Junak Olimpije ve, kaj bo naredil z vijoličnim Kronavetrom

Maratonske sezone 2018/19, v kateri je Olimpijo vodilo kar pet različnih trenerjev, Safet Hadžić pa se je predstavil v dveh časovnih obdobjih, je konec. Zmaji so jo končali z nasmeški na obrazu, saj so v večnem derbiju v Celju premagali Maribor (2:1) in si zagotovili pokalno lovoriko. Ubranili so pokalni naslov in nadaljevali s številčnim osvajanjem trofej v obdobju predsednikovanja Milana Mandarića. To je bila že njihova četrta, odkar je leta 2015 postal prvi mož Olimpije bogati Američan srbskih korenin.

Dallas ima Dončića, Olimpija pa Savića

Nogometaš s številko 77 na dresu je v četrtek dvakrat zatresel mariborsko mrežo in postal junak finala. Foto: Matic Ritonja/Sportida Pod zadnje tri se je podpisal tudi Stefan Savić, danes 25-letni krilni napadalec, ki je v četrtek dvakrat prelisičil mariborsko obrambo in spravil navijače zeleno-belih v ekstazo. To je bila ena njegovih najbolj prepričljivih predstav, odkar se dokazuje v Sloveniji. ''Zadovoljni smo s pokalom, v prihodnji sezoni pa si želimo dvojne krone,'' je sporočil pokalni junak Olimpije, ki ga na dresu krasi številka 77. V svetu košarke jo je v slovenska srca ponesel Luka Dončić, pri ljubljanskem nogometnem klubu pa jo ponosno nosi Avstrijec.

V 17. minuti je prvič zatresel mrežo Kenana Pirića in močno vplival na potek srečanja. ''To je bil odločilni trenutek. Hitro smo povedli, nato zdržali, povišali vodstvo, nato pa zadržali prednost do konca. Pri prvem golu mi je podal Tomo (Tomislav Tomić, op. p.), do žoge sem prišel pred Milcem, ostal sam pred vratarjem in streljal v nasprotni kot. Žoga je šla v mrežo. Pri drugem golu pa se ciljal tisti kot, ki sem ga tudi zadel. Zelo sem bil srečen,'' se je spominjal obeh zadetkov. Drugega je proslavljal na severni strani stadiona, pred najbolj gorečimi navijači Olimpije, ki so se razveselili še druge velike zmage nad Mariborom v tem mesecu.

V Domžalah so Bišćana, v Celju pa Hadžića

Pokalni zmagovalci pred severno tribuno stadiona z Foto: Matic Ritonja/Sportida ''Nekaj zadnjih derbijev smo dobili. To je prava pot za Olimpijo,'' je 25-letni zvezni igralec srbskih korenin, rojen v Salzburgu, prepričan, da lahko Ljubljančani v prihodnji sezoni osvojijo še več.

Ponovno bodo sodelovali s Safetom Hadžićem, ki ga imajo zelo radi, čeprav Savić opozarja, da so imeli dobre trenutke prav z vsakim izmed njegovih predhodnikov. Tako z Ilijo Stolico, Aleksandrom Linto, Zoranom Barišićem in Robertom Pevnikom.

Prednost Hadžića je ta, da so imeli pod njegovim vodstvom najmanj slabih trenutkov. ''Sprostil nas je in prinesel pokal,'' je kratko in jedrnato odvrnil eden najbolj priljubljenih igralcev Olimpije.

Vpad nogometašev Olimpije med novinarsko konferenco:

Načrt, kako bodo vpadli na novinarsko konferenco in s pivom zalili trenerja Hadžića, ni bil spontan. Ponovili so le dejanje, s katerim so lani v Domžalah presenetili Igorja Bišćana. ''Takrat smo se podobno odločili. V Celju smo se spomnili, da bi lahko to naredili tudi zdaj.''

Po počitnicah se bo pogovoril s predsednikom

Martin Milec in Stefan Savić sta bila soigralca pri Rodi iz Kerkradeja. Foto: Matic Ritonja/Sportida Veže ga veliko prijateljstvo z branilcem Maribora Martinom Milcem. Z njim si je delil slačilnico na Nizozemskem, na sončni strani Alp pa sta pogosto v stiku. ''Čestital sem mu za naslov prvaka, on pa meni za pokal,'' je pojasnil Savić, ki komaj čaka na počitnice. Bodo kratke, a zaslužene. S soigralcem Tomislavom Tomićem in Asmirjem Suljićem se bo za teden dni odpravil na sončni Ciper in malce pozabil na naporne nogometne obveznosti.

''Zdaj gremo v Ljubljano in bomo opravili še pet treningov,'' se je pošalil, ko pa je naneslo vprašanje o njegovi prihodnosti v dresu Olimpije, pa je z bolj resnim glasom dejal: ''Najprej grem na počitnice, potem pa se bom pogovoril z vodstvom kluba, kako naprej,'' se želi najprej odpočiti, nato pa resneje razmisliti, kako (in kje) se lotiti nove tekmovalne sezone.

Z Milcem si je že, si bo tudi s Kronavetrom?

Z Rokom Kronavetrom je spremljal tudi košarkarske tekme. Foto: Vid Ponikvar Za zdaj se že zagotovo ve, da Olimpijo zapušča Rok Kronaveter. Njegov dolgoletni soigralec, s katerim se je imenitno dopolnjeval, se je še zadnjič z nogometaši Olimpije družil na celjskem finalu pokala.

Danes mu poteče pogodba z zmaji, vse glasnejše pa so govorice, da bo v naslednji sezoni igral za Maribor. Za največjega rivala Olimpije. Zmaji so v Celju dokazali, da lahko premagajo vijolice tudi brez izkušenega Mariborčana, tudi prvega strelca Olimpije v nedavno končani sezoni: ''Izgubili smo nekaj igralcev, med njimi je tudi Kronaveter, a smo zmagali brez njega.''

Fotogalerija s finala pokala, fotograf Matic Ritonja/Sportida:

Bo Savić na večnih derbijih deležen posebne motivacije, če bo na drugi strani v vijoličnem dresu njegov donedavni soigralec iz Maribora? ''To ne bo nič takega. Si bova pa po koncu tekme izmenjala dres,'' že ve, kaj bi naredil s Kronavetrom, če bi se z njim pomeril na večnem derbiju.

Zakaj pa si ne bi menjal dresa z Milcem? ''Zato, ker sem to z njim napravil že takoj na začetku, ko sva se prvič pomerila,'' je pojasnil v smehu in za konec pohvalil navijanje Green Dragons. V četrtek jim je prinesel veliko zadovoljstva.