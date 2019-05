Mojster Luka Zahović blizu nove krone, boj za Evropo ni končan #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Maribora so po tekmi v Ljudskem vrtu prejeli 15. pokal za naslov državnih prvakov v zgodovini kluba.

Nogometaši Maribora so po tekmi v Ljudskem vrtu prejeli 15. pokal za naslov državnih prvakov v zgodovini kluba. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred zadnjim krogom smo čakali odgovore na tri vprašanja in dobili le enega. Gorica, ki doma ni uspela premagati Aluminija (0:0), je izgubila vse možnosti, da bi si zagotovila osmo mesto, ki prinaša obstanek, tako da se bodo štirikratni slovenski prvaki, ki še nikoli niso izpadli iz lige, še drugič v zgodovini kluba podali v dodatne kvalifikacije.

Domžale so v Kranju, kjer se je tekma zaradi obilnega deževja začela s skoraj enourno zamudo, premagale Triglav s 4:1, a so bili Gorenjci po zadnjem sodnikovem žvižgu vseeno veseli, saj so si tudi teoretično zagotovili novo prvoligaško sezono.

Nogometašem Triglava in Domžal je v Kranju nagajal dež. Foto: Vid Ponikvar

Tako Mura, ki je z 0:1 klonila v Stožicah, kjer je za novo zmago Olimpije z novim golom poskrbel Endri Cekici, kot Celje, ki je doma po dveh golih Milana Tučića izgubilo proti Rudarju z 0:2, sta ostala brez točk, tako da bosta o zadnji evropski vozovnici odločala na medsebojni tekmi v zadnjem krogu v Murski Soboti. Mura je v boljšem položaju, saj ima na četrtem mestu tri točke prednosti, a bi nanj v primeru zmage skočili Celjani, saj so Prekmurce v tej sezoni v prvenstvu že dvakrat premagali.

Maribor je 15. prvenstveno lovoriko proslavil v Ljudskem vrtu, kjer se je zbralo lepo število gledalcev, ki so videli zmago z 2:0 proti že nekaj časa odpisanemu Krškemu, ki se seli v drugo ligo. Oba gola za vijoličaste je dosegel Luka Zahović, ki je tako skočil na vrh lestvice strelcev, zabil je namreč že 17 golov in se na prvem mestu izenačil z Rokom Kronavetrom. Ker je zvezdnik Olimpije zadnjo tekmo v sezoni že odigral, ima mladi napadalec Maribora lepo priložnost, da še drugič v dveh letih postane strelski kralj.

Marko Šuler je končal

Po tekmi s Krškim je konec nogometne poti zaradi vse večjih zdravstvenih težav naznanil dolgoletni slovenski nogometni reprezentant, ki je z izbrano vrsto nastopil tudi na svetovnem prvenstvu 2010, Marko Šuler. Korošec, ki je marca dopolnil 36 let, je v Ljudski vrt prišel konec leta 2013 in z Mariborom dvakrat zaigral v ligi prvakov. Na svoji bogati nogometni poti je igral tudi za Dragovrad, Gorico, belgijski Gent, Hapoel iz Tel Aviva in varšavsko Legio. Slovo Marka Šulerja: To pa je čustveno slovo. Veliki slovenski nogometaš Marko Šuler se je zaradi vse večjih zdravstvenih težav odločil, da bo sklenil bogato kariero. @nkmaribor tako ostaja brez komandanta obrambe. @SiolSPORTAL @SportalGoool pic.twitter.com/e0hdDOTsRM — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 22, 2019

Najboljši strelci: 17 - Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

16 - Luka Majcen (Triglav),

15 - Rok Sirk (Mura),

14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje),Milan Tučić (Rudar)

13 - Jan Mlakar (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale),

12 - Žiga Škoflek (Rudar),

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Andres Vombergar (Olimpija)

