Zlatko Zahović o morebitnem prihodu Kronavetra: Pustimo se presenetiti #video

V zadnji oddaji Goool v tej sezoni je dobil besedo tudi tvorec uspehov Maribora, Zlatko Zahovič. V njegovem obdobju je Maribor dvakrat igral v skupinskem delu lige prvakov in dvakrat v evropski ligi. Naslov prvaka prinaša lažjo pot vsaj do lige Evropa tudi letos. In zato Zahovič že kadruje. Od ključnih mož zadnjih sezon za zdaj odhajata Jan Mlakar in Dare Vršič, temu poteče pogodba, prihajajo pa štiri okrepitve. Je med njimi Rok Kronaveter?

Zlatko, čestitke za 15. naslov Maribora, osmi, odkar vi v klubu opravljate vlogo športnega direktorja. Najbrž se takih trenutkov nikoli ne naveličate?

Najprej hvala za čestitke. Tega se zagotovo nikoli ne naveličaš, kajti mi športniki smo ambiciozni, živimo za lovorike. Pred vsako sezono si zastavimo neke cilje, tako individualne kot kolektivne, ki so najpomembnejši. Ko osvojiš te cilje, si seveda zelo zadovoljen.

Kateri so bili po vašem tisti glavni razlogi, da ste letos znova postali prvaki?

Enostavno smo bili ambiciozni, vse skupaj je že malo mejilo na športni fanatizem. Moram reči, da smo v tistih slabših trenutkih zdržali. Razumeli smo, da pridejo tudi slabši trenutki. Tudi po slabših tekmah smo si zadali cilj, da je, če smo dovolj močni, dovolj moški in moštveni, čez tri dni že naslednja tekma, to smo vedno tudi potrdili.

NK Maribor je petnajstič osvojil naslov slovenskega prvaka. Foto: Grega Valančič / Sportida

Jeseni ste nekaj tekem dobili tudi z rezultatom 5:0, v spomladanskem delu pa ste večino tekem dobili za gol. Nekaj pritiska in žvižgov je bilo tudi s tribun. Je bilo to težko prenesti?

Ne, to je privilegij. Mislim, da so aplavzi in žvižgi enako. To pokaže, da ljudem nekaj pomeniš, da jim nekaj pomeni klub, s takšno energijo je užitek delati.

Naslov slovenskih prvakov pomeni, da ste se uvrstili v kvalifikacije za ligo prvakov. Je liga prvakov tisto, za kar se živi v Mariboru?

Zagotovo, ampak je vedno težje, ne glede na zgodovino in izkušnje Maribora, kajti mi s financami nismo napredovali, preostale ekipe pa delajo velike finančne korake. Zato lahko kupujejo kakovostne igralce.

Zlatko Zahović je potrdil, da se bosta v Maribor preselila vsaj še dva nogometaša. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kot športni direktor gledate verjetno tudi v prihodnost. Dve okrepitvi ste že pripeljali oziroma ste se za njih dogovorili. Koliko bo še okrepitev in na katerih igralnih mestih si še želite izboljšati ekipo?

Prepričan sem, da sta tu še dve okrepitvi, ki sta skoraj že dogovorjeni.

Vezna vrsta ali napad?

Pustimo se presenetiti.

Rok Kronaveter, Rudi Požeg Vancaš?

Pustimo se presenetiti.

Kako gledate na vse te govorice na temo odhodov in prihodov, ki se ves čas pojavljajo?

To je del nogometne folklore. Bliža se prestopni rok. Takšna folklora je v svetu nogometa več kot dobrodošla. Čim več se govori o tem, boljše je to za nogomet in njegovo reklamo.

Jan Mlakar se seli v Brighton. Foto: Vid Ponikvar Najbrž se bo po Janu Mlakarju zgodil še kakšen odhod?

Moram reči, da se bo. Kar nekaj fantom poteče pogodba, Marko Šuler je videl, da mu telo ne dopušča več igrati, in odhaja. Tistim, ki jim potečejo pogodbe, ne bomo podaljšali bivanja v Mariboru.

Nekateri nogometaši so tudi izkazali. Pričakujete kakšen odmeven odhod, od katerega boste tudi vi kaj imeli?

Prestopi se zgodijo v trenutku. Marsikaj se govori, veliko je interesentov. Dokler ne posije luč, je to težko napovedati. Imamo kar nekaj fantov, za katere se klubi zanimajo, ampak nič več od tega. Kot sem že rekel, nogomet je moment. Danes ni nič, jutri je lahko že vse. Počakajmo.

