Albanec za zmagovito slovo od Stožic

Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 35. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Muro z 1:0 (0:0). Ljubljančani so odigrali zadnjo tekmo sezone pred domačimi navijači.

Olimpija je zadnjo domačo tekmo sezone sklenila z zmago in potrdila drugo mesto v prvenstvu. Bolj pomembna je bila tekma za Sobočane, ki se borijo za četrto mesto in zadnjo evropsko vozovnico. To bi si lahko danes v Ljubljani zagotovili že s točko, saj je Rudar zmagal v Celju pri neposrednem tekmecu črno-belih, a jim navkljub kar nekaj priložnostim ni uspelo izvleči. Tako bo zadnjega evropskega potnika iz Slovenije ob Mariboru, Olimpiji in Domžalah dal zadnji obračun med Muro in Celjem v Murski Soboti.

Prvi polčas, ki je bil v 29. minuti začasno prekinjen zaradi močnega naliva, se je končal brez zadetkov, obe ekipi sta imeli svoje priložnosti na težkem in razmočenem igrišču. Pri domačih je V 13. minuti poskusil Stefan Savić, v 26. od daleč Endri Čekiči, obakrat je bil Dean Šafarić na mestu.

Gostitelji, ki v tej sezoni ne računajo več na Roka Kronavetra, so dvakrat zahtevali tudi najstrožjo kazen, najprej v 17. minuti po domnevnem prekršku nad Savićem, nato pa še v 42. minuti, ko je žoga v kazenskem prostoru v roko zadela Matica Maruška. Obakrat se sodniki niso odločili za enajstmetrovko.

Safet Hadžić je zabeležil novo zmago na klopi Olimpije. Foto: Matic Ritonja / Sportida

Na drugi strani so bili nevarni tudi Sobočani, ki so poskušali v 21. minuti prek Roka Sirka, v 25. dvakrat prek Nina Kouterja, v 29. prek Luke Bobičanca, v 39. prek Luke Šušnjare, v 44. minuti pa še prek Nika Lorbka, ki je bil nenatančen.

V 47. minuti je imel Sirk novo priložnost za Muro, Vidmar pa je bil znova pazljiv, isti igralec je v 52. minuti zgrešil še iz bližine. Na drugi strani je Savić v 51. minuti previsoko meril s strelom z glavo.

Osem minut pozneje so Ljubljančani povedli, žoga se je nekoliko srečno odbila na noge Endriju Čekičiju, ki jo je nato iz bližine spravil v mrežo. V 61. minuti je na drugi strani z volejem poskusil Nik Lorbek z roba kazenskega prostora, Vidmar pa je dobro posredoval.

Ta je posredoval tudi po poskusu Tomija Horvata z glavo v 82. minuti, kar je bila kljub še nekaterim poskusom gostom zadnja resna priložnost tekme.

Ljubljančani bodo v zadnjem, 36. krogu v soboto gostovali v Kidričevem, Mura pa bo gostila Celje.

Olimpija : Mura 1:0 (0:0)

Stadion Stožice, gledalcev 1500, sodniki: Glažar, Gabrovec in Skok.



Strelec: 1:0 Čekiči (59.).



Olimpija: Vidmar, Bagnack, Štiglec, Maksimenko, Jurčević, Putinčanin, Tomić, Suljić, Savić, Čekiči, Kadrić (od 88. Kidrič).

Mura: Šafarić, Kous, Bošković, Maruško, Šturm, Kozar (od 78. Šporn), Lorbek, Šušnjara (od 81. Horvat), Kouter, Bobičanec (od 70. Karničnik), Sirk.



Rumeni kartoni: Bagnack, Čekiči, Jurčević, Putinčanin; Bošković.