Maribor na kolenih, Olimpija ostaja kraljica pokala. Javil se je tudi Mandarić.

Olimpija je še tretjič v zadnjih štirih tekmah premagala Maribor in prišla do pokalne lovorike, potem ko je v celjskem finalu z dvema goloma Stefana Savića večnega tekemca premagala 2:1. Takoj po tekmi se je s čestitko javil tudi predsednik Ljubljančanov Milan Mandarić.

V prvenstvu so Mariborčani lovoriko vrnili nazaj v Ljudski vrt in poskrbeli, da so nogometaši Olimpije po lanskem popolnem zmagoslavju ostali brez dvojne krono. Zdaj so imeli priložnost, da ponovijo podvig Ljubljančanov iz prejšnje sezone, Mariborčani, a je niso izkoristili

Varovanci Darka Milaniča so bili v izjemni navijaški kulisi v Celju, kjer se je zbralo okoli osem tisoč navijačev, povsem nebogljeni in slabši nasprotnik od Olimpije od prve do zadnje minute. Junak finala je bil Stefan Savić, ki je najprej po leti podaji Tomislava Tomića zadel v 17. minuti, ko se je znašel iz oči v oči s Kenanom Pirićem, vratarja Maribora pa v 75. minuti premagal še po odlično odmerjenem strelu z roba kazenskega prostora in Olimpiji prinesel še šesto pokalno lovoriko v zgodovini kluba. Mariborčani, ki so v sodnikovem dodatku prek koga drugega kot Marcosa Tavaresa sicer znižali zaostanek, a jim kaj več kot to ni uspelo, ostajajo pri osmih, kar je rekord.

Veliki junak tokratnega finala Stefan Savić, ki je zabil oba gola za Olimpijo. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Safet Hadžić, trener Olimpije, je tako prišel do svoje prve trenerske lovorike, hkrati pa ohranil izjemno statistiko obračunov na tekmah proti največjemu rivalu. Proti Mariboru v petih tekmah še ni izgubil. Trikrat ga je premagal in dvakrat remiziral.

Po zmagi gostov s 3:0 v Ljubljani na uvodu nove prvenstvene zmage se je tehtnica medsebojnih obračunov Maribora in Olimpije močno prevesila na stran druge. Olimpija je namreč potem v prvenstvu Maribor premagala še oktobra lani z 2:1 v Ljudskem vrtu, vmes v Stožicah remizirala z 0:0, pa potem pred tremi tedni Mariborčane na njihovem štadionu ponižala in jih premagala s 3:0, zdaj pa z 2:1 zmagala še na nevtralnem igrišču.

Čestitka Milana Mandarića

Milan Mandarić žari od veselja. Foto: Grega Valančič/Sportida



"V teh štirih letih, kolikor sem predsednik Olimpije, smo pokazali, da lahko igramo vrhunski, šampionski nogomet. Zato je prav, da smo osvojili tudi četrto lovoriko in v Ljubljano prinesli še en pokal. Za ta uspeh bi rad čestital vsem, nogometašem, strokovnemu vodstvu, sodelavcem, Green Dragons in vsem ljubiteljev nogometa in v Sloveniji. Če bomo tako igrali tudi v kvalifikacijah za ligo Europa, me ni strah, da ne bi dosegli ciljev," je zapisal prvi mož Olimpije. Takoj po tekmi in novi pokalni lovoriki njegovih nogometašev se je s čestitko v izjavi za javnost javil tudi Milan Mandarić, ki ga na finalni tekmi v Celju ni bilo.

Pokal Slovenije, finale:

Maribor : Olimpija 1:2 (0:1)

Tavares 92.; Savić 17., 75.

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

8 – Maribor

6 – Olimpija

3 – Gorica, Koper

2 – Domžale, Interblock

1 – Celje, Mura, Rudar Velenje

Sezona Finale Zmagovalec 2017/18 Maribor : Olimpija 1:2 Olimpija 2017/18 Aluminij : Olimpija 1:6 Olimpija 2016/17 Domžale : Olimpija 1:0 Domžale 2015/16 Maribor : Celje 7:6 po 11-m (2:2) Maribor 2014/15 Luka Koper : Celje 2:0 Luka Koper 2013/14 Gorica : Maribor 2:0 Gorica 2012/13 Maribor : Celje 1:0 Maribor 2011/12 Maribor : Celje 3:2 Maribor 2010/11 Domžale : Maribor 4:3 Domžale 2009/10 Maribor : Domžale 3:2 po podaljških Maribor 2008/09 Interblock : Koper 2:1 Interblock 2007/08 Interblock : Maribor 2:1 Interblock 2006/07 Koper : Maribor 1:0 Koper 2005/06 Anet Koper : Celje 6:4 po 11-m (1:1) Anet Koper 2004/05 CMC Publikum : Gorica 1:0 CMC Publikum 2003/04 Maribor : Dravograd 4:0, 3:4 Maribor 2002/03 Vega Olimpija : Celje 1:1, 2:2 Vega Olimpija 2001/02 HiT Gorica : Aluminij 4:0, 2:1 HiT Gorica 2000/01 HiT Gorica : Olimpija 4:2, 0:1 HiT Gorica 1999/00 SCT Olimpija : Korotan Prevalje 2:0, 1:2 SCT Olimpija 1998/99 Maribor : Olimpija 3:2, 2:0 Maribor 1997/98 Rudar Velenje : Primorje 3:0, 1:2 Rudar Velenje 1996/97 Maribor : Primorje 3:0, 0:0 Maribor 1995/96 Olimpija : Primorje 1:0, 1:1 SCT Olimpija 1994/95 Mura : Publikum Celje 1:1, 1:0 Mura 1993/94 Maribor : Mura 3:1, 0:1 Maribor 1992/93 SCT Olimpija : Publikum Celje 2:1 SCT Olimpija 1991/92 Maribor : Olimpija 4:3 po 11-m (0:0) Maribor

