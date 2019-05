Avstrijec bruhal ogenj v kaotičnem Celju in razjezil Viole

Nogometaši Olimpije so v napetem finalu pokala Slovenije premagali Maribor z 2:1. Na tekmi, ki so jo zaznamovali številni navijaški incidenti, zlasti odvržena pirotehnika na igrišču, je z dvema zadetkoma izstopal Stefan Savić. Ljubljančani so s sladko zmago preprečili vijolicam osvojitev dvojne krone.

Olimpija : Maribor 2:1 (1:0) Finale pokala Slovenije, stadion Z'dežele v Celju, 8.623 gledalcev, glavni sodnik Matej Jug (Tolmin) Olimpija: Vidmar, Andrejašič, Bagnack, Maksimenko, Štiglec, Putinčanin, Tomić, Savić, Cekici (od 90. Valenčič), Suljić (od 90. Jurčević), Kadrić (od 86. Kidrič); trener Safet Hadžić; Maribor: Pirić, Milec, Cretu, Ivković, Viler, Dervišević (od 67. Tavares), Vrhovec, Pihler, Hotić, Mešanović, Zahović; trener Darko Milanič; Strelca: Savić 17., 75., Tavares 90. Rumeni kartoni: Hotić 27., Bagnack 32., Vrhovec 58., Kidrić 90.

Danes je bila slovenska prestolnica nogometa Celje. Vrvež v knežjem mestu je spominjal na tiste najbolj odmevne reprezentančne tekme, ki jih tu pred desetletjem ni manjkalo. V ospredju pa ni bila izbrana vrsta. Ta bo posebne pozornosti deležna malce pozneje, prihodnji mesec, ko jo čakata kvalifikacijski tekmi za EP 2020 v Avstriji in Latviji. Je bil na dvoboju prisoten tudi selektor Matjaž Kek. Nikakor brez razloga, saj je spremljal sklepno dejanje domače klubske sezone 2018/19 in iskal še zadnje kandidate, katere bi vpoklical za junijsko akcijo.

Olimpija zmore tudi brez Kronavetra

Veliko veselje nogometašev Olimpije. Foto: Matic Ritonja/Sportida V prvem polčasu ni mogel biti pretirano zadovoljen s tistim, kar je videl s strani novopečenih prvakov, žal pa mu je lahko, da ima Stefan Savić avstrijski potni list. Maribor, klub, ki je globoko zapisan v njegovem srcu, je v dvoboj vstopil kot manjši favorit, saj je ciljno črto prvoligaškega maratona prečkal krepko pred največjim tekmecem. Ima pa pokal svoje zakonitosti. Igra se le ena tekma, s tem pa je tudi večja verjetnost, da pride na plano dnevna forma. Olimpije je pred tedni v Ljudskem vrtu že pokazala, kako je zmožna prekrižati načrte Mariboru.

Tokrat se je finala, še zadnje priložnosti, da konča sezone z vsaj pokalno lovoriko, za razliko od zadnjega večnega derbija v prvenstvu lotila oslabljena. Ni imela Roka Kronavetra, ki bo, kakor že čivkajo vrabčki ne le v Mariboru, ampak tudi drugod, nadaljeval nogometno kariero prav v rojstnem mestu. Brez prvega strelca se je zoperstavila vijolicam in jim prizadejala nov udarec.

Mariborčani so v prvem polčasu morda imeli več od igre, si priigrali več priložnosti, ki so vsaj malce dišale po zadetku, a jim to ni vlivalo posebnega zadovoljstva. Prvih 45 minut je namreč pripadlo Olimpiji, uradno gostiteljem. Zaradi tega so imeli njeni navijači posebno čast, saj so zasedli mesta na severni tribuni, ki ima tudi streho, najbolj zagreti privrženci Maribora pa so bili na ''ljubljenem'' jugu in stiskali pesti, da se nad stadionom ne bodo pokazali deževni oblaki.

Safet Hadžić je prišel do nove zmage nad Mariborom in prve trenerske lovorike. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Savić prelisičil obrambo Maribora, Rajčević le na klopi

V prvem polčasu niso deževali zadetki, padel je ''le'' eden. V 17. minuti ga je po imenitni podaji Tomislava Tomića dosegel Stefan Savić. Soigralci so mu pohiteli v objem, navijači so skakali od veselja, v zanosu sreče na igrišče poletele tudi bakle. Žal so jih na drugi strani oponašali Mariborčani, zato je glavni sodnik Matej Jug na kratko prekinil srečanje, da so z igrišča v bližini kazenskega prostora vijolic odnesli prižgano baklo.

