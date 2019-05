Konec je, Skomina je Krčane pospremil v drugo ligo

Krčani so v edini nedeljski tekmi 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije doma izgubili proti Aluminiju in ostali brez možnosti, da bi obstali v ligi. Prvak je v najboljši slovenski nogometni ligi prav tako znan, zdaj je zanimivo samo še v boju za Evropo. V tem je Muri v soboto uspel nov korak proti evropskim pokalom, saj je premagala Gorico, ki drvi naproti dodatnim kvalifikacijam za obstanek, medtem ko so Celjani na nekoliko kontroverzen način ostali brez zmage v Domžalah.

V edini nedeljski tekmi so zadnjeuvrščeni Krčani gostili Aluminij, ki je na šestem mestu. Ker za devetim mestom in Gorico zaostajajo devet točk, so imeli pred zadnjimi tremi prvenstvenimi tekmami še nekaj možnosti za obstanek vsaj v teoriji, čeprav je bilo jasno, da je tak scenarij praktično nemogoč. Tudi zaradi tega, ker s strani Nogometne zveze Slovenije niso prejeli ustrezno prvoligaško tekmovalno licenco. Zdaj so ostali tudi brez zadnjega kančka upanja v lovu na obstanek, saj so spet izgubili.

Aluminij je že v prvem polčasu v Krškem, kjer je vlogo glavnega sodnika opravljal Damir Skomina, ki ga že čez dva tedna čaka velik vrhunec njegove sodniške poti, finale lige prvakov med Tottenhamom in Liverpoolom v Madridu, zabil dva gola. Najprej je v polno meril Matic Vrbanec, potem še Elvir Maloku. V drugem polčasu so Krčani napadli na vso moč in z golom Daliborja Volaša tudi znižali zaostanek, a kaj več kot to jim ni uspelo - še več, gostje so prek rezervista Nika Marinška zadeli še tretjič -, tako da se zdaj vračajo v drugo ligo.

Amadej Maroša je v Fazaneriji že v prvem polčasu zabil dva gola in poskrbel, da je Mura zmagala z 2:0. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Nov korak Mure na poti do Evrope

Celjani so v zadnji sobotni tekmi z golom Daria Vizingerja z 1:0 vse do zaključka tekme vodili, a potem so imeli Domžalčani v 85. minuti na voljo enajstmetrovko. Izvajal jo je Senijad Ibričić, ki pa ni streljal, ampak je podal Shamarju Nicholsonu. Jamajčanu ni bilo težko zadeti, se pa poraja vprašanje, ali je strelec 13 prvenstvenih golov v tej sezoni prehitro stekel v kazenski prostor Celjanov, ki so zdaj zvišali zaostanek za četrtim mestom in Muro na tri točke.

Celje je ob tem zagotovo upalo, da bo Muri spodrsnilo, a je Gorica očitno preslaba, da bi lahko ogrozila Prekmurce v Fazaneriji. Tam so se gledalci že v prvem polčasu razveselili dveh golov Amadeja Maroše, ki je poskrbel za vodstvo z 2:0. Mura je tik pred koncem tekme zadela še tretjič in zlahka osvojila nove tri točke.

Poslastica v Ljudskem vrtu je ponudila šest golov, zmagovalca pa ne

Maribor je, prvič odkar je postal prvak, zaigral v Ljudskem vrtu in s spektakularno tekmo, v kateri ni manjkalo preobratov, proslavil 15. prvenstveni naslov. Prvi gol so gledalci videli že po 12 sekundah igre, ko je domače v vodstvo popeljal Jasmin Mešanović. V 22. minuti je Triglavi izenačil, ko je zadel Kristjan Arh Česen, potem se do konca polčasa izid ni več spremenil.

Gol Jasmina Mešanovića po 12 sekundah igre v prvem polčasu:



Drugi del igre se je začel na podoben način kot prvi, saj so gledalci že po vsega 22 sekundah dočakali nov gol. Tokrat so v vodstva prešli gostje, zadel je David Tijanić.

Gol Davida Tijanića po 22 sekundah igre v drugem polčasu:



Potem sta sledila dva gola Luke Zahovića, ki je v 49. minuti najprej zadel enajstmetrovko, potem pa v 68. minuti poskrbel za preobrat in se s 15. prvenstvenim golom sezone vmešal tudi v boj za strelsko krono. V 85. minuti je Luka Majcen poskrbel za izenačenje in skok na drugo mesto na lestvici strelcev, saj je kapetan Kranjčanov zadel še 16. v prvenstvu v tej sezoni in postavil tudi končni izid tekme.

Endri Cekici je za Olimpijo v osmih nastopih zabil kar sedem golov. Foto: Vid Ponikvar

Albanec, ki je v sijajni formi, poskrbel za zmago Olimpije

Olimpija je igrala prvič, odkar je v prešnjem krogu izgubila naslov, in v Velenju nastopala brez svojega najboljšega strelca Roka Kronavetra, ki je včeraj sporočil, da ne bo podaljšal pogodbe in po štirih letih zapušča Olimpijo. Ob polčasu so gostje zaostajali, ko je po lepi podaji nekdanjega člana Ljubljančanov Rijada Koblijarja zadel Milan Tučić, ki je mrežo Olimpije napolnil že na zadnji medsebojni tekmi v Stožicah (pri remiju s 3:3 je zabil tri gole). V drugem delu igre so lanski prvaki dosegli preobrat in zmagali. Oba gola za Olimpijo je zabil Endri Cekici, ki je zdaj že pri sedmih golih v vsega osmih nastopih v zelenem dresu.

Kako se je NK Maribor "sprehodil" do naslova:

Najboljši strelci: 17 - Rok Kronaveter (Olimpija)

16 - Luka Majcen (Triglav),

15 - Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor)

14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje),

13 - Jan Mlakar (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale),

12 - Žiga Škoflek (Rudar), Milan Tučić (Rudar)

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Andres Vombergar (Olimpija)

Poročila s tekem:

Vrhunci tekem:

Mura : Gorica 3:0





Maribor : Triglav 3:3

Rudar : Olimpija 1:2

Nogometna gala v živo

V nedeljo, 19. maja, bo potekala Nogometna gala, slavnostna prireditev v ljubljanski Operi, na kateri bodo razglasili najboljšega nogometaša Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2018/2019, izbrali pa bodo tudi najboljšega trenerja in idealno enajsterico sezone. Prireditev, ki se bo začela ob 20. uri, si boste v neposrednem televizijskem prenosu lahko ogledali na Planetu. Že ob 18. uri pa boste lahko na Sportalu sledili neposrednemu prenosu dogajanja z rdeče preproge, na kateri bomo spremljali prihod povabljencev.