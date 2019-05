Tako zeleni kot vijoličasti pričakujejo, da bo pokal njihov

Finale v Celju bo vrhunec četrtkovega pokalnega dneva, ko bosta pred tem ob 15. uri igrali še ženski ekipi Krim Rolljet in Telemach Beltinci (mladinski finale bo v Šmartnem ob Paki), ob 20.15 pa se bo začela tekma Maribor - Olimpija. Nogometna zveza Slovenije je danes na celjskem gradu pred finalom pripravila novinarsko konferenco z akterji obeh finalistov.

"Pričakovanja so pozitivna, čaka nas zahtevno, lepo srečanje za konec sezone. Pokal je proti rivalu in popolnima jasno je, da bo tekma zahtevna, a pričakovanja so takšna, da bomo pokal dobili mi," je dejal mariborski trener Darko Milanič.

Kdo bo zmagovalec slovenskega nogometnega pokala 2018/19? Maribor 49,41% +

Olimpija 50,59% +

"Zadnja medsebojna tekma lahko vpliva in bo vplivala. To, kar se je zgodilo, bo naše vodilo na tej tekmi," je o vplivu zadnjega derbija in domačem porazu z 0:3 dejal mariborski trener.

"Fantje so pokazali na treningih, da želijo osvojiti pokal. Ne bojim se, da bi bilo pomanjkanje motivacije, a smo na koncu zahtevne sezone. Fantje niso več v optimalnem stanju, so pa v dobrem stanju za ta del sezone. Vidim željo, nimamo veliko težav in mislim, da bodo v teh dneh vsi našli svoj osebni motiv in vse skupaj dali v moštveno zgodbo," je o iskanju motivov za konec sezone dejal Milanič.

Ljubljančan Dino Hotić upa na zmago in komaj čaka na počitnice. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dino Hotić: Zadnja tekma, potem pa počitnice

Na mariborski igralski strani je pričakovanja strnil Dino Hotić: "Težka tekma, igramo proti rivalu, ki je dober nasprotnik, naredili pa bomo vse, da pokal dvignemo mi."

Z motivacijo v mariborski slačilnici ni težav, pravi Hotić: "To je še ena priložnost za dokazovanje in še ena lovorika, ki jo lahko dobiš. Vsak finale se igra na zmago. Vsi smo osredotočeni na to zadnjo tekmo, potem pa na počitnice. Na zadnjem derbiju smo imeli slab dan, a smo šli dalje in zdaj jim lahko vrnemo."

Safet Hadžić: Dati moramo 200 odstotkov

Safet Hadžić še nikoli ni izgubil proti Mariboru. Foto: Ana Kovač Olimpija brani pokalno zmago, a se njen trener Safet Hadžić zaveda, da bo težko: "To bo težka tekma, Maribor je kakovostna ekipa, v vsakem primeru pa bomo tekmo skušali dobiti. Malenkosti bodo odločale o zmagovalcu."

Čeprav je nedavno sklenil novo dveletno pogodbo, pravi, da to na finale ne vpliva: "Denar in pogodbe so stvar, ki prihajajo po uspehih ali neuspehih. Če me poznate, pa veste, da se osredotočam samo na delo."

Hadžić v trenerski karieri proti Mariboru še ne pozna poraza: "To je res, bo pa to težko nadaljevati. Maribor je kakovostno moštvo, ima svojo filozofijo. V četrtek moramo dati 200 odstotkov, da jo dobimo."

Asmir Suljić: Upam, da bo pokal ostal v Ljubljani

Pri Olimpiji večjih težav s poškodbami nimajo, zaradi znanih zapletov z vodstvom kluba pa ne bo igral Rok Kronaveter. A Hadžić je poudaril, da bo zaupal vsem, ki bodo stopili na igrišče. Na mariborski strani je že nekaj časa poškodovan Dare Vršič, na zadnjih treningih pa sta se poškodovala še Jan Mlakar in Gregor Bajde.

Asmir Suljić je v tej sezoni eden najboljših nogometašev Olimpije. Bo to dokazal tudi v četrtek? Foto: Urban Urbanc/Sportida

"To je posebna tekma v sezoni. Za nas je to priložnost, da dobimo lovoriko. A pokazali smo že, da z Mariborom lahko in znamo igrati in upam, da bo pokal spet v Ljubljani," pa je o igralskem pričakovanju zmajev dejal Asmir Suljić.

Zadnjega derbija zaradi kartonov ni igral, zato bo tokrat želja še večja: "Maribor je dovolj velik motiv. To bo tekma, na kateri lahko pokažeš, kaj znaš in zmoreš, in upam, da bomo mi dvignili pokal. Da, pogrešali bomo Roka, toda tisti, ki bomo ob 20.15 v četrtek na igrišču, bomo morali dati vse od sebe. Mislim, da nam bo tudi brez njega uspelo."

Za zdaj so za finale prodali 6000 vstopnic, pred in na finalu pa bodo prireditelji strogo ločili navijače obeh ekip, zaradi večjega tveganja pa bodo vstopnice za finale tokrat personalizirane.