Zmaji so povedli, odgovori Mariborčanov, ki so hoteli, podprti z glasnim občinstvom, pa so bili preveč medli. Še najbolj nevarna sta bila strela Jasmina Mešanovića (2.) in Dina Hotića (9. minuta), a Nejc Vidmar ni imel težjega dela. Strateg prvakov Darko Milanič je presenetil pri izbiri osrednjega branilskega para, saj je Saši Ivkoviću delal družbo nekdanji zmaj Alexandru Cretu, izkušeni Aleksander Rajčević pa je čakal na priložnost na klopi. Primorec ima rad pokalne tekme v Celju, pred 12 leti je bil junak pokalnega naslova Kopra, v finalu je po zaslugi njegovega zadetka padel prav Maribor.

Pestro je bilo tako na igrišču kot tudi na tribunah. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Bakle na zelenici, Savić še drugič v polno

Sodnik iz Tolmina je nekajkrat spravil ob živce mariborske navijače, najbolj na začetku drugega dela, ko je obležal Martin Milec, a je Jug pustil, da se igra nadaljuje, Olimpija pa je še nekaj sekund pletla obroč okrog kazenskega prostora Maribora. Viole so nato s konkretnim pirotehničnim vložkom poskrbele za nekajminutno prekinitev, zaradi katere bo Maribor deležen denarne kazni, na igrišču pa so Ljubljančani še naprej uspešno branili tesno prednost.

Trener Milanič je prvo menjavo opravil šele v 67. minuti, namesto Amirja Derviševića je vstopil klubski rekorder Marcos Tavares. Pričakovala se je selitev na igralno polovico Olimpije, a so zmaji prek hitrega Savića, ki je izkoristil nerodnost Cretuja in prišel do žoge v zelo nevarnem položaju, znova zapretili. Milec je s pravočasnim posredovanjem le ustavil nalet nekdanjega klubskega soigralca, s katerim si je delil slačilnico nizozemske Rode, ostalo je pri 1:0.

V 75. minuti pa je Saviću uspela nova mojstrovina. Na vrata sedmih nebes so še močneje potrkali navijači Olimpije, ko je Avstrijec srbskih korenin z odlično akcijo z roba kazenskega prostora mojstrsko povišal vodstvo. Prvi večni derbi v finalu slovenskega pokala po dveh desetletjih je ponudil dramatični konec. Kako bi lahko bilo drugače, ko je dvoboj spremljalo toliko vročekrvnih navijačev, ki so si znova privoščili preveč nešportnih dejanj in z odvrženimi pirotehničnimi sredstvi na igrišče motili igro.

Kapetan Olimpije Nejc Vidmar je pokal ponosno dvignil visoko v zrak. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Kaos pred južno tribuno, Tavares za lažno upanje

Poskrbeli so za številne prekinitve, sodnik Jug pa je dvoboj podaljšal kar za osem minut. Vsekakor z razlogom. Največ preglavic so prirediteljem povzročale Viole, na igrišče so v južnoameriškem slogu odvrgle veliko papirnatih trakov, nato pa jih zasuli s prižganimi baklami. Papir je zagorel, svojih pet minut na srečanju so dočakali gasilci.

Žarek upanja v preobrat vijolic je zažarel v prvi minuti sodnikovega podaljška, ko je neuničljivi kapetan Tavares z neposredne bližine v gneči znižal rezultat na 1:2. Mariborčani so krenili na vse ali nič, pred svojimi vrati pa pustili ogromno prostora, kar bi lahko zeleno-beli kaznovali, a se je izkazal Kenan Pirić. Ostalo je pri 2:1, pokalna lovorika ostaja v Ljubljani, trener Safet Hadžić pa je prejel najlepše darilo ob čestitkah za dveletno podaljšanje pogodbe, ki ga je pred kratkim sprejel s predsednikom Milanom Mandarićem. Ta je spremljal dvoboj zaradi okrevanja po operaciji v Ljubljani in takoj po tekmi čestital nogometašem.