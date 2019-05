Fazanerija na nogah: Mura je v Evropi! #video

Nogometaši Mure so v tekmi zadnjega kroga Prve Lige Telekom remizirali s Celjem (1:1) in ubranili četrto mesto, ki Sobočane po sedmih letih spet pelje v evropska tekmovanja. Tekma med Rudarjem in Triglavom se je končala z remijem (2:2), Aluminij je z 1:0 premagal Olimpijo, Krško pa se je od prve lige poslovil z zmago nad Gorico (3:2). Na prvi tekmi zadnjega kroga so Domžale z 2:1 premagale Maribor. Edini zadetek za prvake je dosegel Luka Zahović, ki je zdaj vodilni strelec lige.