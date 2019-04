Aluminij po čudež v Ljubljano, rekordni spektakel v Fazaneriji

Pokalni naslov brani Olimpija. Lani je v finalu nadigrala Aluminij, letos pa ima priložnost, da si zagotovi nastop v sklepnem dejanju sezone 2018/19 prav proti Kidričanom. Ljubljanski klub bo na povratni polfinalni tekmi branil prednost s prve tekme (2:1), ki jo je z dvema zadetkoma omogočil Goran Brkić. Takrat je Olimpijo vodil še Robert Pevnik, zdaj pa na vročem stolčku sedi Safet Hadžić, pri delu pa mu pomaga Nikica Milenković.

''Če nisi pravi in tekme ne začneš maksimalno, se lahko pripeti spodrsljaj. Tekma bo težka in lahko se zgodi vse, saj je razplet odvisen tudi od dnevne forme in faktorja sreče. Tekme se moramo zato lotiti pazljivo,'' je previden strateg Hadžić, ki je Olimpijo v finale pokala popeljal že v sezoni 2016/17.

Ko sta se Olimpija in Aluminij nedavno pomerila za točke v Stožicah, so zmaji po hudem boju zmagali z 2:0, junak tekme pa je bil Rok Kronaveter. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Aluminij tako kot v pretekli sezoni vodi Oliver Bogatinov. Konec prejšnjega tedna je ostal praznih rok v Celju (0:1), v Ljubljani, kjer je pred dobrim tednom namučil zmaje in izgubil v prvenstvu z 0:2, pa bo skušal Kidričanom omogočiti tretji nastop v finalu v klubski zgodovini. Leta 2002 in 2018 so v sklepnem dejanju pokalnega tekmovanja ostali praznih rok. Če bi se jim letos uresničile pokalne sanje, bi si priigrali tudi vozovnico za nastop v kvalifikacijah za ligo Europa.

Dodatna tribuna v Fazaneriji, Mlakar opozarja

Navijači Mure bodo v sredo napolnili Fazanerijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V sredo se bosta v Fazaneriji udarila Mura in Maribor. Obeta se nepozaben nogometni praznik v Prekmurju, prireditelji pa so se zaradi izjemnega zanimanja za srečanje, na katerem si lahko črno-beli zagotovijo napredovanje v finale pokala, odločili za postavitev dodatne tribune za 600 gledalcev. Vijolice so prvo tekmo v Ljudskem vrtu dobile z 1:0, Mura pa v sredo ne bo računala na obrambnega stebra Špira Peričića, ki je z Mariborom sklenil triletno pogodbo in se bo poleti preselil na Štajersko.

''Le z miselnostjo, da ni prednosti in da začnemo tekmo z 0:0, lahko pridemo v finale,'' sporoča napadalec vijolic Jan Mlakar. Mura in Maribor se bosta v Murski Soboti pomerila tudi v nedeljo. Takrat bo dvoboj štel za prvenstvene točke.

Finale pokala bo konec maja v Celju.

Pokal Slovenije, polfinale (povratni tekmi):