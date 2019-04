Zlatko Zahović "kradel" v Murski Soboti in vnesel nemir v vrste Mure

"V petek sem podpisal triletno pogodbo z Mariborom, ki je zame nov izziv. Odhajam v velik slovenski klub in moram upravičiti visoka pričakovanja," je v pogovoru za hrvaški športni dnevnik Sportske novosti to, o čemer se je v zadnjih dneh že govorilo, potrdil Špiro Peričić in dodal, da mu je trener Mure Ante Šimundža ob tem sporočil, da nanj do konca sezone ne bo več računal.

Zlatku Zahoviću, ki je pred kratkim že poskrbel za eno okrepitev za naslednjo sezono, ko je podpisal pogodbo z odpisanim donedavnim nogometašem Gorice Andrejem Kotnikom, je tako brez odškodnine uspelo pripeljati še enega zelo kakovostnega nogometaša, ob tem pa v vrste Mure pred prihajajočim zaključkom sezone vnesti nekaj nemira.

Zlatko Zahović je Mariboru priskrbel novo okrepitev in ob tem v vrste Mure vnesel nekaj nemira. Foto: Vid Ponikvar

Maribor ta teden čakata dve tekmi prav proti Muri

Muro namreč v Fazaneriji že v sredo čaka povratna tekma slovenskega pokala, ko bo pred domačimi navijači skušala nadoknaditi zaostanek s prve tekme (v Ljudskem vrtu je izgubila z 0:1) in se uvrstiti v finale pokala. Zanimivo, že v nedeljo se bosta Mura in Maribor, tudi tokrat v Fazaneriji, udarila še enkrat, in sicer v 29. prvenstvenem krogu.

Peričić, ki je izpustil zadnji dve tekmi Mure, je za Prekmurce nazadnje igral v 26. prvenstvenem krogu pri remiju z Olimpijo brez zadetkov. Nekdanji up splitskega Hajduka in tudi član mlajših hrvaških reprezentančnih selekcij je v Mursko Soboto iz Cibalie prišel lani poleti, pred tem pa na Hrvaškem igral še za Dugopolje, Slaven Bekupo, Solin in Primorac. Za Muro je v tej sezoni odigral 22 prvenstvenih tekem in v črnobelem dresu trikrat nastopil tudi v pokalnem tekmovanju.