu pokala Slovenije izgubil proti Domžalam, nato pa po tekmi ostal še brez trenerskega stolčka pri Olimpiji, je bilo tokrat povsem drugače. ''To je bila težka tekma. Imeli smo srečo, da smo takoj zadeli. Maribor nam je stisnil in namučil. Trpeli smo vseh 90 minut. Tekma je bila izenačena, a vseeno mislim, da smo zasluženo osvojili to lovoriko,'' je poudaril nekdanji nogometaš Olimpije, ki jo je kot trener povedel do prvega pokalnega naslova.

Vedno igra dobro, ko je veliko gledalcev

Veselje nogometašev po osvojeni pokalni lovoriki na zelenici. Foto: Matic Ritonja/Sportida Po sladki zmagi nad Mariborom, oba zadetka je prispeval Stefan Savić, se je znašel na rokah varovancev, kmalu za tem pa še v zraku, saj so ga začeli metati. Tudi to ga ni motilo. Še več, užival je, ko je poletel in se spominjal velike zmage. ''Takšen je pač ritual, ko se osvoji pokal. Vsakega trenerja čaka, tudi Darka, ko je osvojil prvenstvo. Na te stvari moraš biti navajen,'' je trener Olimpije dejal, da moraš biti na te stvari navajen.

Čeprav so zmaji vijolicam preprečili osvojitev dvojne krone, pa Hadžić kljub zmagi še ni bil povsem zadovoljen z igro. ''Defenzivno smo igrali dobro, borbeno in čvrsto, nismo pa držali žoge, kar je moj cilj,'' je pogrešal več pri tem nogometnem elementu, a zaradi tega ni bil slabe volje. Za kaj tega je zaslužen zlasti Savić.

''Je poseben tip igralca. Moraš čakati njegov dan. Ko je njegov dan, ga je težko zaustaviti. V slačilnici vedno govori, kako igra dobro, ko je zbranih veliko gledalcev. Ko je pač čas za derbi ali pa tekmo s katerim izmed večjih klubov,'' je opisal njegovo miselnost. V Celju se je v finalu pokala Slovenije zbralo 8.623 gledalcev.

Milanič: Velika napaka v organizaciji igre

Darko Milanič je pričakoval boljšo igro svojih varovancev. Foto: Matic Ritonja/Sportida Trener Maribora Darko Milanič je najprej čestitam kolegu za osvojeno lovoriko, nato pa opozoril na napake, ki so privedle Maribor v slabši položaj. ''Na začetku tekme, še posebej pa skozi tekmo smo delali veliko napako v organizaciji igre. Igrali smo bistveno bolj nazaj od želja. Nismo imeli pravega odgovora na njihovo agresivnost. Igrali smo prepočasi, imeli premalo hrabrosti v igri naprej. Naš načrt je bil drugačen,'' je iskal razloge za nov neuspeh proti Olimpiji in napovedal, da čaka Mariborčane po vrnitvi s poletnega dopusta veliko dela.

''Že nekaj časa dobivamo zadetke, ki nam niso podobno. Čaka nas veliko dela, da spet dobimo sodildnost, ki smo jo imeli v zadnjih sezonah. V tem trenutku smo zelo ranljivi. Moramo se zelo popraviti,'' upa, da bo v prihodnji sezoni drugače, zlasti v kvalifikacijah za ligo prvakov, ki jih bodo Mariborčani začeli čez dober mesec. Pokalni zmagovalec Olimpijo bo dejaven v kvalifikacijah za evropsko ligo.