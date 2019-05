Zahovićevo sporočilo ne bo všeč Olimpiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Zahović je prepričan, da bo Maribor v četrtek premagal Olimpijo in postal pokalni zmagovalec Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kakšna sezona! Z Mariborom je postal državni prvak, z 18 zadetki najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije, spomladi pa še novopečeni očka. ''To je nekaj najlepšega na svetu,'' priznava 23-letni napadalec Luka Zahović, ki je prepričan, da vijolicam v četrtek v Celju proti Olimpiji ne more uiti dvojna krona.

Mariborčani imajo absolutnega rekorderja 1. SNL Marcosa Tavaresa, ki je porušil marsikateri strelski mejnik in se v prvi ligi podpisal pod kar 149 zadetkov, v zadnjih sezonah mu družbo na seznamu strelcev zelo pogosto dela tudi Luka Zahović. Zlasti v treh zadnjih sezonah, v katerih je dosegel kar 51 zadetkov! S takšnim povprečjem bi, če bi šel po stopinjah kapetana in ostal še dolga leta zvest Ljudskem vrtu, lahko v prihodnosti podrl celo Tavaresov sanjski izkupiček.

Naslov prvaka spada v Maribor

Postal je prvi Slovenec po 24 letih, ki je ubranil naslov najboljšega strelca v 1. SNL. Foto: Urban Urbanc/Sportida Zanimivi sta zlasti njegovi zadnji sezoni. V obeh je dosegel 18 zadetkov, a v povsem drugačnih časovnih intervalih. V sezoni 2017/18 je dosegel vseh 18 zadetkov v spomladanskem delu, a bil vseeno oklican za kralja prvoligaških strelcev. Jeseni, ko je Maribor igral v ligi prvakov, je bolj ali manj počival zaradi zdravstvenih težav, sezono pa končal brez klubskih lovorik.

V tej sezoni, ki jo bo sklenil v četrtek s pokalno poslastico v Celju, je 18 zadetkov enakomerno porazdelil na oba dela prvenstva. Za razliko od lani je postal državni prvak, jutri pa lahko osvoji še pokal, tako mu bo sezona 2018/19, v kateri je ubranil naslov najboljšega strelca (to mu je uspelo kot prvemu v Sloveniji po Štefanu Škaperju in letu 1995), prinesla ogromno zadovoljstva.

''To je zame lep dosežek, a sekundarnega pomena. Najbolj sem vesel, da smo naslov prvaka vrnili v Maribor. Tja, kjer spada. To je definitivno najbolj pomembna stvar,'' so mu klubski cilji bolj pomembni od individualnih, v katerih je v zadnjih dveh sezonah neulovljivi naj strelec prvenstva.

Nekaj najlepšega na svetu

Za še večje zadovoljstvo je poskrbelo rojstvo njegovega sina. Tako je pred kratkim prvič praznoval osvojitev lovorike kot oče. Za klubsko televizijo je spregovoril o tem, kako se počuti v dvojni vlogi.

Prvoligaško sezono je končal na prvem mestu na lestvici najboljših strelcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

''To je nekaj najlepšega na svetu. Malo smo se mučili, ker sem bil navajen popoldan počivati. Tega zdaj ni več, se pa zato zdaj odpravljamo spat malce prej. Drugače pa je to, vsi, ki imajo otroka, bodo razumeli, nekaj najlepšega v življenju,'' ne skriva očetovske ljubezni do Filipa, ki bo kmalu dopolnil štiri mesece.

Vršič že odigral zadnjo tekmo za Maribor Dare Vršič zapušča Ljudski vrt. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Izkušeni zvezni igralec Dare Vršič je poškodovan, tako da ne bo kandidiral za finale pokala Slovenije. Zaradi tega je skoraj zagotovo že odigral zadnjo tekmo, saj naj športni direktor Zlatko Zahović z njim ne bi podaljšal sodelovanja. Vsaj tako je namignil v pogovoru za Planet TV v oddaji Goool, ko je dejal, da Mairbor tistim igralcem, ki jim po koncu sezone 2018/19 potečejo pogodbe, ne bo podaljšal zvestobe. Med njim je tudi nekdanji reprezentant Vršič, morda sploh najbolj zaslužen, da je Maribor zaigral v finalu, saj je vijolicam odprl vrata finala s prekrasnim zadetkom v Fazaneriji za 1:1 na povratni polfinalni tekmi z Muro. Po koncu sezone poteče pogodba tudi Denisu Šmetu, Ninu Irgoliču in Sunnyju Omoregieju. Sportal Zlatko Zahović o morebitnem prihodu Kronavetra: Pustimo se presenetiti #video

Najljubši zadetek Luke Zahovića v tej sezoni:

V sezoni 2018/19 je dosegel 18 zadetkov. Najbolj mu je ostal v spominu tisti, ki ga je posvetil dekletu in takrat še nerojenemu sinu. 'Bilo je še pred južno tribuno, pred našimi navijači,'' se je spominjal dvoboja s Krškim, ko je žogo skril pod dres in s tem dal vedeti, da na svet prihaja njegov sin.

Veseli se tekme in zmage nad Olimpijo

V četrtek bo naskakoval dvojno slovensko krono. Foto: Vid Ponikvar S ponosom ga ne navdaja le Filip, ampak tudi prisotnost na članskem seznamu reprezentance. Selektor Matjaž Kek je napovedal, da bi ga lahko po finalu pokala proti Olimpiji pridodal na seznam napadalcev. To bo še dodaten motiv napadalcu, rojenemu in vzgojenemu na Portugalskem, da pomaga Mariboru do dvojne krone, hkrati pa dokaže selektorju, da si zasluži nov vpoklic za kvalifikacijske izzive.

''To bi bilo nekaj posebnega, unikatnega. Prepričan sem, da nas bodo naši navijači prišli podpirati. Veselimo se že tekme. Prepričan sem, da bomo osvojili dvojno krono in bomo vsi veseli,'' je samozavesten najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije pred četrtkovim finalom, na katerem bodo vijolice lovile jubilejno deseto pokalno lovoriko. Dvoboj se bo na stadionu Z'dežele začel v četrtek ob 20.15. Do torka opoldan je bilo prodanih okrog šest tisoč vstopnic.