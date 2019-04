Mura razveselila navijače, Dalmatinec ni snedel besede

MATKO OBRADOVIĆ ŠE 3 LETA V ČRNO BELEM DRESU! Ugibanj, kje bo Matko Obradović nadaljeval svojo kariero, je konec. Leta 1991 rojeni vratar, ki je minulo jesen okrepil ekipo #nsmura, je s slednjo, podaljšal sodelovanje do 30.06.2022 in s tem dokazal, da je karakter, ki mu je nekaj do dane besede in ki se v okolju, kjer deluje, počuti odlično. Hitro po prihodu v klub si je pridobil zaupanje strokovnega štaba in nemalo simpatij privržencev črno bele barve in to zaupanje potrdil z odlično opravljenim delom v zadnjih 21. krogih #plts Prvemu vratarju ekipe želimo obilo tekmovalnih uspehov v prihodnjih letih. #črnobeli #enkratmuravednomura

